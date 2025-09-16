Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Shopee hoàn tất xử lý sự cố về phí dịch vụ Voucher Xtra

An Yến
An Yến
16/09/2025 14:15 GMT+7

Shopee thông báo đã hoàn tất xử lý sự cố về dịch vụ Voucher Xtra, đảm bảo quyền lợi cho người bán.

Nền tảng thương mại điện tử Shopee cho biết đã nhanh chóng khắc phục sự cố hệ thống liên quan đến gói Voucher Xtra, đồng thời cam kết hoàn phí minh bạch và chủ động hỗ trợ tối đa để đảm bảo quyền lợi cho nhà bán hàng.

Cụ thể, sáng 15.9, Shopee ghi nhận sự cố về phí dịch vụ Voucher Xtra, khi hệ thống chưa tính chính xác mức phí áp dụng cho một số nhà bán hàng tham gia chương trình. Ngay sau khi phát hiện sự việc, đội ngũ Shopee đã nhanh chóng gửi thông báo qua các kênh truyền thông chính thức nhằm trấn an nhà bán hàng, đồng thời tập trung nguồn lực kiểm tra và xử lý. Tính đến 12 giờ trưa 15.9, sự cố liên quan đến gói dịch vụ Voucher Xtra đã được khắc phục hoàn toàn.

Shopee hoàn tất xử lý sự cố về phí dịch vụ Voucher Xtra- Ảnh 1.

Shopee hoàn tất xử lý sự cố về phí dịch vụ Voucher Xtra, đảm bảo quyền lợi cho người bán

ẢNH: CTV

Với tinh thần đồng hành và đảm bảo quyền lợi cho các nhà bán hàng bị ảnh hưởng, Shopee sẽ tiến hành đối soát và hoàn trả đầy đủ phần phí chênh lệch (nếu có) trong thời gian sớm nhất, chậm nhất trong vòng 30 ngày. Việc hoàn tiền sẽ được thực hiện tự động, nhà bán hàng không cần thực hiện thêm bất kỳ thao tác nào.

Qua sự việc lần này, Shopee khẳng định tinh thần minh bạch và trách nhiệm, hướng đến xây dựng một môi trường kinh doanh bền vững. Song song với việc khắc phục sự cố, sàn sẽ tiếp tục cải thiện quy trình và nâng cao chất lượng vận hành nhằm mang đến trải nghiệm hiệu quả và an tâm hơn cho các nhà bán hàng đang hoạt động trên nền tảng.

Gói Voucher Xtra là một gói dịch vụ dành cho nhà bán hàng trên Shopee. Khi người bán tham gia gói Voucher Xtra, mỗi tuần các mã ưu đãi sẽ được gửi trực tiếp vào kho voucher của người mua. Người mua có thể sử dụng các mã này để mua hàng tại Shop và được giảm trực tiếp trên đơn hàng, qua đó giúp người bán tối ưu hóa hoạt động kinh doanh. Theo dữ liệu ghi nhận từ Shopee, việc tham gia Voucher Xtra có thể giúp người bán ghi nhận mức tăng trưởng doanh số gấp 1, 2 lần đến 3 lần trong tháng.

Xem thêm bình luận