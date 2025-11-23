Bờ sông Sài Gòn đổi diện mạo với dự án công viên Ba Son giai đoạn 2

Dự án công viên Ba Son giai đoạn 2 ven sông Sài Gòn đang được xây dựng, kỳ vọng trở thành quảng trường – công viên xanh hiện đại. Công trình nằm trong mục tiêu TP.HCM mở rộng không gian công cộng, hướng tới đô thị xanh và đáng sống.
Theo ghi nhận của PV Báo Thanh Niên, công trường công viên Ba Son những ngày cuối năm trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Từ sáng sớm, nhiều mũi thi công đã vào vị trí, máy móc hoạt động liên tục dọc tuyến ven sông. Công nhân tranh thủ từng thời điểm thời tiết thuận lợi để hoàn thiện các hạng mục nền, thoát nước và đường dạo.
Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý 1 năm 2026, kỳ vọng bổ sung thêm một không gian công cộng ven sông Sài Gòn cho người dân TP.HCM.
