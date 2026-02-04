Bất ngờ hoa tết: Nhất chi mai xứ lạnh vượt 3 ngày đường lên tới cao nguyên

Tại khu vực Quảng trường 10.3 (phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), khung cảnh đã nhộn nhịp sau rằm tháng chạp, người dân tất bật vận chuyển, bày bán các loài hoa tết. Khôngcó màu sắc nổi bật giữa rừng hoa đào, loài hoa nhất chi mai ở xứ lạnh miền Bắc vẫn thu hút nhiều ánh nhìn của người dân đang săn hoa cho dịp Tết Bính Ngọ.

Nhiều chủ vườn đã bày bán hoa tết tại Quảng trường 10.3 (phường Buôn Ma Thuột) ẢNH: HỮU TÚ

Vựa hoa tết của anh Nguyễn Văn Thanh (42 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột) nổi bật giữa quảng trường với sự xuất hiện của những gốc đào Mộc Châu cổ thụ. Đặc biệt là loài hoa nhất chi mai, vốn được nhiều người mệnh danh là "thập đại danh hoa".

Anh Thanh cho biết, để chuẩn bị cho dịp tết, anh đã vận chuyển khoảng 40 gốc đào lớn (trên 10 năm tuổi) và 40 chậu nhất chi mai từ các tỉnh phía bắc vào Buôn Ma Thuột để buôn bán.

Anh Thanh bên các chậu hoa mai, đào bán ra thị trường trong dịp Tết Nguyên đán 2026 ẢNH: HỮU TÚ

"Chúng tôi nhập hoa đào từ Mộc Châu, còn nhất chi mai là từ các vùng núi cao ở Sơn La, Sa Pa. Nhất chi mai thường sống ở nơi có không khí lạnh. Để vận chuyển về Buôn Ma Thuột, chúng tôi mất khoảng 3 ngày", anh Thanh chia sẻ.

Năm nay, anh Thanh quyết định mang nhất chi mai về bán tại Buôn Ma Thuột. Theo anh Thanh, cái khó nhất là kỹ thuật chăm sóc để hoa nhất chi mai thích nghi với khí hậu Buôn Ma Thuột có phần nóng hơn so với miền Bắc.

Nhất chi mai có tên gọi khác là hoa mai trắng ẢNH: HỮU TÚ

Anh Thanh bộc bạch, bản thân anh cũng phải tìm hiểu cách chăm sóc nhất chi mai của các chủ vườn ở miền Bắc. Đối với hoa anh đào, mỗi ngày anh phải tưới 3 - 4 lần. Tuy nhiên, nhất chi mai không phải là loài thích nước nên khoảng 2 - 3 ngày anh mới tưới một lần.

Nhất chi mai có thân uốn lượn, nhiều loài rêu bám từ gốc đến cành ẢNH: HỮU TÚ

"Nếu tưới quá nhiều, gặp cái nắng cao nguyên là hoa sẽ bung nở ngay, không giữ được đến tết. Hoa nhất chi mai có giá dao động từ 4 - 7 triệu đồng/chậu. Trong khi đó, những gốc đào cổ thụ có giá cao hơn, từ 10 - 17 triệu đồng/chậu", anh Thanh nói.

Nhất chi mai có vẻ đẹp không kém cạnh hoa đào Mộc Châu ẢNH: HỮU TÚ

Những nụ hoa nhất chi mai có màu đỏ. Sau khi bung nở, hoa sẽ có màu trắng ẢNH: HỮU TÚ

Theo anh Thanh, việc đưa nhất chi mai về Buôn Ma Thuột là một thử thách của bản thân. Bên cạnh đó, giữa nhiều loài hoa, quất cho dịp tết, người dân có thể chọn nhất chi mai để "đổi gió", mang màu sắc tươi mới.