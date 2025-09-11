Shopee dẫn lối cho doanh nghiệp giày Việt vươn ra quốc tế

Thương mại điện tử (TMĐT) xuyên biên giới đang dần trở thành kênh xuất khẩu quan trọng, giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận người tiêu dùng toàn cầu và thúc đẩy phát triển bền vững.

Câu chuyện của Erosska - thương hiệu giày dép Việt được thành lập từ niềm đam mê thời trang của một nhóm bạn trẻ - là một minh chứng rõ nét. Thông qua sức mạnh TMĐT, Erosska đã đưa những đôi giày "made in Vietnam" vượt khỏi biên giới, chinh phục cộng đồng người tiêu dùng trong khu vực Đông Nam Á.

Thương hiệu giày dép Việt - Erosska thành công chinh phục người dùng trong nước và quốc tế trên thương mại điện tử

Bàn đạp đưa Erosska ra thị trường Đông Nam Á

Erosska là thương hiệu giày dép nữ Việt Nam, ra đời với mục tiêu mang đến sản phẩm chất lượng, giá thành phải chăng và gửi gắm sự trân trọng trong từng bước đi của phái đẹp. Xuất phát từ niềm tự hào hàng Việt, thương hiệu sớm nuôi khát vọng đưa sản phẩm ra thị trường nước ngoài để nhiều bạn bè quốc tế trải nghiệm những đôi giày "made in Vietnam". Giấc mơ đã trở thành hiện thực vào năm 2021, khi Erosska quyết định tham gia chương trình Bán hàng Toàn cầu (SIP) do Shopee triển khai.

Đây là mô hình xuất khẩu trực tuyến cung cấp giải pháp toàn diện cho người bán, từ khâu logistics, thanh toán quốc tế, dịch thuật và chăm sóc khách hàng tại thị trường ASEAN. Nhờ tham gia Bán hàng toàn cầu, những đôi giày mang logo Erosska đã có mặt trên các sàn Shopee tại Malaysia, Singapore, Philippines và Thái Lan. Thay vì phải tự xây dựng hạ tầng và nhân sự cho từng thị trường, thương hiệu có thể tận dụng hệ thống vận hành xuyên biên giới toàn diện mà Shopee cung cấp.

"Với Bán hàng Toàn cầu, Shopee đã cung cấp toàn bộ hạ tầng vận hành xuyên biên giới, tạo điều kiện để doanh nghiệp có thể tập trung nguồn lực cho việc sản xuất và phát triển thương hiệu. Đây chính là bước đệm quan trọng giúp Erosska hiện thực hóa mục tiêu vươn ra thị trường quốc tế", đại diện Erosska chia sẻ.

Bước tiến mới trong năm 2025 để tăng tốc

Sau thành công bước đầu với Bán hàng Toàn Cầu, Erosska không ngừng thử sức với các mô hình xuất khẩu mới với TMĐT. Tháng 6.2025, khi Shopee ra mắt chương trình Bán hàng Toàn cầu Chủ động (Direct Selling), thương hiệu đã nhanh chóng đăng ký tham gia. Nếu Bán hàng Toàn cầu là bước đệm toàn diện cho doanh nghiệp Việt bước ra thị trường khu vực, thì Bán hàng Toàn cầu Chủ động lại mang đến cơ hội để nhà bán hàng nắm quyền kiểm soát trong việc quản lý gian hàng, tồn kho, định giá và xây dựng chiến lược tiếp cận người tiêu dùng ở từng quốc gia.

Đại diện Erosska chia sẻ: "Mỗi thị trường đều có hành vi tiêu dùng và đặc thù riêng, vì vậy chúng tôi coi việc phân tích dữ liệu vận hành và lắng nghe phản hồi từ người dùng là kim chỉ nam trong quá trình xây dựng chiến lược. Trên cơ sở đó, Erosska sẽ linh hoạt điều chỉnh sản phẩm, truyền thông và cách vận hành để phù hợp với từng quốc gia".

