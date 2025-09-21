TP.HCM: Thành viên an ninh cơ sở xã Bình Lợi cứu học sinh rơi sông

Ngày 20.9, Công an xã Bình Lợi (huyện Bình Chánh cũ) TP.HCM xác nhận, một học sinh Trường THCS Gò Xoài đã gặp nạn khi lao xe đạp điện xuống sông, nhưng may mắn được lực lượng an ninh cơ sở kịp thời cứu giúp, bảo toàn tính mạng.

Anh Nguyễn Hoàng Huy lặn vớt xe đạp điện ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG CUNG CẤP

Vụ việc xảy ra vào chiều 19.9, khi em N.Đ.T.L, học sinh Trường THCS Gò Xoài, đang điều khiển xe đạp điện xuống dốc để đợi phà tại ấp 3, xã Bình Lợi. Do mất kiểm soát tốc độ, em cùng chiếc xe đã lao thẳng xuống sông Xáng Ngang.

Thời điểm đó, chiếc phà mang biển kiểm soát SG 8283, do anh N.V.L (ở ấp 3, xã Bình Lợi) điều khiển, đang di chuyển từ ấp 11 sang ấp 3. Trên phà có anh Nguyễn Hoàng Huy, 21 tuổi, thành viên lực lượng an ninh cơ sở xã Bình Lợi.

Nghe tiếng hô hoán từ những người đi chung phà, anh Huy lập tức nhảy xuống dòng nước để cứu em học sinh.

Chia sẻ với Báo Thanh Niên, anh Huy kể lại, khi phà ra giữa sông, nghe mọi người trên phà la lớn "trời ơi". Quay lại, anh Huy thấy bé trai cùng xe đạp điện lao xuống sông. Chiếc cặp trên lưng khiến em bị nước cuốn xa bờ hơn 5 mét.

"Tôi nhảy xuống, bơi đến chỗ em. Lúc đó, chiếc cặp thấm nước khiến em chìm dần và hoảng loạn. May mắn tôi kịp chụp được em, nâng lên và trấn an để em bình tĩnh", anh Huy nhớ lại.

Anh Huy sau đó vòng ra phía sau, kéo em học sinh vào bờ cùng với sự hỗ trợ của mọi người để đưa cả em và chiếc xe lên an toàn.

"Trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ đến việc cứu người. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi cứu được em ấy", anh Huy chia sẻ.

Anh Nguyễn Hoàng Huy (ngồi) mệt lã sau khi cứu thành công bé trai cũng như vớt xe đạp điện dưới sông, đưa lên bờ ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG CUNG CẤP

Được biết, anh Nguyễn Hoàng Huy vừa lập gia đình cách đây vài tháng. Hành động dũng cảm và nhanh trí của anh đã giúp bảo vệ tính mạng em học sinh. Hiện sức khỏe của em N.Đ.T.L đã ổn định.

Hành động của anh Huy là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm và lòng dũng cảm, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng an ninh cơ sở xã Bình Lợi trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân.

Liên quan đến vụ việc, lực lượng chức năng xã Bình Lợi cho biết sẽ tổ chức khen thưởng, biểu dương hành động cứu người (học sinh) đầy nhân văn của anh Nguyễn Hoàng Huy.