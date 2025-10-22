Shopee hợp tác cùng Meta hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ

Shopee vừa công bố hợp tác cùng Meta giới thiệu bộ công cụ mới giúp các nhà sáng tạo nội dung gia tăng thu nhập, đồng thời thúc đẩy trải nghiệm từ khám phá sản phẩm trên Facebook đến tiến hành mua hàng trực tiếp trở nên đơn giản hơn. Bộ công cụ này cũng cho phép doanh nghiệp dễ dàng triển khai giải pháp tiếp thị liên kết và nâng cao trải nghiệm Facebook Live (phát trực tiếp trên Facebook) thông qua Collaborative Ads (quảng cáo cộng tác).

Shopee hợp tác cùng Meta hỗ trợ các nhà sáng tạo nội dung và doanh nghiệp nhỏ trải nghiệm mua sắm mới trên Facebook ẢNH: CTV

Shopee là đối tác đầu tiên tham gia Facebook Affiliate Partnerships nhằm thúc đẩy cho các nhà sáng tạo tối ưu hóa nội dung để nâng cao thu nhập, gia tăng tương tác và kết nối thương hiệu cùng nhà bán hàng với nhóm khách hàng mới. Bên cạnh đó, Shopee cũng tổ chức các khóa đào tạo và sự kiện chuyên sâu về kiến thức, công cụ xây dựng nội dung chân thực, cuốn hút, từ đó hỗ trợ các đối tác tiếp thị liên kết mở rộng tầm ảnh hưởng và gia tăng thu nhập.

Qua chương trình hợp tác lần này, Shopee khẳng định cam kết đồng hành cùng nền kinh tế sáng tạo đang phát triển nhanh chóng trong hành trình tái định hình cách người dùng khám phá, tương tác và mua sắm trực tuyến.

Nỗ lực trên tiếp nối đà phát triển của Shopee trong việc củng cố hệ sinh thái nội dung với hơn 100 triệu nội dung Shopee Live và Shopee Video được tạo ra vào năm 2024, gấp 3 lần so với năm trước đó.

Bà Peggy Zhu, Giám đốc Thương hiệu và Tăng trưởng Shopee cho biết: "Shopee cam kết không ngừng hoàn thiện hệ sinh thái thương mại điện tử và nâng cao trải nghiệm mua sắm cho người dùng thông qua việc trợ lực cho các doanh nghiệp mở rộng độ phủ, cũng như tạo thêm nhiều cơ hội phát triển cho các đối tác tiếp thị liên kết. Hợp tác lần này giữa Shopee và Meta sẽ tận dụng danh mục sản phẩm phong phú cùng nền tảng đáng tin cậy của chúng tôi để hỗ trợ các nhà sáng tạo nội dung, thương hiệu và nhà bán hàng kết nối các cộng đồng người dùng trên Facebook một cách dễ dàng hơn".

Dự án Facebook Affiliate Partnerships hợp tác với Shopee hiện đã triển khai tại các thị trường Việt Nam, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Indonesia, Philippines và Brazil.