Kinh tế Doanh nghiệp

Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa đạt doanh số hơn 270 tỉ USD trên Shopee

Mai Phương
Mai Phương
02/12/2025 14:47 GMT+7

Sau 10 năm các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa đã không ngừng phát triển trên nền tảng Shopee.

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập, nền tảng thương mại điện tử Shopee lần đầu tiên ra mắt báo cáo tác động "Shopee: Hành trình 10 năm đồng hành cùng người bán" và chuỗi phim tài liệu "Shopee: Gìn giữ bản sắc văn hóa" trên toàn khu vực. Hai ấn phẩm này cùng khắc họa hành trình các doanh nghiệp và cộng đồng địa phương trên thế giới đã tận dụng Shopee và sức mạnh của nền kinh tế số để phát triển kinh doanh, gìn giữ di sản văn hóa và nâng cao đời sống trong suốt thập kỷ qua.

Kể từ khi ra mắt năm 2015, Shopee luôn cam kết hỗ trợ nhà bán hàng tham gia và thành công trong nền kinh tế số. Trong suốt một thập kỷ qua, các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) đã không ngừng phát triển trên nền tảng này với tổng doanh số hơn 270 tỉ USD.

Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa đạt doanh số hơn 270 tỉ USD trên Shopee- Ảnh 1.

Shopee đã có 10 năm đồng hành phát triển cùng các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa

ẢNH: SHOPEE

Mỗi năm, ngày càng nhiều nhà bán hàng lựa chọn tham gia Shopee, thể hiện qua số lượng doanh nghiệp MSME tăng trung bình gấp đôi hằng năm. Trong đó, có tới 80% nhà bán hàng ở khu vực địa phương đã tận dụng nền tảng Shopee để tiếp cận người mua mới tại thị trường trong nước và mở rộng cơ hội kinh doanh ra khu vực. Các công cụ như Shopee Live và Shopee Video giúp người bán tương tác với khách hàng theo cách sinh động hơn. Ví dụ, tính đến nay, các nhà bán hàng MSME Việt Nam trên Shopee đã bán hơn 942 triệu sản phẩm thông qua Giải pháp tiếp thị liên kết Shopee; kể từ năm 2022, các nhà bán hàng MSME Việt Nam đã sản xuất hơn 13,1 triệu video trên Shopee Video; trong năm 2025, một nhà bán hàng tiêu biểu tại Việt Nam đã bán 566.690 sản phẩm qua Shopee Video và đạt mức cao nhất trong nhóm doanh nghiệp MSME trên nền tảng, tương đương mức tăng trưởng gấp 807 lần so với năm 2023...

Để tiếp tục tăng cường năng lực cho nhà bán hàng, Shopee đang phát triển nhiều giải pháp ứng dụng AI nhằm đơn giản hóa quy trình kinh doanh và nâng cao hiệu quả vận hành trên nền tảng thương mại điện tử. "Hành trình 10 năm không chỉ là cột mốc đáng nhớ của Shopee, mà còn là minh chứng cho sức mạnh bền bỉ của các nhà bán hàng Việt trong thời đại số. Chúng tôi tự hào khi được đồng hành cùng các doanh nghiệp ở mọi giai đoạn phát triển - từ những bước khởi đầu tại thị trường nội địa đến khi tự tin vươn ra khu vực. Trong giai đoạn tiếp theo, Shopee Việt Nam sẽ tiếp tục sát cánh và hỗ trợ các nhà bán hàng Việt phát huy sức mạnh, lan tỏa giá trị văn hóa và đóng góp tích cực vào nền kinh tế số quốc gia", ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc điều hành Shopee Việt Nam chia sẻ.

Shopee dẫn lối cho doanh nghiệp giày Việt vươn ra quốc tế

Shopee dẫn lối cho doanh nghiệp giày Việt vươn ra quốc tế

Với các mô hình linh động, Shopee đã giúp hơn 350.000 nhà bán Việt gỡ bỏ các rào cản xuất khẩu trực tuyến. Câu chuyện của Erosska cho thấy các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoàn toàn có thể chủ động mở rộng thị trường, gia tăng doanh thu và khẳng định vị thế tại khu vực ASEAN.

Khám phá thêm chủ đề

Shopee doanh nghiệp Thương mại điện tử bán hàng
