Thời sự

Bờ sông Sài Gòn đổi diện mạo với dự án công viên Ba Son giai đoạn 2

Nhật Thịnh
Nhật Thịnh
23/11/2025 04:25 GMT+7

Dự án công viên Ba Son giai đoạn 2 ven sông Sài Gòn đang được xây dựng, kỳ vọng trở thành quảng trường – công viên xanh hiện đại. Công trình nằm trong mục tiêu TP.HCM mở rộng không gian công cộng, hướng tới đô thị xanh và đáng sống.

Theo ghi nhận của PV Báo Thanh Niên, công trường công viên Ba Son những ngày cuối năm trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Từ sáng sớm, nhiều mũi thi công đã vào vị trí, máy móc hoạt động liên tục dọc tuyến ven sông. Công nhân tranh thủ từng thời điểm thời tiết thuận lợi để hoàn thiện các hạng mục nền, thoát nước và đường dạo. 

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý 1 năm 2026, kỳ vọng bổ sung thêm một không gian công cộng ven sông Sài Gòn cho người dân TP.HCM.

Công viên Ba Son giai đoạn 2: Không gian xanh ven sông Sài Gòn hiện đại - Ảnh 1.

Một số tuyến đường nội bộ và mảng xanh đã bắt đầu định hình, phác họa diện mạo ban đầu của công viên ven sông. Các khu vực san nền và trồng cây đang được triển khai đồng loạt, tạo chuyển động rõ nét trên công trường

ẢNH: NHẬT THỊNH

Công viên Ba Son giai đoạn 2: Không gian xanh ven sông Sài Gòn hiện đại - Ảnh 2.

Nhiều máy móc, phương tiện và thiết bị đã được đưa đến công trường, đang hoạt động để thi công các hạng mục tiếp theo

ẢNH: NHẬT THỊNH

Công viên Ba Son giai đoạn 2: Không gian xanh ven sông Sài Gòn hiện đại - Ảnh 3.

Không khí làm việc khẩn trương trên công trường cho thấy tiến độ đang được đẩy nhanh từng ngày

ẢNH: NHẬT THỊNH

Công viên Ba Son giai đoạn 2: Không gian xanh ven sông Sài Gòn hiện đại - Ảnh 4.

Nằm ngay vị trí “vàng”, gần Thảo Cầm Viên và sát công viên bến Bạch Đằng, dự án hứa hẹn hình thành một quảng trường công cộng ven sông, tuyến phố đi bộ, công viên cùng bến du thuyền nội khu, góp phần gia tăng không gian xanh giữa lòng TP.HCM

ẢNH: NHẬT THỊNH

Công viên Ba Son giai đoạn 2: Không gian xanh ven sông Sài Gòn hiện đại - Ảnh 5.

Theo báo cáo UBND TP.HCM, trong quy hoạch giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thành phố định hướng phát triển một chuỗi 42 công viên xanh ven sông Sài Gòn, nhằm tạo nên hành lang cảnh quan đa chức năng dọc bờ sông, kết hợp phát triển kinh tế – dịch vụ và nâng cao chất lượng môi trường sống

ẢNH: NHẬT THỊNH

Công viên Ba Son giai đoạn 2: Không gian xanh ven sông Sài Gòn hiện đại - Ảnh 6.

Các tổ thi công chia ca, tận dụng từng giờ nắng hiếm hoi giữa những ngày mưa nắng thất thường của TP.HCM để hoàn thiện các hạng mục cơ bản của công viên

ẢNH: NHẬT THỊNH

Công viên Ba Son giai đoạn 2: Không gian xanh ven sông Sài Gòn hiện đại - Ảnh 7.

Những công nhân miệt mài trên công trường đang góp phần hình thành diện mạo ban đầu của công viên, mở ra không gian công cộng mới cho người dân TP.HCM

ẢNH: NHẬT THỊNH

Công viên Ba Son giai đoạn 2: Không gian xanh ven sông Sài Gòn hiện đại - Ảnh 8.

Đây là bước đi chiến lược của TP.HCM, mở rộng không gian công cộng, nâng chất sống người dân và tạo dấu ấn riêng cho đô thị ven sông, kết hợp hài hòa giữa cây xanh, tiện ích và văn hóa ven bờ sông Sài Gòn

ẢNH: NHẬT THỊNH

Công viên Ba Son giai đoạn 2: Không gian xanh ven sông Sài Gòn hiện đại - Ảnh 9.

Công viên đang được xây dựng liền mạch với các khu dân cư, tòa nhà và ga ngầm Ba Son, hướng tới không gian xanh kết nối đô thị và giao thông công cộng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Công viên Ba Son giai đoạn 2: Không gian xanh ven sông Sài Gòn hiện đại - Ảnh 10.

Đoạn sông Sài Gòn chảy qua TP.HCM kéo dài tổng cộng hơn 80 km, nhưng số công viên ven sông vẫn còn hạn chế, chủ yếu tập trung ở khu trung tâm. Hiện nhiều dự án kết hợp công viên, quảng trường và hạ tầng ven sông đang được đẩy nhanh tiến độ, hứa hẹn mở ra không gian nghỉ ngơi, giải trí mới và nâng tầm cảnh quan đô thị

ẢNH: NHẬT THỊNH


Công viên Ba Son giai đoạn 2: Không gian xanh ven sông Sài Gòn hiện đại - Ảnh 11.

Khi hoàn thiện, công viên Ba Son ven sông Sài Gòn hứa hẹn sẽ là không gian xanh, điểm nhấn du lịch với quảng trường, bến du thuyền và tiện ích đa năng, góp phần nâng cao đời sống, thúc đẩy kinh tế dịch vụ và biến trục sông Sài Gòn thành trung tâm sinh thái – văn hóa – giải trí của TP.HCM

ẢNH: NHẬT THỊNH

 

