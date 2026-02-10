Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Làng hoa Mỹ Phong ở Đồng Tháp rạo rực, gần 1 triệu giỏ hoa tết ra phố

Thanh Quân
Thanh Quân
10/02/2026 12:26 GMT+7

Gần 1 triệu giỏ hoa tết ở phường Mỹ Phong (Đồng Tháp) đang được người dân vận chuyển xuống phố, tạo nên không khí vô cùng rộn ràng những ngày giáp tết.

Những ngày cận tết, làng hoa tết Mỹ Phong, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp như khoác lên mình chiếc áo rực rỡ của sắc xuân. Từ đầu làng đến cuối xóm, hoa đỏ, hoa vàng, hoa tím chen nhau khoe sắc, tạo nên một bức tranh nhộn nhịp, báo hiệu tết đã rất gần.

Hoa tết xuống phố - Ảnh 1.

Vườn cúc Hà Lan của ông Nguyễn Văn Bảy

ẢNH: THANH QUÂN

Trên những thửa đất quen thuộc, bà con nông dân tất bật đưa hoa ra đường, đợi thương lái đến chở hoa về phố. Vụ hoa tết năm nay, gia đình ông Nguyễn Văn Bảy (60 tuổi) xuống giống hơn 5.000 giỏ cúc Hà Lan.

Hoa tết xuống phố - Ảnh 2.

Những ngày cận tết là thời điểm làng hoa Mỹ Phong đẹp nhất

ẢNH: THANH QUÂN

Đi giữa ruộng hoa đang độ nở rộ, ông Bảy không giấu được niềm vui khi cho biết toàn bộ số hoa đã được thương lái đặt mua, bây giờ đưa ra đường chờ thương lái đến chở đi. 

Theo ông Bảy, giá hoa năm nay nhìn chung không có nhiều biến động so với năm trước. Hoa cúc Hà Lan ông bán với giá khoảng 130.000 đồng/cặp.

Hoa tết xuống phố - Ảnh 3.

Người dân bắt đầu đưa hoa ra đường để thương lái vận chuyển xuống phố

ẢNH: THANH QUÂN

Theo những nhà vườn ở Mỹ Phong, giá hoa tết năm nay chỉ chênh lệch so với năm trước khoảng 5.000 - 10.000 đồng/cặp, trong khi chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đều tăng. 

Chính vì vậy, vụ hoa tết năm nay được dự báo trước sẽ không có lợi nhuận cao như những năm trước. Tuy nhiên, đối với người dân trồng hoa tết, hoa nở đúng dịp và bán thuận lợi đã là rất vui.

Hoa tết xuống phố - Ảnh 4.

Năm nay nhiều nhà vườn ở Mỹ Phong đăng ký đưa hoa đi các tỉnh

ẢNH: THANH QUÂN

Theo Phòng Kinh tế - Hạ tầng và đô thị phường Mỹ Phong, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, toàn phường xuống giống khoảng 986.000 giỏ hoa các loại và 15.500 cây mai vàng. 

Nghề trồng hoa tết từ lâu đã trở thành sinh kế chính của nhiều hộ dân, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và mang sắc xuân đến cho thị trường trong và ngoài địa phương.

Tuy nhiên, thời tiết bất lợi khiến nhiều diện tích hoa, nhất là cúc mâm xôi và cúc Hà Lan nở sớm; trong khi sức mua thị trường được dự báo giảm, nguy cơ tồn đọng hoa là điều khiến người trồng hoa không khỏi lo lắng.

Trước thực tế đó, UBND phường Mỹ Phong đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân cùng chung tay hỗ trợ tiêu thụ hoa tết cho bà con. Đồng thời, chợ hoa xuân Bính Ngọ 2026 tại quảng trường Hùng Vương (phường Đạo Thạnh) sẽ bàn giao lô sớm hơn kế hoạch, tạo điều kiện để nông dân đưa hoa ra thị trường kịp thời, giảm bớt nỗi lo trong mùa hoa tết này.

