Mưa trái mùa bất ngờ xuất hiện ở TP.HCM và Nam bộ

Khoảng 5 giờ sáng 11.2, nhiều nơi ở khu vực trung tâm TP.HCM xuất hiện mưa trái mùa. Một số nơi mưa với lượng khá to gây bất ngờ cho nhiều người ra đường vào sáng sớm, khi nhiều ngày qua liên tục nắng ráo.



Sáng nay, TP.HCM và nhiều nơi ở Nam bộ xuất hiện mưa trái mùa ẢNH: CHÍ NHÂN

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết, định vị sét cho thấy mây giông đang phát triển gây mưa rào và kèm theo giông, sét trên nhiều khu vực. Tại TP.HCM, mưa xuất hiện trên diện rộng từ khu vực trung tâm như phường Diên Hồng, Chợ Quán, Cầu Ông Lãnh, Tân Thuận và các khu vực lân cận như Hóc Môn, Bình Chánh, Củ Chi, Nhà Bè và cả những xã phường thuộc địa phận tỉnh Bình Dương cũ.

Ngoài ra, mưa trái mùa còn xuất hiện ở nhiều tỉnh thành khác trên khu vực Nam bộ như Đồng Tháp, Tây Ninh (đặc biệt là những địa phương thuộc tỉnh Long An cũ), Đồng Nai và Lâm Đồng.

Trong từ 3 giờ tới, mây giông tiếp tục phát triển và gây mưa rào kèm theo giông, sét cho các khu vực kể trên. Sau đó, mây giông xu hướng mở rộng và lan sang các khu vực lân cận khác.

Lượng mưa phổ biến từ 5 - 25 mm, có nơi trên 30 mm. Trong cơn giông đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh cấp 5 - 8 (tốc độ gió từ 8 - 21m/giây), mưa lớn gây ngập úng cục bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

Đợt mưa giông đã xuất hiện đúng như các dự báo trước đó của Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ. Nguyên nhân do các nhiễu động gió đông trên cao, dự báo mưa còn kéo dài trong hôm nay và ngày mai 12.2, rút ngắn một ngày so với các dự báo trước đó. Tại TP.HCM, vào ngày mai mưa xuất hiện trên diện hẹp và lượng ít hơn hôm nay. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày phổ biến từ 21 - 25 độ C và cao nhất từ 29 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.



