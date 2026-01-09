Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Mang mùa xuân đến sớm với học sinh vùng lũ Đắk Lắk

Đức Huy
Đức Huy
09/01/2026 21:00 GMT+7

Tập đoàn Phát Đạt phối hợp với Báo Thanh Niên trao 75 suất học bổng cho học sinh vùng lũ xã Tuy An Tây, Đắk Lắk.

Sáng 9.12, Tập đoàn Phát Đạt cùng đại diện Báo Thanh Niên đã có mặt tại xã Tuy An Tây, Đắk Lắk (trước đây thuộc huyện Tuy An, Phú Yên) để trao quà cho học sinh vùng lũ. Đây là những món quà từ Quỹ học bổng Eagle Wings do cán bộ, nhân viên tập đoàn đóng góp.

Điểm đến đầu tiên là Trường tiểu học An Nghiệp. Nơi đây, từ sân trường, bàn ghế, phòng học vẫn còn in dấu trận lũ lịch sử vừa qua. Bùn bám dính trên ghế đá, in hằn trên thân cây xanh trong trường. Tại đây, đoàn đã trao 55 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng, cho các em học sinh. Nhiều em học sinh đã không giấu được sự cảm động khi nhận được món quà giá trị này.

Mang mùa Xuân đến sớm với học sinh vùng lũ Đắk Lắk - Ảnh 1.

Đại diện Báo Thanh Niên trao học bổng học sinh Trường tiểu học An Nghiệp

ẢNH: Đ.H

"Sau khi lũ rút, bộ đội và công an kịp thời có mặt, phối hợp cùng thầy cô giáo dọn lớp bùn đặc quánh. Chỉ sau 10 ngày khắc phục, nhà trường đã ổn định và đón học sinh trở lại lớp học", bà Nguyễn Thị Kim Anh, Hiệu trưởng Trường tiểu học An Nghiệp chia sẻ. 

Bà Kim Anh cảm ơn Tập đoàn Phát Đạt và Báo Thanh Niên đã mang đến phần quà thiết thực cho học sinh vùng lũ khi mùa xuân đang về.

Mang mùa Xuân đến sớm với học sinh vùng lũ Đắk Lắk - Ảnh 2.

Các học sinh Trường tiểu học An Nghiệp nhận học bổng của Tập đoàn Phát Đạt

ẢNH: ĐỨC HUY

Tiếp đó, tại Trường THCS và THPT Nguyễn Viết Xuân, đoàn trao 20 suất học bổng, mỗi suất 2 triệu đồng. 

Ông Phạm Ngọc An, Phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết: "Đây là món quà rất ý nghĩa vì Tết Nguyên Đán sắp đến. Số tiền này sẽ giúp gia đình các em trang trải, mua sắm lại dụng cụ học tập và quần áo đồng phục. Thay mặt nhà trường, tôi cảm ơn tấm lòng của tập thể cán bộ, nhân viên Tập đoàn Phát Đạt đã trao cho các em học bổng quý giá này".

Mang mùa Xuân đến sớm với học sinh vùng lũ Đắk Lắk - Ảnh 3.

Đại diện Tập đoàn Phát Đạt tặng thư chúc tết cho học sinh

ẢNH: ĐỨC HUY

Tại buổi trao học bổng, đại diện Tập đoàn Phát Đạt chia sẻ, nhân dịp năm mới, tập đoàn gửi đến các em những phần quà nhỏ cùng nhiều yêu thương và lời chúc tốt đẹp, mong các em luôn vui vẻ, chăm ngoan, học giỏi và nỗ lực mỗi ngày để thực hiện ước mơ của mình.

Tin liên quan

Sư thầy đến vùng lũ trao 1,35 tỉ đồng: 'Mong bà con ấm lòng ngày cận tết'

Sư thầy đến vùng lũ trao 1,35 tỉ đồng: 'Mong bà con ấm lòng ngày cận tết'

Sư thầy của tu viện Khánh An (TP.HCM) cùng phật tử đã đến vùng lũ Đắk Lắk trao tận tay bà con quà và tiền hỗ trợ, mong bà con giữ vững tinh thần vượt qua khó khăn.

Khám phá thêm chủ đề

Đắk Lắk học bổng vùng lũ Tập đoàn Phát Đạt Báo Thanh Niên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận