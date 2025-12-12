Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Sư thầy đến vùng lũ trao 1,35 tỉ đồng: 'Mong bà con ấm lòng ngày cận tết'

Vũ Phượng
Vũ Phượng
12/12/2025 19:58 GMT+7

Sư thầy của tu viện Khánh An (TP.HCM) cùng phật tử đã đến vùng lũ Đắk Lắk trao tận tay bà con quà và tiền hỗ trợ, mong bà con giữ vững tinh thần vượt qua khó khăn.

Trong hai ngày 9 - 10.12, sư thầy và phật tử tu viện Khánh An đã có chuyến từ thiện tại tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) để trao tặng quà cứu trợ cho bà con bị ảnh hưởng nặng nề bởi đợt lũ do bão số 14, 15 gây ra. Đoàn do Thượng tọa Thích Trí Chơn, viện chủ tu viện trực tiếp dẫn dắt.

Sư thầy đến vùng lũ trao 1,35 tỉ đồng: 'Mong bà con ấm lòng ngày cận tết'- Ảnh 1.

Sư thầy Trí Chơn cùng đoàn chư tăng, phật tử của tu viện Khánh An đi thăm, hỗ trợ bà con Đắk Lắk vượt qua khó khăn của bão lũ

ẢNH: TUỆ NGỘ

Sáng 9.12, tại trụ sở Công an xã Sơn Hòa, đoàn trao quà cho các hộ dân bị thiệt hại trong trận lũ. Đoàn đã hỗ trợ tịnh tài cho 87 hộ bị thiệt hại nặng và 5 hộ bị ảnh hưởng, mỗi hộ nhận 5 triệu đồng. Chiều cùng ngày, đoàn tiếp tục trao 1 triệu đồng cho 110 hộ dân ở thôn Tây Hòa, Xóm Chùa, Tịnh Sơn và Thanh Hội.

Thượng tọa Thích Trí Chơn đã gửi lời thăm hỏi ân cần, chia sẻ sâu sắc trước những tổn thất về tài sản và nhân mạng mà bà con phải gánh chịu.

Sư thầy nói thêm số tịnh tài này là tấm lòng của cộng đồng phật tử các nơi góp phần để tu viện Khánh An mang đến tặng, mong bà con giữ vững tinh thần lạc quan để vượt qua khó khăn; hy vọng món quà nhỏ sẽ phần nào giúp bà con ấm lòng trong những ngày cận tết.

Sư thầy đến vùng lũ trao 1,35 tỉ đồng: 'Mong bà con ấm lòng ngày cận tết'- Ảnh 2.

Những phần quà tu viện Khánh An đi trao tận tay bà con là do phật tử trong và ngoài nước cùng đóng góp

ẢNH: TUỆ NGỘ

Thượng tá Chu Đình Khánh, Trưởng Công an xã Sơn Hòa đã thay mặt địa phương cảm ơn đoàn thiện nguyện vì nghĩa cử cao đẹp hỗ trợ kịp thời. Nhân dịp này, đoàn cũng có quà gửi tặng cán bộ, chiến sĩ công an xã sở tại.

Sáng ngày 10.12, đoàn tiếp tục hành trình trao quà từ thiện đến các em học sinh tại Trường tiểu học Đỗ Như Dạy. Nơi đây, đoàn đã tặng sữa và tập vở cho 400 em học sinh các cấp với tổng trị giá 35 triệu đồng.

Trong buổi trao quà, sư thầy Trí Chơn chia sẻ và động viên tinh thần các em, mong các em nỗ lực học tập để trở thành những công dân tốt, góp phần xây dựng xã hội.

Sư thầy đến vùng lũ trao 1,35 tỉ đồng: 'Mong bà con ấm lòng ngày cận tết'- Ảnh 3.

Những phần quà nhỏ tu viện Khánh An mong phần nào sẽ giúp bà con ấm lòng những ngày cận tết

ẢNH: TUỆ NGỘ

Ông Đoàn Văn Cư, Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến đoàn vì đã vượt đường xa mang yêu thương đến với học sinh vùng khó khăn. Đoàn cũng có quà gửi tặng Ban Giám hiệu nhà trường góp phần vào công tác giáo dục.

Tại Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Hòa, đoàn đã trao 600 phần quà cho các hộ dân thôn Nam Bình 1 và Tân Đạo. Mỗi phần gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 10 kg gạo. Tại buổi trao tặng, sư thầy Trí Chơn chia sẻ nỗi xót xa trước những thiệt hại mà bà con phải gánh chịu.

Bà Lê Thị Kim Oanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Hòa gửi thư cảm ơn đoàn thiện nguyện, đồng thời bày tỏ sự trân trọng trước nghĩa cử cao đẹp dành cho người dân địa phương.

Tổng kinh phí chương trình thiện nguyện của tu viện Khánh An đợt này tại tỉnh Đắk Lắk là 1,35 tỉ đồng.


Tin liên quan

Đoàn Phật giáo, phật tử TP.HCM cứu trợ gần 8,6 tỉ đồng giúp người dân Myanmar

Đoàn Phật giáo, phật tử TP.HCM cứu trợ gần 8,6 tỉ đồng giúp người dân Myanmar

Phái đoàn Phật giáo cùng phật tử TP.HCM đã cúng dường hỗ trợ gần 400 cơ sở tự viện, giúp đỡ gần 8.000 người dân Myanmar sau động đất.

Khám phá thêm chủ đề

Sư thầy thượng tọa Thích Trí Chơn Cứu trợ cứu trợ đắk lắk Phật giáo Tu viện Khánh An TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận