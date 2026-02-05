Làng mai vàng Bình Lợi lo lắng vì biển hạn chế tải trọng: Tìm giải pháp linh động

Tết Nguyên đán Bính Ngọ đang đến gần, nhưng không khí tại làng mai vàng Bình Lợi (xã Bình Lợi) lại đang bao trùm nỗi lo âu. Ngoài áp lực về sức mua giảm, người trồng mai tại thủ phủ mai vàng TP.HCM còn đang "đứng ngồi không yên" vì các biển hạn chế tải trọng trên tuyến đường huyết mạch vận chuyển mai.

"Thấp thỏm" vì xe lớn không thể vào vườn

Tuyến đường Vườn Thơm - trục giao thông chính đi vào các vườn mai tại xã Bình Lợi hiện đang đặt biển hạn chế tải trọng cấm xe trên 13 tấn. Điều này khiến các xe tải lớn của thương lái từ các tỉnh không thể tiếp cận trực tiếp nhà vườn để thu mua và vận chuyển mai.

Ông Phạm Văn Vĩnh cũng như nhiều người trồng mai khác tại làng mai vàng Bình Lợi mong cơ quan chức năng, địa phương sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể ẢNH: TRẦN KHA

Nhiều hộ dân cho biết, nếu phải dùng xe nhỏ để vận chuyển mai ra ngoài đường lớn rồi mới đưa lên xe tải, chi phí vận chuyển sẽ bị đẩy lên cao.

Theo người dân địa phương, những năm trước, huyện Bình Chánh cũ thường có các văn bản hỗ trợ, tạo điều kiện cho xe vào chở mai tết của người trồng mai của thủ phủ mai vàng TP.HCM. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, bà con vẫn chưa nhận được hướng dẫn cụ thể nào.

Giữ biển hạn chế trọng tải để bảo vệ cầu, linh động cho xe chở mai

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đường Vườn Thơm có chiều dài 6,3 km, bề rộng mặt đường 7 m. Trên tuyến hiện có hàng loạt cầu như: Kinh Rau Răm, Kinh số 3, Kinh số 5, Kinh số 8, Bà Bửu...

"Các công trình cầu này vốn được thiết kế tải trọng 13 tấn, chủ yếu phục vụ thủy lợi và sản xuất nông nghiệp trước đây. Để đảm bảo an toàn cho hạ tầng cầu đường, Trung tâm quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật kiến nghị giữ nguyên biển báo hạn chế trọng tải toàn bộ xe 13 tấn", đại diện đơn vị này thông tin.

Biển hạn chế trọng tải ở đầu đường Vườn Thơm khiến các xe container, xe tải lớn không thể vào chở mai ẢNH: TRẦN KHA

Một biển báo cấm đặt trên đường Vườn Thơm gần chân cầu Kinh Rau Răm ẢNH: TRẦN KHA

Về phía chính quyền địa phương, đại diện UBND xã Bình Lợi, xác nhận xã đã nắm được phản ánh và kiến nghị của người dân trong các cuộc tiếp xúc cử tri. Người này cho hay, việc hạ biển cấm tải trọng xuống là không thể vì sẽ khiến các phương tiện chở vật liệu xây dựng quá tải lợi dụng, gây hư hỏng đường xá.

"Tuy nhiên, do đặc thù xã có làng nghề trồng mai, xã đã giao công an xã trao đổi với các đội nghiệp vụ của CSGT để hỗ trợ người dân. Tinh thần là trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng sẽ linh động giải quyết cho các trường hợp xe vận chuyển cây mai tết của bà con. Việc này không có văn bản chính thức vì không đúng quy định chung, nhưng địa phương cố gắng hết sức để hỗ trợ bà con buôn bán mùa tết", đại diện UBND xã chia sẻ.

Theo tìm hiểu của Báo Thanh Niên, hiện Đội CSGT An Lạc (thuộc Phòng PC08 Công an TP.HCM) cũng đang hướng dẫn UBND xã Bình Lợi làm công văn gửi Phòng CSGT để phối hợp, tìm phương án tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phương tiện lưu thông vận chuyển mai nhưng vẫn đảm bảo an toàn hạ tầng giao thông.

Dự kiến, ngày 9.2 tới đây, xã Bình Lợi sẽ chính thức khai mạc "Đường Mai Vàng" trên tuyến đường Vườn Thơm với nhiều tiểu cảnh trang trí và hoạt động văn hóa để quảng bá thương hiệu mai vàng địa phương.