Đại diện Erosska chia sẻ về hành trình vươn ra thị trường quốc tế với Shopee

Sự thử nghiệm này đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Chỉ trong vòng 2 tháng tham gia mô hình xuất khẩu trực tuyến mới trên Shopee, doanh thu từ thị trường Malaysia của Erosska tăng khoảng 10%. Điều quan trọng hơn cả là thương hiệu đã cảm nhận được sự chủ động trong việc đầu tư cho từng thị trường. Do đó, Erosska quyết định tiếp tục mở rộng sang Singapore và Philippines - hai thị trường mới mà chương trình Bán hàng Toàn cầu Chủ động ra mắt trong tháng 9 năm nay.

Theo nhận định của đại diện Erosska, thị trường Singapore là cơ hội để Erosska khẳng định vị thế và gia tăng độ nhận diện trong phân khúc khách hàng quốc tế. Trong khi đó, Philippines là thị trường năng động, phù hợp để Erosska tiếp cận thêm nhiều tệp khách hàng mới.

Trải qua quá trình phát triển, Erosska đã dần khẳng định được vị trí của mình tại thị trường trong nước và quốc tế khi tận dụng nền tảng và hỗ trợ của sàn TMĐT. Đồng thời, việc chủ động và linh hoạt trong chiến lược vận hành cũng giúp Erosska từng bước hiện thực hóa tầm nhìn thương hiệu - trở thành thương hiệu giày dép Việt Nam được người tiêu dùng quốc tế tin tưởng và yêu thích.

"Chúng tôi mong muốn mang đến trải nghiệm mua sắm hiện đại cùng sản phẩm chất lượng, giúp người dùng tự tin thể hiện phong cách ở bất kỳ đâu" - đại diện Erosska khẳng định.

Shopee khẳng định vai trò bệ phóng giúp SMEs Việt Nam vươn tầm khu vực

Với hai sáng kiến Bán hàng Toàn cầu và Bán hàng Toàn cầu Chủ động, Shopee đã mang đến cho SMEs Việt Nam cơ hội để tăng tốc hành trình vươn ra thị trường quốc tế. Bán hàng toàn cầu đã giúp hơn 350.000 nhà bán hàng Việt xóa nhòa rào cản gia nhập, vận hành song song đồng thời gian hàng trong và ngoài nước, thì Bán hàng Toàn cầu Chủ động mở ra không gian để doanh nghiệp tự tin thử sức, gia tăng sự linh hoạt và khai thác tối đa tiềm năng của từng thị trường.

Trong hành trình mở rộng thị trường, Shopee không chỉ dừng lại ở việc cung cấp hạ tầng vận hành xuyên biên giới mà còn đóng vai trò như một đối tác chiến lược. Nền tảng này đã hỗ trợ Erosska từ khâu tư vấn chiến lược cho đến việc triển khai các hoạt động marketing thiết thực. Thông qua các chiến dịch siêu sale, chương trình livestream cùng người có sức ảnh hưởng (KOL) và gói hỗ trợ tiếp cận người tiêu dùng, các thương hiệu Việt như Erosska đã có thể nâng cao độ nhận diện và mở rộng tệp khách hàng của mình.

Chia sẻ về sự kiện siêu sale 9.9 vừa qua, Erosska cho biết đã đẩy mạnh kế hoạch tại cả hai thị trường quốc tế trọng điểm. Tại Malaysia, đây là lần đầu tiên thương hiệu trực tiếp vận hành chiến dịch tại shop quốc tế với nhiều chương trình khuyến mãi và ưu đãi quy mô lớn. Trong khi đó, tại Singapore, Erosska phối hợp cùng Shopee tổ chức livestream với KOL bản địa ngay tại kho, nhằm gia tăng độ phủ và mang đến trải nghiệm mua sắm online chân thực cho người dùng quốc tế. Những hoạt động này đã thúc đẩy lưu lượng truy cập và củng cố vị thế của Erosska trên thị trường khu vực ASEAN.

Erosska thực hiện phiên livestream ngày 9.9 cùng KOL bản địa ở thị trường Shopee Singapore

Từ thành công của Erosska có thể thấy, các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam hoàn toàn có cơ hội vươn ra khu vực nếu biết khai thác hiệu quả sức mạnh TMĐT. Đồng hành cùng hành trình đó, Shopee tiếp tục đóng vai trò bệ phóng, giúp hàng Việt vừa củng cố vị thế trong nước, vừa chinh phục thị trường ASEAN trong kỷ nguyên số.