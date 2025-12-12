Sư thầy đến vùng lũ trao 1,35 tỉ đồng: 'Mong bà con ấm lòng ngày cận tết'

Trong hai ngày 9 - 10.12, sư thầy và phật tử tu viện Khánh An đã có chuyến từ thiện tại tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) để trao tặng quà cứu trợ cho bà con bị ảnh hưởng nặng nề bởi đợt lũ do bão số 14, 15 gây ra. Đoàn do Thượng tọa Thích Trí Chơn, viện chủ tu viện trực tiếp dẫn dắt.



Sư thầy Trí Chơn cùng đoàn chư tăng, phật tử của tu viện Khánh An đi thăm, hỗ trợ bà con Đắk Lắk vượt qua khó khăn của bão lũ ẢNH: TUỆ NGỘ

Sáng 9.12, tại trụ sở Công an xã Sơn Hòa, đoàn trao quà cho các hộ dân bị thiệt hại trong trận lũ. Đoàn đã hỗ trợ tịnh tài cho 87 hộ bị thiệt hại nặng và 5 hộ bị ảnh hưởng, mỗi hộ nhận 5 triệu đồng. Chiều cùng ngày, đoàn tiếp tục trao 1 triệu đồng cho 110 hộ dân ở thôn Tây Hòa, Xóm Chùa, Tịnh Sơn và Thanh Hội.

Thượng tọa Thích Trí Chơn đã gửi lời thăm hỏi ân cần, chia sẻ sâu sắc trước những tổn thất về tài sản và nhân mạng mà bà con phải gánh chịu.



Sư thầy nói thêm số tịnh tài này là tấm lòng của cộng đồng phật tử các nơi góp phần để tu viện Khánh An mang đến tặng, mong bà con giữ vững tinh thần lạc quan để vượt qua khó khăn; hy vọng món quà nhỏ sẽ phần nào giúp bà con ấm lòng trong những ngày cận tết.

Những phần quà tu viện Khánh An đi trao tận tay bà con là do phật tử trong và ngoài nước cùng đóng góp ẢNH: TUỆ NGỘ

Thượng tá Chu Đình Khánh, Trưởng Công an xã Sơn Hòa đã thay mặt địa phương cảm ơn đoàn thiện nguyện vì nghĩa cử cao đẹp hỗ trợ kịp thời. Nhân dịp này, đoàn cũng có quà gửi tặng cán bộ, chiến sĩ công an xã sở tại.

Sáng ngày 10.12, đoàn tiếp tục hành trình trao quà từ thiện đến các em học sinh tại Trường tiểu học Đỗ Như Dạy. Nơi đây, đoàn đã tặng sữa và tập vở cho 400 em học sinh các cấp với tổng trị giá 35 triệu đồng.

Trong buổi trao quà, sư thầy Trí Chơn chia sẻ và động viên tinh thần các em, mong các em nỗ lực học tập để trở thành những công dân tốt, góp phần xây dựng xã hội.

Những phần quà nhỏ tu viện Khánh An mong phần nào sẽ giúp bà con ấm lòng những ngày cận tết ẢNH: TUỆ NGỘ

Ông Đoàn Văn Cư, Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến đoàn vì đã vượt đường xa mang yêu thương đến với học sinh vùng khó khăn. Đoàn cũng có quà gửi tặng Ban Giám hiệu nhà trường góp phần vào công tác giáo dục.

Tại Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Hòa, đoàn đã trao 600 phần quà cho các hộ dân thôn Nam Bình 1 và Tân Đạo. Mỗi phần gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 10 kg gạo. Tại buổi trao tặng, sư thầy Trí Chơn chia sẻ nỗi xót xa trước những thiệt hại mà bà con phải gánh chịu.

Bà Lê Thị Kim Oanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Hòa gửi thư cảm ơn đoàn thiện nguyện, đồng thời bày tỏ sự trân trọng trước nghĩa cử cao đẹp dành cho người dân địa phương.

Tổng kinh phí chương trình thiện nguyện của tu viện Khánh An đợt này tại tỉnh Đắk Lắk là 1,35 tỉ đồng.



