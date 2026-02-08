Người dân TP.HCM thích thú check-in linh vật ngựa vàng tại công viên Ba Son

Ghi nhận của PV
Thanh Niên chiều 7.2, khu vực vườn hoa tại công viên Ba Son (phường Sài Gòn) thu hút rất đông người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh tết. Từ lối vào đến khu vực đặt linh vật ngựa vàng, không khí luôn nhộn nhịp, nhiều người phải chờ đến lượt để ghi lại khoảnh khắc bên tiểu cảnh hoa xuân rực rỡ giữa trung tâm TP.HCM.
Được đặt tại vị trí trung tâm, linh vật ngựa vàng làm từ nhựa tổng hợp phủ sơn bóng, tạo hình tung vó đầy khí thế hướng ra sông Sài Gòn
Giữa không gian ngập tràn sắc hoa xuân, hình ảnh nổi bật này nhanh chóng trở thành điểm nhấn, xuất hiện trong nhiều bức ảnh check-in trên mạng xã hội
Không chỉ giới trẻ, nhiều gia đình cũng tranh thủ ghé công viên dạo mát, lưu lại khoảnh khắc đầu năm. Sự xuất hiện của linh vật ngựa vàng cùng các tiểu cảnh hoa xuân góp phần tạo nên không khí tươi mới, sinh động giữa trung tâm thành phố
“Mình thấy không gian ở đây rất đẹp và thoáng, vừa có hoa xuân rực rỡ vừa nhìn ra sông nên chụp ảnh góc nào cũng đẹp. Đầu năm được dạo công viên, chụp vài tấm hình xinh xắn như vậy cũng thấy vui và có thêm năng lượng cho cả năm”, bạn Nguyễn Thị Như Quỳnh chia sẻ
Các tiểu cảnh hoa xuân được trang trí bắt mắt, thu hút người dân dừng chân chụp ảnh
Người dân thong thả tham quan, tận hưởng không khí trong lành bên sông Sài Gòn
Nhiều gia đình đưa con nhỏ đến công viên Ba Son tham quan, chụp ảnh tết
Cặp đôi trẻ ghi lại khoảnh khắc đầu năm giữa vườn hoa rực rỡ tại công viên Ba Son, phía xa là tòa nhà Landmark 81 nổi bật trên nền trời TP.HCM
Du khách nước ngoài thích thú dạo bước, chụp ảnh giữa vườn hoa rực rỡ tại công viên Ba Son, hòa mình vào không khí tết của TP.HCM
Các em nhỏ tung tăng dạo bước giữa vườn hoa rực rỡ tại
công viên Ba Son, háo hức khám phá không gian xuân giữa lòng thành phố
Tại khu vực tiểu cảnh cúc mâm xôi, ban tổ chức bố trí thêm cặp ngựa bạc cao khoảng 3 m, tạo hình khỏe khoắn như đang sải bước về phía trước. Bề mặt tráng gương nổi bật dưới ánh sáng, góp phần làm không gian vườn hoa thêm trẻ trung, sinh động và thu hút người dân dừng chân chụp ảnh
Nhóm bạn của Nguyễn Đức Anh (bìa trái) hào hứng ghi lại khoảnh khắc check-in tại công viên Ba Son
Đại diện đơn vị thi công cho biết vườn hoa ga Ba Son sẽ được bổ sung hệ thống tiểu cảnh kết hợp đèn LED nghệ thuật trong thời gian tới, nhằm phục vụ người dân tham quan, chụp ảnh cả vào ban đêm
Tết Nguyên đán năm nay, vườn hoa Ba Son trở thành điểm dừng chân đầy sắc xuân, nơi người dân lưu lại những khoảnh khắc tươi mới và gửi gắm kỳ vọng cho một năm nhiều khởi sắc
