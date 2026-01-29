Chợ hoa xuân 'Trên bến dưới thuyền' ở phường Phú Định, TP.HCM bắt đầu từ 2.2

Ngày 29.1, UBND phường Phú Định, TP.HCM cho biết chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" Tết Bính Ngọ năm 2026 sẽ bắt đầu từ ngày 2.2, riêng chương trình khai mạc diễn ra tối 12.2 (nhằm ngày 25 tháng chạp) tại sân khấu chính tuyến đường Nguyễn Văn Của - Bình Đông.

Năm nay, chợ hoa có quy mô gần 400 lô kinh doanh, tập trung các loại hoa, kiểng quen thuộc ngày tết như mai, cúc, vạn thọ, tắc, bonsai, cùng trái cây, rau củ, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền. Các gian hàng được bố trí hài hòa với nhiều cụm tiểu cảnh "Trên bến dưới thuyền", tạo nên không gian tham quan, chụp ảnh mang đậm sắc xuân Nam bộ.

Phối cảnh tiểu cảnh trang trí đường dẫn lên cầu kênh ngang số 7 ẢNH: UBND PHƯỜNG PHÚ ĐỊNH

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là cụm tiểu cảnh "Phú Định nghênh xuân" trên tuyến đường Nguyễn Văn Của. Không gian này kết hợp hình ảnh ghe thuyền, hoa xuân và linh vật năm Bính Ngọ, thể hiện tinh thần khởi đầu thuận lợi, hướng đến sự phát triển, gắn kết giữa phường Phú Định và các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Cách sắp đặt hướng mũi ghe ra trục đường chính mang ý nghĩa vươn ra dòng chảy lớn, đón tài lộc, may mắn trong năm mới. Cụm tiểu cảnh này tượng trưng cho phường Phú Định thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp phối hợp tổ chức sự kiện với sự khởi đầu hanh thông, vững vàng vượt qua sóng gió để vươn tới những cơ hội mới, mang lại sự thịnh vượng bền vững.

Khu vực sân khấu chính của chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" ẢNH: UBND PHƯỜNG PHÚ ĐỊNH

Cụm tiểu cảnh "Phú Định nghênh xuân" trên tuyến đường Nguyễn Văn Của ẢNH: UBND PHƯỜNG PHÚ ĐỊNH

Bên cạnh đó, "không gian gốm hoa" giới thiệu các sản phẩm gốm thủ công truyền thống, kết hợp trưng bày cùng hoa kiểng tết, tạo nên tổng thể nghệ thuật mộc mạc, tinh tế. Những chậu gốm, bình gốm được sắp đặt khéo léo không chỉ làm nổi bật vẻ đẹp của hoa xuân mà còn góp phần kể câu chuyện về làng nghề gốm, mối quan hệ gắn bó giữa con người với đất đai, sông nước miền Tây.

Không gian gốm hoa ẢNH: UBND PHƯỜNG PHÚ ĐỊNH

Không gian "ngôi nhà chung trên bến dưới thuyền" lại mang đến sắc màu ẩm thực, đặc sản vùng miền với các sản phẩm OCOP, thực phẩm đặc trưng ngày tết. Đây vừa là nơi mua sắm quà tết, vừa là dịp để người dân, du khách trải nghiệm sự phong phú của văn hóa ẩm thực Việt Nam trong không khí xuân gần gũi.

Nhiều hoạt động trải nghiệm ở chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền"

Chợ hoa xuân năm nay còn tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, trong đó có khu gói và nấu bánh tét Trà Cuôn, một đặc sản của tỉnh Vĩnh Long. Tại đây, du khách được hướng dẫn tự tay gói bánh, tìm hiểu ý nghĩa của món bánh truyền thống gắn liền với sự sum vầy, đoàn tụ ngày tết.

Phố ông đồ bố trí dọc đường Bình Đông cũng được đầu tư bài bản, với những ông đồ trẻ viết thư pháp, cho chữ đầu năm, góp phần giữ gìn và làm mới nét đẹp văn hóa chữ Việt.

Không gian "ngôi nhà chung trên bến dưới thuyền" ẢNH: UBND PHƯỜNG PHÚ ĐỊNH

Song song các hoạt động trưng bày, mua sắm, chợ hoa xuân còn có chương trình đờn ca tài tử biểu diễn trên ghe bầu từ ngày 12.2 đến 15.2.2026.

Những làn điệu mộc mạc vang lên giữa sông nước về đêm tạo nên không gian nghệ thuật đặc sắc, góp phần lan tỏa giá trị của đờn ca tài tử Nam bộ - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Nhiều tiểu cảnh trang trí hình đàn ngựa, linh vật của năm 2026 ẢNH: UBND PHƯỜNG PHÚ ĐỊNH

Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" bắt đầu từ ngày 2.2 ẢNH: UBND PHƯỜNG PHÚ ĐỊNH

Ngoài ra, các hội thi như ảnh nghệ thuật chợ hoa xuân, thư pháp chữ Việt, chim hót, trang trí "Nhà hoa" cùng khu ẩm thực truyền thống được tổ chức đan xen, làm phong phú thêm trải nghiệm cho người tham quan.

Không chỉ tái hiện không khí tết xưa, chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" còn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tạo sinh kế cho các hộ kinh doanh hoa kiểng, đặc sản, đồng thời quảng bá hình ảnh địa phương, tăng cường sự gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân về.