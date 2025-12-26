Khai tử 2.000 website, gỡ bỏ 43.000 thông tin vi phạm trên thương mại điện tử

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số yêu cầu các nền tảng thương mại điện tử gỡ bỏ 43.000 thông tin vi phạm, tăng hơn 4 lần so với năm 2024; ngăn chặn 13.000 gian hàng vi phạm; phát hiện hơn 1.000 website vi phạm.

Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên phát hiện kho hàng vi phạm từ theo dõi tài khoản bán hàng trên thương mại điện tử ẢNH: NGỌC KHIÊM

Còn theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, lực lượng quản lý thị trường toàn quốc kiểm tra hơn 27.500 vụ việc, xử lý trên 23.400 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách gần 372 tỉ đồng. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến kinh doanh: hàng giả, hàng lậu, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và vi phạm an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, Bộ Công thương kết nối hệ thống quản lý thương mại điện tử với cơ sở dữ liệu của Bộ Tài chính và cơ quan thuế phát hiện, yêu cầu gỡ bỏ 2.000 website không còn tồn tại mã số thuế.

Công tác kiểm tra được mở rộng sang các nền tảng mạng xã hội, livestream bán hàn...nơi người bán và chủ sở hữu sản phẩm không trùng khớp.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, để ngăn chặn hiệu quả hàng giả trên thương mại điện tử, đơn vị này đang triển khai 2 nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, chế tài xử lý và nâng cao hiệu quả tổ chức thực thi pháp luật, bởi nếu không thực thi hiệu quả thì khó mang lại kết quả thực chất.