Người dân TP.HCM và Nam bộ đề phòng mưa trái mùa

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, nhiễu động gió đông trên cao tiếp tục gây mưa trái mùa trên địa bàn TP.HCM và một số địa phương ở Nam bộ. Ảnh mây vệ tinh và radar thời tiết cho thấy mây đối lưu tiếp tục phát triển trong 3 giờ tới có khả năng gây mưa rào, kèm theo giông, sét trên địa bàn các phường xã như phường Diên Hồng, Cát Lái, Đông Thạnh, Bình Mỹ, An Phú, Bình Hòa, Bình Lợi, Tân Nhựt, Thuận An… lượng mưa từ 5 - 15 mm, có nơi trên 15 mm. Trong cơn giông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5 - 7 (sức gió từ 8 - 17 m/giây).



Chiều tối nay, TP.HCM và nhiều nơi ở Nam bộ có khả năng xuất hiện mưa trái mùa ẢNH: CHÍ NHÂN

Trên khu vực Nam bộ, mưa có khả năng xuất hiện ở một số khu vực thuộc tỉnh An Giang, Đồng Nai, Tây Ninh, Lâm Đồng; sau mưa trái mùa mở rộng sang một số khu vực lân cận.

Trong những ngày gần đây, mưa trái mùa liên tục xuất hiện trên địa bàn TP.HCM và nhiều nơi ở Nam bộ. Xen giữa những trận mưa nặng hạt là nắng nóng vào buổi trưa khiến cho thời tiết hanh khô rất dễ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe nên người dân cần chú ý. Bên cạnh đó, mưa nắng thất thường rất dễ ảnh hưởng đến các loại hoa kiểng đang được bày bán tại các chợ hoa xuân, bà con nhà vườn cũng cần đặc biệt chú ý bảo vệ sản phẩm hoa kiểng.

Dự báo trong ngày 15 và 16.2 (tương ứng 28 - 29 tết), mưa trái mùa có khả năng tiếp tục xuất hiện ở TP.HCM và một số nơi trên khu vực Nam bộ. Thời tiết TP.HCM trong những ngày tới phổ biến se lạnh về đêm và sáng sớm, ngày nắng; nhiệt độ trong ngày thấp nhất khoảng 24 - 25 độ C và cao nhất từ 31 - 33 độ C.



