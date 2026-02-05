Dự báo thời tiết ngày 5.2: Sắp có không khí lạnh, miền Bắc mưa rét 4 ngày

Dự báo thời tiết thời kỳ từ hôm nay 5.2 đến ngày 14.2, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã cảnh báo về đợt không khí lạnh mới sắp ảnh hưởng đến thời tiết nước ta.

Dự báo thời tiết ngày 5 - 6.2, các tỉnh miền Bắc, từ Thanh Hóa đến TP.Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét, vùng núi miền Bắc có nơi rét đậm.

Đón đợt không khí lạnh mới, miền Bắc sắp mưa rét 4 ngày ẢNH: TN

Dự báo trong khoảng ngày 6 - 14.2, sẽ có một khối không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta gây ra mưa rét trên diện rộng.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, dự báo thời tiết miền Bắc từ đêm ngày 6.2 đến ngày 9.2 trời có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Dự báo từ ngày 7.2, miền Bắc trời chuyển rét, riêng thời kỳ từ ngày 8 - 9.2, có khả năng trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Trong đợt không khí lạnh này, vùng núi cao các tỉnh phía bắc cần đề phòng khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Sau đó, dự báo từ khoảng ngày 11 - 13.2, miền Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Còn tại miền Trung, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP.Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai từ ngày 7 - 9.2 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; thời kỳ từ ngày 11 - 13.2, trời có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; những ngày khác có mưa rào và giông vài nơi; phía bắc đêm và sáng trời rét.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong tháng 2, các đợt không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, tuy nhiên vẫn gây ra rét đậm, rét hại. Trong đó, người dân ở vùng núi phía bắc cần chủ động đề phòng ứng phó với khả năng xảy ra rét đậm, rét hại và băng giá.

Ngoài ra, hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn tại miền bắc tập trung trong khoảng nửa cuối tháng 2 và tháng 3 và ở mức tương đương so với trung bình nhiều năm.