Bị phạt 30 triệu khi bán hàng online không thông báo website thương mại điện tử

Trước đó, ngày 18.12, Đội Quản lý thị trường số 6, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cao Bằng phối hợp với Đội 389 tỉnh Cao Bằng tiến hành nắm tình hình địa bàn tại P.Thục Phán.

Doanh nghiệp bị phạt 30 triệu đồng do vi phạm quy định thương mại điện tử

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ xxx, có trụ sở tại P.Thục Phán, đang sử dụng website caobangxxx.com để hoạt động kinh doanh bán hàng trực tuyến các mặt hàng như thiết bị văn phòng, đồ gia dụng, đồ điện tử… nhưng chưa thực hiện thủ tục thông báo website thương mại điện tử bán hàng với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính và trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt đối với Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ xxx với số tiền 30 triệu đồng.

Trong thời gian tới, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cao Bằng tiếp tục chỉ đạo các đội quản lý thị trường tăng cường quản lý địa bàn, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng để kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử thông qua website nhưng không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.