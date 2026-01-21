Mang mùa xuân về với học sinh vùng rốn lũ ven sông Kỳ Lộ

Trong đợt bão lũ hồi tháng 11.2025, nhiều nhà cửa, trường học ở xã Tuy An Tây và Tuy An Bắc (tỉnh Đắk Lắk; thuộc Phú Yên cũ) nằm ở vùng rốn lũ Kỳ Lộ bị ngập sâu, thiệt hại nặng nề. Nước lũ rút, chính quyền cùng lực lượng vũ trang, giáo viên nỗ lực khắc phục thiệt hại, dọn dẹp vệ sinh trường lớp để học sinh kịp trở lại học tập.

T HIỆT HẠI NẶNG, KHÓ KHĂN CHỒNG CHẤT

Ông Phạm Ngọc An, Phó hiệu trưởng Trường THCS-THPT Nguyễn Viết Xuân (xã Tuy An Tây), cho biết đợt bão lũ vừa qua, nhà trường chịu thiệt hại nặng nề, đặc biệt phòng thí nghiệm hóa, thực hành sinh học bị ngập nặng. Đối với cơ sở 2 của trường, toàn bộ máy tính ở phòng tin học bị nước lũ nhấn chìm, hỏng hoàn toàn.

"Nước lũ trong đợt bão Kalmaegi (bão số 13) gây ngập nhiều phòng học. Dọn dẹp sau bão chưa xong thì tiếp tục gánh trận lũ lịch sử khiến nhà trường bị thiệt hại nặng. Sau khi nước lũ rút, các thầy cô giáo tất bật dọn dẹp vệ sinh trường lớp. Trong lúc dọn vệ sinh, một cô giáo không may trượt té, bị đứt dây chằng, phải đi TP.HCM phẫu thuật và mới xuất viện đi dạy trở lại", thầy An chia sẻ.

Nhà báo Gia Bình, Phó trưởng đại diện Văn phòng Báo Thanh Niên khu vực Nam Trung bộ, tặng quà cho các em học sinh ẢNH: BÁ DUY

Ông Lê Đức Hoài, đại diện Quỹ Di sản cho tương lai tại miền Trung, trao quà cho các em học sinh ẢNH: BÁ DUY

Trường THCS-THPT Nguyễn Viết Xuân có 47 giáo viên và 898 học sinh. Đa số giáo viên và gia đình học sinh sống ven sông Kỳ Lộ nên trong đợt lũ vừa qua đều thiệt hại nặng. Nhờ sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời của chính quyền các cấp và các nhà hảo tâm, công tác dạy và học của thầy trò đã ổn định trở lại.

Trường Tiểu học An Định (xã Tuy An Bắc) chịu thiệt hại có phần nặng hơn. Ông Huỳnh Ngọc Châu Giang, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết trường có 227 học sinh và 20 giáo viên, tất cả đều bị ảnh hưởng nặng nề. Nước lũ dâng cao hơn 5 m, ngập qua tầng 2. Toàn bộ trang thiết bị điện tử, đồ dùng dạy học đều hư hỏng. Sau lũ rút, các thầy cô dọn vệ sinh với lớp bùn non dày cả mét.

Em Lê Hoàng Gia Hân, học sinh lớp 4B Trường Tiểu học An Định, nói: "Nhà con bị thiệt hại nặng trong trận lũ vừa qua. Gia đình con chết 2 con bò, sập 1 chuồng bò và ướt hết 20 bao lúa. Con xin cảm ơn các cô chú Báo Thanh Niên và Quỹ Di sản cho tương lai đã trao học bổng cho con. Con sẽ đem số tiền này về cho gia đình chuẩn bị tết ạ".

Em Nguyễn Phương Trinh, học sinh lớp 11B Trường THCS-THPT Nguyễn Viết Xuân, nghẹn ngào: "Trận lũ vừa qua đã cuốn trôi gần như tất cả tài sản của gia đình em. Nhà em nuôi bò, heo để kiếm sống nhưng giờ đều chết hết rồi. Mẹ em khóc nhiều lắm vì không biết lo tết thế nào, lo tiền học cho em và các em thế nào. Hôm nay em nhận được học bổng 2 triệu đồng, em vui lắm. Em hứa sẽ cố gắng học thật tốt để sau này giúp đỡ được nhiều người như các cô chú đã giúp em".

100 SUẤT HỌC BỔNG NGHĨA TÌNH

Ngày 20.1, tại Đắk Lắk, Báo Thanh Niên cùng đại diện Quỹ Di sản cho tương lai đã trao 100 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng, tổng giá trị 200 triệu đồng, cho học sinh nghèo vượt khó tại hai xã Tuy An Bắc và Tuy An Tây. Trong đó, 50 suất trao cho học sinh Trường Tiểu học An Định và 50 suất cho học sinh Trường THCS-THPT Nguyễn Viết Xuân.

Ông Lê Đức Hoài, đại diện Quỹ Di sản cho tương lai tại miền Trung, chia sẻ: "Trận lũ lịch sử vừa qua đã gây ảnh hưởng rất nặng nề cho toàn khu vực miền Trung, riêng Đắk Lắk cũng chịu thiệt hại không nhỏ. Hôm nay, chúng tôi vinh dự được đồng hành cùng Báo Thanh Niên, phối hợp với Sở GD-ĐT để trao tặng học bổng đến các em học sinh nghèo vượt khó. Chúng tôi hy vọng những suất học bổng này không chỉ giúp các em có thêm điều kiện lo việc học, mà còn giúp gia đình các em có một cái tết sum vầy, ấm áp hơn".

Ông Hoài cho biết thêm: "Trong bối cảnh Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đang diễn ra với định hướng phát huy mạnh mẽ vai trò của kinh tế tư nhân, chúng tôi cam kết sẽ đồng hành lâu dài, triển khai thêm nhiều chiến dịch thiện nguyện, đặc biệt hỗ trợ cho các vùng khó khăn, vùng bão lũ và vùng cao trong thời gian tới".

Báo Thanh Niên cùng đại diện Quỹ Di sản cho tương lai đã trao 100 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng, cho học sinh nghèo vượt khó tại hai xã Tuy An Bắc và Tuy An Tây ẢNH: BÁ DUY

Các em học sinh Trường Tiểu học An Định, xã Tuy An Bắc ẢNH: BÁ DUY

Ông Huỳnh Ngọc Châu Giang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Định, bày tỏ: "Thay mặt nhà trường, tôi xin cảm ơn sâu sắc Báo Thanh Niên và Quỹ Di sản cho tương lai. Sự hỗ trợ 50 suất học bổng, mỗi suất 2 triệu đồng, thật sự là một giúp đỡ hết sức thiết thực và kịp thời. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về mặt vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp các em có thêm niềm tin, thêm ý chí để tiếp tục con đường học tập".

Thầy Trần Trọng Cai, đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, cho biết: "Đây là tình cảm của các anh chị nhà báo và Quỹ Di sản cho tương lai đã giúp đỡ các em học sinh vượt qua khó khăn. Hy vọng rằng, thông qua tấm lòng của các nhà hảo tâm, các em sẽ cố gắng khắc phục khó khăn, hướng đến tương lai tươi đẹp hơn".

Chương trình trao học bổng lần này là một trong những hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 40 năm Báo Thanh Niên phát hành số đầu tiên, khẳng định trách nhiệm xã hội của báo chí cách mạng Việt Nam, đồng hành cùng những mảnh đời khó khăn vượt qua nghịch cảnh.