Kinh tế Chính sách - Phát triển

Một hộ kinh doanh có nhiều mã số thuế, xuất hóa đơn bán hàng thế nào?

Lam Nghi
28/09/2025 16:44 GMT+7

Hộ kinh doanh vừa hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử vừa theo hình thức truyền thống, khi kê khai xuất hóa đơn từ máy tính tiền, sẽ xuất hóa đơn riêng cho từng mã số thuế?

Đó là thắc mắc của bà Nguyễn Chi (Hà Nội) gửi lên Cổng thông tin Chính phủ. Theo bà Chi, hiện bà thuộc diện hộ kinh doanh kê khai xuất hóa đơn từ máy tính tiền. Bà đang kinh doanh trên Facebook, sàn thương mại điện tử và kinh doanh theo hình thức truyền thống.

Bà hỏi, bà có cần xuất hóa đơn riêng cho từng mã số thuế không, hay có thể xuất hóa đơn chung vào một mã số thuế?

Bởi cả hai mã số thuế của bà do 2 cơ quan thuế khác nhau quản lý, nếu xuất hóa đơn riêng cho từng mã số thuế thì cuối kỳ tính thuế bà phải kê khai Phụ lục 1-2/BK-HĐKD như thế nào? Trong khi tồn kho của cả 2 mã số thuế là dùng chung.

Từ ngày 1.7.2025, số định danh cá nhân sẽ được sử dụng thay cho mã số thuế của hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, cá nhân

ẢNH: LAM NGHI

Về vấn đề này, Cục Thuế cho biết, từ ngày 1.7.2025, số định danh cá nhân sẽ được sử dụng thay cho mã số thuế của hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, cá nhân theo quy định tại khoản 7 điều 35 luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Thông tư 86/2024 của Bộ Tài chính. 

Cục Thuế sẽ có hướng dẫn cụ thể cách thức sử dụng mã định danh là mã số thuế từ ngày 1.7.2025 thế nào.

Theo Nghị định số 117 ngày 9.6.2025 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử của cá nhân, hộ kinh doanh có hiệu lực từ ngày 1.7.2025, thì sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán sẽ thực hiện khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay cho cá nhân, hộ kinh doanh. 

Như vậy, cá nhân, hộ kinh doanh bán hàng vẫn thực hiện xuất hóa đơn cho khách hàng nhưng không phải khai, nộp thuế đối với phần doanh thu, số thuế sàn thương mại điện tử đã khấu trừ, nộp thay.

Việc kê khai hàng tồn kho theo đúng thực tế hàng tồn kho chung của hộ kinh doanh.

Đề xuất 17% thuế trên lợi nhuận: Tiểu thương kêu trời vì quá cao

hộ kinh doanh Hóa đơn Mã số thuế Cổng thông tin Chính phủ
Xem thêm bình luận