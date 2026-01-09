Mang mùa xuân đến sớm với học sinh vùng lũ Đắk Lắk

Sáng 9.12, Tập đoàn Phát Đạt cùng đại diện Báo Thanh Niên đã có mặt tại xã Tuy An Tây, Đắk Lắk (trước đây thuộc huyện Tuy An, Phú Yên) để trao quà cho học sinh vùng lũ. Đây là những món quà từ Quỹ học bổng Eagle Wings do cán bộ, nhân viên tập đoàn đóng góp.

Điểm đến đầu tiên là Trường tiểu học An Nghiệp. Nơi đây, từ sân trường, bàn ghế, phòng học vẫn còn in dấu trận lũ lịch sử vừa qua. Bùn bám dính trên ghế đá, in hằn trên thân cây xanh trong trường. Tại đây, đoàn đã trao 55 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng, cho các em học sinh. Nhiều em học sinh đã không giấu được sự cảm động khi nhận được món quà giá trị này.

Đại diện Báo Thanh Niên trao học bổng học sinh Trường tiểu học An Nghiệp ẢNH: Đ.H

"Sau khi lũ rút, bộ đội và công an kịp thời có mặt, phối hợp cùng thầy cô giáo dọn lớp bùn đặc quánh. Chỉ sau 10 ngày khắc phục, nhà trường đã ổn định và đón học sinh trở lại lớp học", bà Nguyễn Thị Kim Anh, Hiệu trưởng Trường tiểu học An Nghiệp chia sẻ.

Bà Kim Anh cảm ơn Tập đoàn Phát Đạt và Báo Thanh Niên đã mang đến phần quà thiết thực cho học sinh vùng lũ khi mùa xuân đang về.

Các học sinh Trường tiểu học An Nghiệp nhận học bổng của Tập đoàn Phát Đạt ẢNH: ĐỨC HUY

Tiếp đó, tại Trường THCS và THPT Nguyễn Viết Xuân, đoàn trao 20 suất học bổng, mỗi suất 2 triệu đồng.

Ông Phạm Ngọc An, Phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết: "Đây là món quà rất ý nghĩa vì Tết Nguyên Đán sắp đến. Số tiền này sẽ giúp gia đình các em trang trải, mua sắm lại dụng cụ học tập và quần áo đồng phục. Thay mặt nhà trường, tôi cảm ơn tấm lòng của tập thể cán bộ, nhân viên Tập đoàn Phát Đạt đã trao cho các em học bổng quý giá này".

Đại diện Tập đoàn Phát Đạt tặng thư chúc tết cho học sinh ẢNH: ĐỨC HUY

Tại buổi trao học bổng, đại diện Tập đoàn Phát Đạt chia sẻ, nhân dịp năm mới, tập đoàn gửi đến các em những phần quà nhỏ cùng nhiều yêu thương và lời chúc tốt đẹp, mong các em luôn vui vẻ, chăm ngoan, học giỏi và nỗ lực mỗi ngày để thực hiện ước mơ của mình.