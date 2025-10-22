Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Shopee hợp tác cùng Meta hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ

Mai Phương
Mai Phương
22/10/2025 19:48 GMT+7

Shopee tăng cường hỗ trợ các nhà sáng tạo nội dung và doanh nghiệp nhỏ với trải nghiệm mua sắm mới trên Facebook.

Shopee vừa công bố hợp tác cùng Meta giới thiệu bộ công cụ mới giúp các nhà sáng tạo nội dung gia tăng thu nhập, đồng thời thúc đẩy trải nghiệm từ khám phá sản phẩm trên Facebook đến tiến hành mua hàng trực tiếp trở nên đơn giản hơn. Bộ công cụ này cũng cho phép doanh nghiệp dễ dàng triển khai giải pháp tiếp thị liên kết và nâng cao trải nghiệm Facebook Live (phát trực tiếp trên Facebook) thông qua Collaborative Ads (quảng cáo cộng tác).

Shopee hợp tác cùng Meta hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ- Ảnh 1.

Shopee hợp tác cùng Meta hỗ trợ các nhà sáng tạo nội dung và doanh nghiệp nhỏ trải nghiệm mua sắm mới trên Facebook

ẢNH: CTV

Shopee là đối tác đầu tiên tham gia Facebook Affiliate Partnerships nhằm thúc đẩy cho các nhà sáng tạo tối ưu hóa nội dung để nâng cao thu nhập, gia tăng tương tác và kết nối thương hiệu cùng nhà bán hàng với nhóm khách hàng mới. Bên cạnh đó, Shopee cũng tổ chức các khóa đào tạo và sự kiện chuyên sâu về kiến thức, công cụ xây dựng nội dung chân thực, cuốn hút, từ đó hỗ trợ các đối tác tiếp thị liên kết mở rộng tầm ảnh hưởng và gia tăng thu nhập.

Qua chương trình hợp tác lần này, Shopee khẳng định cam kết đồng hành cùng nền kinh tế sáng tạo đang phát triển nhanh chóng trong hành trình tái định hình cách người dùng khám phá, tương tác và mua sắm trực tuyến.

Nỗ lực trên tiếp nối đà phát triển của Shopee trong việc củng cố hệ sinh thái nội dung với hơn 100 triệu nội dung Shopee Live và Shopee Video được tạo ra vào năm 2024, gấp 3 lần so với năm trước đó.

Bà Peggy Zhu, Giám đốc Thương hiệu và Tăng trưởng Shopee cho biết: "Shopee cam kết không ngừng hoàn thiện hệ sinh thái thương mại điện tử và nâng cao trải nghiệm mua sắm cho người dùng thông qua việc trợ lực cho các doanh nghiệp mở rộng độ phủ, cũng như tạo thêm nhiều cơ hội phát triển cho các đối tác tiếp thị liên kết. Hợp tác lần này giữa Shopee và Meta sẽ tận dụng danh mục sản phẩm phong phú cùng nền tảng đáng tin cậy của chúng tôi để hỗ trợ các nhà sáng tạo nội dung, thương hiệu và nhà bán hàng kết nối các cộng đồng người dùng trên Facebook một cách dễ dàng hơn".

Dự án Facebook Affiliate Partnerships hợp tác với Shopee hiện đã triển khai tại các thị trường Việt Nam, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Indonesia, Philippines và Brazil.

Tin liên quan

Shopee hoàn tất xử lý sự cố về phí dịch vụ Voucher Xtra

Shopee hoàn tất xử lý sự cố về phí dịch vụ Voucher Xtra

Shopee thông báo đã hoàn tất xử lý sự cố về dịch vụ Voucher Xtra, đảm bảo quyền lợi cho người bán.

Khám phá thêm chủ đề

Shopee doanh nghiệp nhà sáng tạo nội dung Facebook
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận