Livestream bán đặc sản Thái Nguyên trên Shopee thu hút triệu lượt xem

Hưởng ứng chiến dịch 60 giờ mua sắm trực tuyến Online Friday 2025, Shopee và Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên vừa phối hợp tổ chức phiên livestream "Lan Tỏa Hương Vị Việt" vào ngày 15.11. Đây là hoạt động tiếp nối những nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp địa phương nâng cao năng lực kinh doanh số và đưa đặc sản Thái Nguyên tiếp cận người tiêu dùng cả nước.

Shopee tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp Thái Nguyên chuyển đổi số

Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp nhỏ và cơ sở sản xuất truyền thống vẫn gặp khó khi tham gia chuyển đổi số do thiếu nhân sự vận hành và kinh nghiệm xây dựng gian hàng. Do đó, để phần nào hỗ trợ tháo gỡ những "điểm nghẽn" này cho các doanh nghiệp, vào tháng 1.2025, Shopee và Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên đã chính thức ra mắt "Bản Việt_Thái Nguyên", gian hàng TMĐT đầu tiên của tỉnh.

Gian hàng Bản Việt Thái Nguyên trên Shopee chuyên phân phối các sản phẩm OCOP, đặc sản và nông sản chủ lực của tỉnh

Theo bà Trần Thị Phương Thảo, Giám đốc Công ty TNHH TM XNK Thái Minh, việc phân phối sản phẩm trà Thái Minh An thông qua Bản Việt giúp doanh nghiệp không còn phải tự xử lý toàn bộ quy trình bán hàng trên sàn. Nhờ đó họ có thể tập trung nâng cao chất lượng, trong khi vẫn tiếp cận được tệp khách hàng rộng hơn để gia tăng khả năng cạnh tranh.

Chưa dừng lại ở đó, trong khuôn khổ chiến dịch Online Friday 2025, Shopee tiếp tục đồng hành cùng Sở Công Thương Thái Nguyên tổ chức phiên livestream "Lan Tỏa Hương Vị Việt" nhằm tăng cường quảng bá nông sản Việt đến gần hơn với người tiêu dùng.

Shopee hợp tác cùng Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên và các doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh tổ chức phiên livestream hưởng ứng Online Friday 2025

Ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó giám đốc Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Việc xây dựng gian hàng tỉnh trên sàn TMĐT Shopee không chỉ giúp đặc sản địa phương tìm được đầu ra ổn định, mà còn là bước đệm để các hợp tác xã và doanh nghiệp tiếp cận phương thức kinh doanh số".

Livestream kết nối sản vật Thái Nguyên với người tiêu dùng cả nước

Phiên livestream "Lan Tỏa Hương Vị Việt" diễn ra vào ngày 15.11 vừa qua đã giới thiệu đến người xem Shopee Live hàng loạt các sản phẩm OCOP, nông sản và đặc sản của tỉnh Thái Nguyên. Đồng thời, chương trình còn có đại diện ba đơn vị tiêu biểu gồm HTX Bản Việt, thương hiệu trà Thái Minh An và Công ty Công nghệ sinh học Phú Gia đến tham gia chia sẻ trực tiếp.

Nhiều sản phẩm OCOP, đặc sản của tỉnh Thái Nguyên như cơm cháy chà bông, trà xanh, nấm hương khô... đều xuất hiện trong phiên livestream "Lan Tỏa Hương Vị Việt"

Sự xuất hiện của các doanh nghiệp giúp khán giả hiểu rõ hơn sản phẩm, từ quy trình chế biến đến tiêu chuẩn chất lượng cho đến những câu chuyện truyền cảm hứng phía sau. Khi được tiếp cận với những thông tin chi tiết từ nhà sản xuất, người dùng sẽ có thêm những dữ liệu quan trọng để đưa ra quyết định mua sắm dễ dàng hơn.

Hình thức phát sóng trực tiếp là đòn bẩy giúp đặc sản Thái Nguyên được lan tỏa đến với người tiêu dùng trên khắp cả nước một cách nhanh chóng và hiệu quả. Cụ thể, đã có hơn 1 triệu lượt xem livestream trên Shopee Live và các nền tảng mạng xã hội, giúp lượt truy cập gian hàng Bản Việt tăng tới 29 lần so với ngày thường. Đồng thời, hơn 85% doanh thu TMĐT của hợp tác xã trong ngày 15.11 cũng đến từ phiên livestream, vượt mức kỳ vọng ban đầu.

Các hoạt động truyền thông trước và sau phiên livestream của Shopee cũng góp phần lan tỏa sản vật Thái Nguyên đến giới trẻ trên mạng xã hội





Bà Bùi Thị Hải Yến, Giám đốc HTX Bản Việt, nhận định: "Mỗi sản phẩm tinh hoa của địa phương đều xứng đáng được nhiều khách hàng biết đến hơn. Thông qua các phiên livestream trên sàn TMĐT, chúng tôi kỳ vọng người tiêu dùng khắp cả nước và thậm chí quốc tế đều có thể dễ dàng tiếp cận và đặt mua các sản vật của tỉnh Thái Nguyên".

Từ sức mạnh lan tỏa của phiên livestream 15.11, bà Yến cho biết thêm gian hàng của HTX định hướng sẽ đẩy mạnh hơn nữa mô hình này trong thời gian tới.

Tăng cường kiểm soát chất lượng, xây dựng niềm tin khi mua sắm trực tuyến

Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Online Friday 2025, phiên livestream "Lan Tỏa Hương Vị Việt" bám sát chủ đề "An toàn - An tâm - An vui", nhấn mạnh mục tiêu xây dựng môi trường thương mại điện tử minh bạch và đáng tin cậy.

Các sản phẩm tham gia chương trình đều được kiểm soát nghiêm ngặt từ quy trình đăng bán, nguồn gốc cho đến chứng nhận chất lượng trước khi lên sóng. Chính vì vậy, người tiêu dùng có thể yên tâm mua sắm các đặc sản Việt Nam chất lượng.

Shopee đồng hành cùng doanh nghiệp địa phương thúc đẩy tiêu dùng thông minh và xây dựng môi trường TMĐT minh bạch

Trong số những doanh nghiệp tham gia, Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Phú Gia gây chú ý khi sở hữu trang trại nấm hữu cơ tại Việt Nam đạt chứng nhận USDA của Hoa Kỳ và EU của châu Âu. Bên cạnh đó, thương hiệu Thái Minh An tiếp tục củng cố uy tín của trà Thái Nguyên thông qua hệ thống tem Vân Niêm Phong đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam, Mỹ và 27 nước EU trên sản phẩm.

Ông Phan Mạnh Hà, Giám đốc Đối ngoại, Shopee Việt Nam nhấn mạnh: "Chương trình là cơ hội vàng để Shopee và cơ quan địa phương cùng nhau lan tỏa xu hướng tiêu dùng thông minh, khuyến khích lựa chọn sản phẩm chính hãng từ các kênh được xác thực. Đây là tiền đề xây dựng môi trường thương mại điện tử an toàn, minh bạch và giàu trải nghiệm tích cực".