500 triệu đồng học bổng Nguyễn Thái Bình - Báo Thanh Niên cho học sinh miền Trung

Sáng 15.11, tại triển lãm "Living Heritage - Di sản cho tương lai" do GG Corporation tổ chức tại GEM Center (TP.HCM), PGS-TS - bác sĩ Phan Toàn Thắng, đại diện Quỹ Di sản cho tương lai (Living Heritage Foundation) đã trao biểu trưng 500 triệu đồng tới nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên. Số tiền này sẽ được 2 đơn vị phối hợp trao học bổng Nguyễn Thái Bình - Báo Thanh Niên cho học sinh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại các tỉnh miền Trung vừa qua.

Nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên (phải) tiếp nhận biểu trưng 500 triệu đồng từ PGS-TS - bác sĩ Phan Toàn Thắng, đại diện Quỹ Di sản cho tương lai ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Kinh phí trao học bổng lần này được trích từ Quỹ Di sản cho tương lai thuộc dự án Living Heritage, nhằm hỗ trợ và khuyến khích phát triển các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và y tế. Living Heritage là dự án hướng đến mục tiêu lan tỏa những giá trị sống tinh hoa, với 2 sự kiện đầu tiên là triển lãm "Living Heritage - Di sản cho tương lai" và Đêm nhạc Jazz Concert - IMMERSED.

Các khách mời, nhân vật Việt Nam tiêu biểu thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tại triển lãm, Ban tổ chức đã ra mắt tập sách điện tử The Universal Within - Vũ trụ của TÂM" (tập 1), giới thiệu các nhân vật Việt Nam tiêu biểu trên toàn cầu, đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần sáng tạo Việt, như: PGS-TS - bác sĩ Phan Toàn Thắng; Sir Niels Lan Doky (Đỗ Kỳ Lân) - "Hiệp sĩ Jazz" gốc Việt; bà Nguyễn Thị Xuân Phượng, 96 tuổi - nhà làm phim, phóng viên chiến trường, họa sĩ...; bức thư pháp quý của cố Thiền sư Thích Nhất Hạnh với hai Hán tự "An Trú".

Bên cạnh đó, khách tham quan còn được trải nghiệm âm nhạc từ cây đàn C. Bechstein danh tiếng, bộ sưu tập Aroma Therapy "The Universal Within" và bộ sưu tập Lifestyle "Living Heritage", những sáng tạo kết hợp giữa nghệ thuật, triết lý sống và tinh thần "well being" đương đại.

Từ 19 giờ, tại triển lãm diễn ra đêm nhạc Jazz Concert - IMMERSED với sự tham gia của nghệ sĩ piano Jazz, Sir Niels Lan Doky - Hiệp sĩ Hoàng gia Đan Mạch, NSND Thanh Lam, saxophone Quyền Thiện Đắc, NSND Hoàng Anh, nghệ sĩ Hà Trần…