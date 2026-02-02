4 sàn thương mại điện tử bỏ túi gần 430.000 tỉ đồng trong năm 2025

Theo báo cáo từ nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn, thương mại điện tử Việt Nam năm 2025 chứng kiến sự tăng trưởng về tổng doanh thu. Cụ thể, 4 sàn thương mại điện tử gồm Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki đạt 429.700 tỉ đồng, tăng 34,75% so với năm 2024. Trong đó, thị phần 2 "ông lớn" là Shopee và TikTok Shop đã chiếm tới 97%, 3% thị phần còn lại dành cho Lazada và Tiki.

Mức tăng trưởng hai con số này được thúc đẩy bởi chuỗi các sự kiện mua sắm lớn xuyên suốt năm, bao gồm Tết Nguyên đán, sale hè 6.6, đại lễ hội 8.8, siêu sale 9.9, ngày độc thân 11.11, và đặc biệt là chuỗi sale cuối năm 12.12 kéo dài đến Black Friday. Các sàn thương mại điện tử đã đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ người mua như miễn phí vận chuyển, voucher giảm giá và hình thức bán hàng qua livestream với sự tham gia của người nổi tiếng và KOLs.

Doanh thu 4 sàn thương mại điện tử tăng mạnh trong năm 2025 ẢNH: NHẬT THỊNH

Tuy nhiên, dù doanh thu thương mại điện tử tăng vọt nhưng chỉ hơn 600.000 shop thực sự phát sinh đơn hàng, giảm 7,43% so với năm trước, cho thấy tăng trưởng doanh số không còn phân bổ đồng đều mà tập trung vào nhóm nhà bán có năng lực vận hành và hiệu quả kinh doanh cao. Một trong những xu hướng nổi bật được ghi nhận là sự phát triển mạnh mẽ của gian hàng chính hãng (Shop Mall) trên các sàn online. Dữ liệu Metric cho thấy, dù chỉ chiếm 2,12% tổng số shop đang hoạt động trên Shopee và TikTok Shop trong năm 2025, nhóm Shop Mall lại đóng góp tới 32,6% tổng doanh số của hai nền tảng này. Điều này cho thấy nhóm gian hàng chính hãng không chỉ có khả năng chuyển đổi tốt mà giá trị đơn hàng trung bình cũng cao hơn đáng kể so với gian hàng thường (Shop non-Mall). Đồng thời phản ánh xu hướng người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng.

Đặc biệt, trên TikTok Shop, doanh số từ Shop Mall ghi nhận mức tăng trưởng tới 99% so với năm 2024, nhờ tốc độ mở rộng nhanh chóng của mô hình bán hàng chính hãng trên nền tảng này. Bên cạnh đó, theo nhận định của Metric, người tiêu dùng ngày càng ưu tiên yếu tố uy tín, sản phẩm chất lượng, thương hiệu rõ ràng và trải nghiệm mua sắm khi giao dịch trực tuyến.

Theo dự báo của Metric, trong quý 1/2026, doanh thu thương mại điện tử có thể đạt khoảng 134.600 tỉ đồng, với lượng hàng hóa tiêu thụ ước tính 1,036 triệu sản phẩm, tương ứng mức tăng 33% về doanh số và 9% về sản lượng so với cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng trong giai đoạn này được kỳ vọng đến từ yếu tố mùa vụ Tết Nguyên đán và các chiến dịch khuyến mãi đầu năm. Nhu cầu mua sắm phục vụ việc làm mới bản thân và gia đình trong và sau kỳ nghỉ lễ dự báo sẽ tiếp tục gia tăng, với các nhóm sản phẩm liên quan đến bánh kẹo Tết, đồ trang trí nhà cửa, quà tặng đầu năm, sản phẩm làm đẹp mùa đông và quà tặng Valentine được dự báo thu hút sự quan tâm lớn của người tiêu dùng...