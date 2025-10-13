Shopee dẫn lối cho doanh nghiệp giày Việt vươn ra quốc tế

Đưa sản phẩm ‘made in Vietnam’ ra thế giới

Đại diện Erosska chia sẻ về hành trình vươn ra thị trường quốc tế với Shopee. Ảnh: SHOPEE

Là một thương hiệu Việt, Erosska sớm nuôi khát vọng đưa những đôi giày ‘made in Vietnam’ ra thị trường quốc tế. Giấc mơ đã trở thành hiện thực vào năm 2021, khi Erosska quyết định tham gia chương trình ‘Bán hàng Toàn cầu’ (SIP) do Shopee triển khai.

Đây là mô hình xuất khẩu trực tuyến cung cấp giải pháp toàn diện cho người bán, từ khâu logistics, thanh toán quốc tế, dịch thuật và chăm sóc khách hàng tại thị trường ASEAN. Nhờ tham gia chương trình, những đôi giày của Erosska đã có mặt trên Shopee tại Malaysia, Singapore, Philippines và Thái Lan.

‘Với SIP, Shopee đã cung cấp toàn bộ hạ tầng vận hành xuyên biên giới, tạo điều kiện để doanh nghiệp có thể tập trung nguồn lực cho việc sản xuất và phát triển thương hiệu. Đây chính là bước đệm quan trọng giúp Erosska hiện thực hóa mục tiêu vươn ra thị trường quốc tế’, đại diện Erosska chia sẻ.

Sau thành công bước đầu với SIP, vào tháng 6.2025, Erosska đã tiếp tục đăng ký tham gia chương trình ‘Bán hàng Toàn cầu Chủ động’ (Direct Selling) của Shopee. Chương trình cho nhà bán hàng cơ hội nắm quyền quản lý gian hàng, tồn kho, định giá và xây dựng chiến lược tiếp cận người mua ở từng quốc gia. Nhờ đó, Erosska đã linh hoạt điều chỉnh sản phẩm, cách truyền thông, vận hành phù hợp với các thị trường cụ thể.

Chỉ trong vòng 2 tháng tham gia mô hình mới, doanh thu tại Malaysia của Erosska tăng khoảng 10%. Erosska cũng quyết định tiếp tục mở rộng sang Singapore và Philippines - hai thị trường tiếp theo được ra mắt tháng 9 năm nay trong chương trình ‘Bán hàng Toàn cầu Chủ động’.

Giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng tốc

Hai sáng kiến SIP và Direct Selling của Shopee đã mang đến cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) Việt Nam cơ hội tăng tốc vươn ra thị trường quốc tế. SIP đã giúp hơn 350.000 nhà bán hàng Việt xóa nhòa rào cản gia nhập, vận hành song song đồng thời gian hàng trong và ngoài nước, trong khi đó Direct Selling lại mở ra không gian để doanh nghiệp tự tin thử sức, gia tăng sự linh hoạt và khai thác tối đa tiềm năng của từng thị trường.

Chia sẻ về sự kiện sale 9.9 vừa qua, Erosska cho biết đây là lần đầu tiên thương hiệu trực tiếp vận hành chiến dịch với ưu đãi quy mô lớn tại Malaysia. Tại Singapore, Erosska đã phối hợp cùng Shopee tổ chức livestream với KOL bản địa ngay tại kho, mang đến trải nghiệm mua sắm online chân thực cho người dùng quốc tế.

Thành công của Erosska cho thấy SMEs Việt Nam hoàn toàn có thể vươn ra khu vực nếu biết khai thác hiệu quả sức mạnh TMĐT. Trong hành trình đó, Shopee tiếp tục đóng vai trò bệ phóng, giúp hàng Việt củng cố vị thế trong nước và chinh phục thị trường ASEAN.