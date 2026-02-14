Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Kinh tế xanh

Người dân TP.HCM và Nam bộ đề phòng mưa trái mùa

Chí Nhân
Chí Nhân
14/02/2026 08:44 GMT+7

Người dân TP.HCM cũng như nhiều nơi ở Nam bộ vui chơi và mua sắm tết, về quê cần chú ý thời tiết vì khả năng xuất hiện mưa trái mùa một số khu vực vào chiều tối nay.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, nhiễu động gió đông trên cao tiếp tục gây mưa trái mùa trên địa bàn TP.HCM và một số địa phương ở Nam bộ. Ảnh mây vệ tinh và radar thời tiết cho thấy mây đối lưu tiếp tục phát triển trong 3 giờ tới có khả năng gây mưa rào, kèm theo giông, sét trên địa bàn các phường xã như phường Diên Hồng, Cát Lái, Đông Thạnh, Bình Mỹ, An Phú, Bình Hòa, Bình Lợi, Tân Nhựt, Thuận An… lượng mưa từ 5 - 15 mm, có nơi trên 15 mm. Trong cơn giông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5 - 7 (sức gió từ 8 - 17 m/giây).

Chiều 26 tết, người dân TP.HCM và Nam bộ đề phòng mưa trái mùa - Ảnh 1.

Chiều tối nay, TP.HCM và nhiều nơi ở Nam bộ có khả năng xuất hiện mưa trái mùa

ẢNH: CHÍ NHÂN

Trên khu vực Nam bộ, mưa có khả năng xuất hiện ở một số khu vực thuộc tỉnh An Giang, Đồng Nai, Tây Ninh, Lâm Đồng; sau mưa trái mùa mở rộng sang một số khu vực lân cận.

Trong những ngày gần đây, mưa trái mùa liên tục xuất hiện trên địa bàn TP.HCM và nhiều nơi ở Nam bộ. Xen giữa những trận mưa nặng hạt là nắng nóng vào buổi trưa khiến cho thời tiết hanh khô rất dễ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe nên người dân cần chú ý. Bên cạnh đó, mưa nắng thất thường rất dễ ảnh hưởng đến các loại hoa kiểng đang được bày bán tại các chợ hoa xuân, bà con nhà vườn cũng cần đặc biệt chú ý bảo vệ sản phẩm hoa kiểng.

Dự báo trong ngày 15 và 16.2 (tương ứng 28 - 29 tết), mưa trái mùa có khả năng tiếp tục xuất hiện ở TP.HCM và một số nơi trên khu vực Nam bộ. Thời tiết TP.HCM trong những ngày tới phổ biến se lạnh về đêm và sáng sớm, ngày nắng; nhiệt độ trong ngày thấp nhất khoảng 24 - 25 độ C và cao nhất từ 31 - 33 độ C.


Tin liên quan

TP.HCM lại xuất hiện mưa trái mùa, nhà vườn lo mất xuân

TP.HCM lại xuất hiện mưa trái mùa, nhà vườn lo mất xuân

Trưa 11.2, một trận mưa trái mùa với lượng khá lớn xuất hiện nhiều nơi ở trung tâm TP.HCM. Mưa lớn liên tục xuất hiện khiến nhiều nhà vườn lo lắng hoa tết bị ảnh hưởng đến chất lượng và giá thành.

Mưa trái mùa bất ngờ xuất hiện ở TP.HCM và Nam bộ

Khám phá thêm chủ đề

mưa trái mùa TP.HCM mưa trái mùa thời tiết TP.HCM nam bộ mưa trái mùa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận