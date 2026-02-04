Đề nghị 21 tỉnh, thành ứng phó gió mạnh, sóng lớn do ảnh hưởng không khí lạnh

Ngày 4.2, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đã ký văn bản gửi 21 tỉnh, thành phố ven biển đề nghị có biện pháp chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn trên biển do ảnh hưởng từ không khí lạnh và gió mùa đông bắc.

21 tỉnh, thành ven biển từ Quảng Ninh - An Giang chủ động ứng phó gió mạnh, sóng lớn trên biển ẢNH: TN

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong những ngày vừa qua, không khí lạnh, gió mùa đông bắc đã gây ra gió mạnh, sóng lớn trên biển đã gây ra 2 vụ chìm tàu cá tại vùng biển La Gi, tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, 1 thuyền viên tử vong, 19 người còn lại được cứu vớt kịp thời.

Để hạn chế thiệt hại trong các đợt gió mạnh, sóng lớn đang diễn ra trên biển và chủ động ứng phó với các đợt không khí lạnh tiếp theo, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có giải pháp đảm bảo an toàn cho các tàu, thuyền hoạt động trên vùng biển La Gi.

Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia cũng đề nghị 21 tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh - An Giang theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo và diễn biến của gió mạnh trên biển.

Các địa phương chủ động thông báo cho thuyền trưởng, các phương tiện, tàu thuyền chuẩn bị xuất bến, đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng các địa phương phải duy trì thông tin liên lạc với các phương tiện trên biển nhằm xử lý kịp thời tình huống xấu có thể xảy ra.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh và gió mùa đông bắc, trong ngày và đêm nay 4.2, vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng cao 3 - 5 m, biển động.

Vùng biển từ Khánh Hòa - TP.HCM và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng cao 2 - 4 m, biển động.

Theo đó, tàu, thuyền hoạt động trên các vùng biển nói trên có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của gió mạnh, sóng lớn.