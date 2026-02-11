Đơn hàng cây cảnh hoa tết tăng gấp 5 lần trên sàn thương mại điện tử

Theo số liệu từ sàn TikTok Shop, trong khuôn khổ chiến dịch "buôn vui bán đắt", nền tảng này đặt mục tiêu tiêu thụ 100.000 chậu hoa và cây cảnh trước Tết Nguyên đán 2026. Sau 2 tháng triển khai, hệ thống đã ghi nhận gần 200.000 đơn hàng hoa cảnh và cây giống, gấp đôi mục tiêu ban đầu.

Trong đó, khoảng 100.000 đơn là các loại hoa, kiểng đặc trưng ngày tết như cúc mâm xôi, quất, đào, mận, tuyết mai… tăng gấp 5 lần so với Tết Nguyên đán 2025. Nhóm cây giống như chanh, sung cũng tăng trưởng mạnh, đóng góp khoảng 70.000 đơn hàng. Kết quả này phản ánh thói quen mua hoa cảnh qua thương mại điện tử đang dần hình thành thay vì chỉ phụ thuộc vào chợ hoa truyền thống.

200.000 đơn hàng hoa cảnh và cây giống được bán trên TikTok Shop ẢNH: BTC

Không chỉ tăng về sản lượng, số lượng nhà bán hoa cây cảnh trên sàn TMĐT TikTok Shop cũng tăng gấp 5 lần trong mùa cao điểm tết 2026. Sự chuyển dịch này cho thấy quá trình chuyển đổi số trong ngành hoa, cây cảnh đang diễn ra mạnh mẽ, nhất là tại các tỉnh miền Tây vốn là thủ phủ hoa tết.

Hoa và cây cảnh vốn là ngành hàng khó do yêu cầu cao về đóng gói, vận chuyển và bảo quản. Thông tin với báo chí, sàn này cho biết tỷ lệ hoàn hủy đơn của ngành hoa, cây cảnh chỉ xấp xỉ 15% trong mùa cao điểm, riêng các nhà bán chuyên nghiệp duy trì ở mức 5 - 10%.

Tại Vĩnh Long, tết này vựa cây giống Huyền Linh đặt mục tiêu tiêu thụ 30.000 chậu cúc trên sàn, tăng 10.000 chậu so với năm trước. Dù ảnh hưởng thời tiết khiến nhiều cúc mâm xôi nở sớm hơn tết hơn 1 tháng, vựa vẫn bán được hơn 28.000 chậu hoa cây cảnh chưng tết.

Ông Đặng Văn Tuấn - Phó giám đốc Sở Công thương tỉnh Đồng Tháp góp mặt tại phiên livestream của nhà sáng tạo nội dung để hỗ trợ người dân tiêu thụ cây cảnh dịp tết ẢNH: BTC

Đến khoảng ngày 10.12 âm lịch, vựa Huyền Linh gần như không còn đủ hoa tết để bán và chuyển trọng tâm sang cây giống. Tổng lượng hoa cây cảnh tiêu thụ đạt khoảng 94% kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, các nhà bán khác như cây tươi Nguyên (TP.HCM), hữu nghị cây giống, vườn ươm cây giống Cái Mơn, cây giống hoa kiểng Minh Phát (Vĩnh Long) cũng ghi nhận tổng cộng hơn 70.000 đơn hàng trong suốt chiến dịch, trong đó riêng vườn ươm cây giống Cái Mơn tăng trưởng đơn hơn 100%.

Sau tết, cây giống tiếp tục được dự báo là nhóm sản phẩm chủ lực. Theo kinh nghiệm từ nhà vườn, ngay từ mùng 3 - 4 tết, nhu cầu mua cây ăn trái như ổi, mận đã tăng mạnh, trung bình 300 - 400 đơn mỗi ngày trong dịp tết năm trước.

Thực tế nói trên lí giải vì sao các chợ hoa tết vắng vẻ hơn, ngay cả khi vào cao điểm.