Hoa tết vượt lũ, nhà vườn nói thẳng: 'Chịu lỗ công để bà con có hoa chơi tết'

Thiệt hại nhưng vẫn giảm giá hoa tết

Nhiều tuyến đường ở phường Tuy Hòa (Đắk Lắk; thuộc Phú Yên cũ) đang tấp nập người dân vận chuyển hoa tết để bán ra thị trường. Dù phải gánh chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ gây ra nhưng người bán vẫn vui vẻ giảm giá thành so với năm trước.

Một vựa hoa, quất cảnh Tết Bính Ngọ ở Tuy Hòa (Đắk Lắk) ẢNH: HỮU TÚ

Vận chuyển hoa tết đến địa điểm bán, anh Nguyễn Minh Thiên (35 tuổi, trú phường Tuy Hòa) liên tục nhận điện thoại đặt hoa từ khách hàng. Năm nay, anh bán ra thị trường những chậu hoa đã vượt qua thử thách của mùa mưa lũ vào năm 2025.

Anh Thiên cho biết, trong đợt mưa lũ hồi tháng 11.2025, vườn hoa của anh đã thiệt hại khoảng 30 – 40%, ảnh hưởng đến kinh tế gia đình. Dù vậy, anh vẫn tỉ mẫn chăm sóc và cho ra thị trường những chậu hoa tết bắt mắt, đạt chất lượng.

Người dân dạo phố, chọn hoa tết ẢNH: HỮU TÚ

Anh Thiên cho ra thị trường những chậu cúc mâm xôi đạt chất lượng ẢNH: HỮU TÚ

"Để chuẩn bị cho thị trường hoa tết, chúng tôi đã bắt đầu ươm giống khoảng 5 tháng trước. Mỗi loại hoa đều trải qua rất nhiều công đoạn, thời gian chăm sóc rất lâu. Dù chịu nhiều thiệt hại nhưng gia đình tôi vẫn cố gắng, đặc biệt là không tăng giá thành", anh Thiên chia sẻ.

Theo anh Thiên, các loại hoa được trồng ở Tuy Hòa đã được người dân chăm bón kỹ lưỡng, giúp cây phát triển tốt. Loài cúc mâm xôi thường bán chạy trong thị trường tết, dù có nở sớm nhưng người dân vẫn có thể chưng khoảng 45 ngày.

Người dân chăm sóc hoa tết ẢNH: HỮU TÚ

"Nhiều năm mình giữ giá rồi, năm nay đẩy giá cao lên làm gì. Thậm chí tôi còn tính hạ xuống một chút để người dân ai cũng có hoa chơi tết. Mình chịu lỗ công một tí cũng được, miễn sao đầu ra ổn định và khách hàng họ thấy vui", anh Thiên bộc bạch.

Những năm trước, cặp hoa mâm xôi lớn có giá khoảng 700.000 đồng. Năm nay, anh Thiên chỉ bán khoảng 500.000 - 600.000 đồng; những chậu hoa cúc nhỏ hơn dao động từ 150.000 - 300.000 đồng/cặp.

Đa dạng hoa cúc miền Tây

Dọn hàng sớm hơn mọi năm, anh Huỳnh Minh Hoàng (42 tuổi, ở phường Tuy Hòa), cho biết bản thân đã lặn lội đến các tỉnh miền Tây để "săn" các loại hoa tết rồi vận chuyển về bán tại địa phương. Anh Hoàng chia sẻ: "Người dân ở miền Tây đang gặp khó khăn vì hoa đã bung nở. Giờ này mà hoa nở bung hết cánh thì chỉ hơn 1 tuần lễ đã… tàn".

Những chậu cúc mâm xôi được vận chuyển từ miền Tây về Tuy Hòa (Đắk Lắk) ẢNH: HỮU TÚ

Theo anh Hoàng, thị trường hoa năm nay có giá thành cao và chênh lệch khá lớn. Trong khi hoa nở sớm phải "bán rẻ như cho" thì những loại hoa búp đạt chuẩn lại trở nên khan hiếm, tiểu thương phải "săn đón" mới nhập được hàng.

"Để tìm được các chậu hoa còn bông búp, xanh tốt thì mình phải vào tận vườn để mua. Chúng tôi bán các loại hoa nhập từ miền Tây, như: cúc Hà Lan, cúc mâm xôi… Các loại hoa nhỏ trưng bàn có mức giá khá bình dân, chỉ từ 40.000 - 85.000 đồng/chậu, một cặp hoa đẹp khoảng 170.000 đồng", anh Hoàng nói.

Nhiều loại hoa cúc ở miền Tây trên đường phố Tuy Hòa ẢNH: HỮU TÚ

Sau mưa lũ, thị trường hoa ở Đắk Lắk vẫn có nhiều phân khúc giá cho người dân lựa chọn ẢNH: HỮU TÚ

Khi được hỏi về sự khác biệt giữa hoa miền Tây và hoa vùng đất Tuy Hòa, anh Hoàng cho hay, sự khác biệt không chỉ nằm ở khí hậu hay giống cây mà còn ở "tay trồng" của nông dân. Mỗi địa phương đều có những bí quyết riêng, sự chăm chút tỉ mỉ nhưng đều cùng chung một chí hướng là phục vụ các chậu hoa chất lượng cho bà con vui xuân, đón tết.