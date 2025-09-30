Sàn thương mại điện tử nộp thuế thay, hộ kinh doanh có phải xuất hóa đơn?

Từ 1.7, Nghị định số 117/2025/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử của cá nhân, hộ kinh doanh có hiệu lực. Theo đó, sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán sẽ thực hiện kê khai thay, nộp thuế thay cho cá nhân, hộ kinh doanh.

Hiện có không ít hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thắc mắc, khi sàn kê khai thay, nộp thuế thay như vậy, họ có phải xuất hóa đơn bán hàng cho người mua không?

Hộ kinh doanh sẽ sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền hoặc hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, tùy trường hợp ẢNH: ĐAN THANH

Làm rõ vấn đề này, Cục Thuế (Bộ Tài chính) mới đây cho biết, trong kinh doanh thương mại điện tử, từ 1.7, việc sử dụng hóa đơn điện tử của hộ, cá nhân kinh doanh theo một trong các trường hợp sau:

Trường hợp cá nhân kinh doanh trên sàn và có hoạt động kinh doanh bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng thì thuộc diện sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định tại khoản 8 điều 1 Nghị định số 70/2025/NĐ-CP.

Cụ thể, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu hằng năm từ 1 tỉ đồng trở lên và doanh nghiệp có hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, trong đó có bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng, gồm: trung tâm thương mại; siêu thị; bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác); ăn uống; nhà hàng; khách sạn; dịch vụ vận tải hành khách, dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ, dịch vụ nghệ thuật, vui chơi, giải trí, hoạt động chiếu phim, dịch vụ phục vụ cá nhân khác theo quy định về hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế đảm bảo nguyên tắc sau: nhận biết được hóa đơn in từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế; không bắt buộc có chữ ký số.

Khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn hoặc sao chụp hóa đơn hoặc tra thông tin từ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (nay là Cục Thuế - PV) về hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền được xác định là khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp khi xác định nghĩa vụ thuế.

Người bán gửi hóa đơn điện tử cho người mua bằng hình thức điện tử (tin nhắn, thư điện tử và các hình thức khác) hoặc cung cấp đường dẫn hoặc mã QR để người mua tra cứu, tải hóa đơn điện tử.

Trường hợp hộ kinh doanh trên sàn và không có hoạt động kinh doanh bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng thì thuộc diện sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, trừ trường hợp hộ kinh doanh có điều kiện, đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Trường hợp cá nhân, hộ kinh doanh trên sàn ủy nhiệm cho sàn xuất hóa đơn theo quy định tại khoản 3 điều 1 Nghị định số 70/2025/NĐ-CP sửa đổi khoản 7 điều 4 Nghị định số 123/2021/NĐ- CP (có hiệu lực từ ngày 1.6) và quy định tại điểm c khoản 3 điều 4 Thông tư số 32/2025/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 1.6) thì sàn thương mại điện tử có trách nhiệm xuất hóa đơn thay cho hộ, cá nhân kinh doanh ủy nhiệm.