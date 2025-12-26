Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Bị phạt 30 triệu khi bán hàng online không thông báo website thương mại điện tử

Hoàng Phan
Hoàng Phan
26/12/2025 11:14 GMT+7

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Cao Bằng vừa phát hiện và xử phạt một doanh nghiệp trên địa bàn phường Thục Phán do sử dụng website để kinh doanh trực tuyến các mặt hàng điện tử, gia dụng… nhưng không thực hiện thủ tục thông báo website thương mại điện tử theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 18.12, Đội Quản lý thị trường số 6, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cao Bằng phối hợp với Đội 389 tỉnh Cao Bằng tiến hành nắm tình hình địa bàn tại P.Thục Phán.

Bị phạt 30 triệu khi bán hàng online không thông báo website thương mại điện tử- Ảnh 1.

Doanh nghiệp bị phạt 30 triệu đồng do vi phạm quy định thương mại điện tử

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ xxx, có trụ sở tại P.Thục Phán, đang sử dụng website caobangxxx.com để hoạt động kinh doanh bán hàng trực tuyến các mặt hàng như thiết bị văn phòng, đồ gia dụng, đồ điện tử… nhưng chưa thực hiện thủ tục thông báo website thương mại điện tử bán hàng với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính và trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt đối với Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ xxx với số tiền 30 triệu đồng.

Trong thời gian tới, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cao Bằng tiếp tục chỉ đạo các đội quản lý thị trường tăng cường quản lý địa bàn, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng để kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử thông qua website nhưng không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Khám phá thêm chủ đề

Thương mại điện tử không thông báo website bị phạt Quản lý thị trường tỉnh Cao Bằng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận