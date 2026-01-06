Tái thiết vùng rốn lũ: Xây nhà cho dân giữa đại ngàn Trường Sơn

Chạy đua với thời gian

Thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã giao Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Sơn Tịnh (Ban chỉ huy) phối hợp chính quyền địa phương triển khai xây dựng nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

Bà Hồ Thị Hương tại công trình nhà ở đang được lực lượng bộ đội, công an hỗ trợ xây dựng ẢNH: HẢI PHONG

Tại xã Tây Trà, gần 30 cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân đội, công an và dân quân địa phương được điều động, chia thành nhiều tổ công tác để hỗ trợ xây dựng 6 căn nhà bị sập hoàn toàn.

Địa hình hiểm trở, thời tiết mưa phùn kéo dài khiến việc thi công gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, các lực lượng vẫn bám sát công trình, làm việc liên tục với tinh thần khẩn trương cao độ.

Thiếu tá Lê Văn Thịnh (Ban chỉ huy) vừa xây tường vừa chia sẻ: "Mùa này ở Tây Trà mưa phùn, lạnh và ẩm, nhưng anh em xác định đã lên đây là phải làm cho xong. Mỗi viên gạch đặt xuống là thêm một hy vọng để người dân sớm có nhà ở".

Lực lượng quân đội, công an xây dựng nhà cho ông Hồ Văn Xoay ẢNH: HẢI PHONG

Các lực lượng tham gia chiến dịch quán triệt phương châm "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm", "vượt nắng, thắng mưa". Tham gia hỗ trợ xây nhà cho dân còn có lực lượng Cảnh sát cơ động Nam Trung bộ. Binh nhất Nguyễn Thái Bảo, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung bộ, cho biết ngay khi nhận lệnh, 12 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 3 đã lên Tây Trà, sinh hoạt và ăn ở cùng lực lượng công an xã. "Anh em tự nấu ăn, sinh hoạt tại trụ sở Công an xã Tây Trà. Mỗi người một việc, ai làm được gì thì làm nấy, miễn sao nhà cho dân sớm hoàn thành", binh nhất Bảo nói.

Thiếu tá Lê Văn Thịnh (Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Sơn Tịnh) xây nhà cho người dân xã Tây Trà ẢNH: HẢI PHONG

"Mừng đến rơi nước mắt"

Một trong những hộ được hỗ trợ xây dựng nhà là gia đình bà Hồ Thị Hương (86 tuổi, thôn Trà Nga, xã Tây Trà). Căn nhà cũ rộng hơn 100 m² của bà bị đất đá vùi lấp trong đợt mưa lũ tháng 11.2025. Tám người trong gia đình phải đi ở nhờ nhà người thân suốt nhiều tuần liền.

Nhìn căn nhà mới đang dần hoàn thiện, bà Hương không giấu được xúc động: "Thấy nhà gần xong, mừng đến rơi nước mắt. Nhờ có Nhà nước, bộ đội, công an mà những người dân như tôi mới có nhà ở".

Cảnh sát cơ động thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ hỗ trợ người dân xã Tây Trà xây nhà ẢNH: HẢI PHONG

Cách đó không xa, căn nhà của ông Hồ Văn Xoay (50 tuổi, cùng thôn Trà Nga) cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện. Ngày 19.12.2025, căn nhà mới diện tích hơn 50 m² được khởi công với sự hỗ trợ trực tiếp của lực lượng quân đội và công an. Theo kế hoạch, căn nhà của ông Xoay được bàn giao vào ngày 5.1, sớm hơn tiến độ chung, để gia đình kịp dọn về trước Tết.

Trung tá Nguyễn Hữu Hoàng, Phó chính ủy Ban chỉ huy, cho biết đơn vị đã cử 15 cán bộ, chiến sĩ thường trực tại xã Tây Trà để phối hợp Công an tỉnh Quảng Ngãi xây dựng 6 căn nhà cho người dân. "Chúng tôi xác định tinh thần làm hết việc chứ không hết giờ. Dù mưa hay nắng, anh em vẫn duy trì thi công để đảm bảo tiến độ và chất lượng", trung tá Hoàng nhấn mạnh.

Lực lượng quân đội xây dựng nhà giúp gia đình ông Hồ Văn Xoay ẢNH: HẢI PHONG

Theo kế hoạch, toàn bộ các căn nhà tại xã Tây Trà sẽ hoàn thành và bàn giao trước ngày 20.1, giúp các hộ dân sớm ổn định chỗ ở, yên tâm đón Tết Nguyên đán.

Ông Trương Công Lâm, Chủ tịch UBND xã Tây Trà, cho biết đợt mưa lũ vừa qua làm khoảng 20 căn nhà trên địa bàn xã bị thiệt hại, trong đó 6 căn sập đổ hoàn toàn. "Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, quyết liệt của quân đội, công an với hơn 30 cán bộ, chiến sĩ bám trụ hiện trường hơn 10 ngày qua, tiến độ các công trình đạt khoảng 40%. Với tinh thần làm việc hiện nay, chúng tôi tin rằng các căn nhà sẽ hoàn thành đúng tiến độ đề ra", ông Lâm nói.

Tính đến ngày 30.12.2025, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã cử hơn 400 cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Đắk Lắk thực hiện Chiến dịch Quang Trung. Trong đó, tại tỉnh Quảng Ngãi xây mới 45 nhà, sửa chữa 13 nhà. Tại tỉnh Đắk Lắk, theo chỉ đạo của Quân khu 5, có 4 nhà xây mới và sửa 4 nhà.



