2 đợt không khí lạnh dồn dập trước tết Bính Ngọ, Nam bộ có mưa trái mùa

Dự báo trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ có 2 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến thời tiết nước ta ẢNH: ĐÌNH HUY

Chiều 3.2, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã thông tin nhận định thời tiết Tết Bính Ngọ 2026 trên phạm vi cả nước, trong đó cảnh báo 2 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến thời tiết nước ta ngay trong những ngày trước tết.

Dự báo trong giai đoạn từ 7 - 9.2 (tức ngày 20 - 22 tháng chạp), miền Bắc khả năng có tác động của một đợt không khí lạnh có cường độ trung bình đến mạnh. Đợt không khí lạnh này sẽ gây mưa nhiều nơi ở Bắc bộ, trời rét, vùng núi, trung du rét đậm. Dự báo nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12 - 15 độ C, cao nhất phổ biến 15 - 18 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai từ ngày 7 - 10.2 có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và giông.

Khu vực từ Khánh Hòa đến phía đông Lâm Đồng, cao nguyên miền Trung và Nam bộ phổ biến ít mưa và ngày có nắng, không xảy ra nắng nóng.

Ở giai đoạn trước tết, thời điểm từ ngày 10 - 13.2 (tức ngày 22 - 26 tháng chạp), khoảng thời gian ngày 11.2 (24 tháng chạp), các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh có cường độ yếu tăng cường lệch đông.

Thời tiết miền Bắc trời nhiều mây, vài nơi có mưa, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ, riêng khu vực ven biển, vùng đồng bằng miền Bắc có khả năng xuất hiện mưa nhỏ.

Dự báo nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13 - 16 độ C, trưa và chiều hửng nắng ở khu vực phía đông Bắc bộ và trời nắng mạnh hơn ở khu vực phía tây Bắc bộ, nhiệt độ cao nhất ở phía đông Bắc bộ phổ biến từ 19 - 22 độ C, phía tây Bắc bộ từ 23 - 26 độ C.

Dự báo khu vực miền Trung từ ngày 11 - 13.2 (24 - 26 tháng chạp) đêm và sáng có mưa, trưa và chiều mưa giảm. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực từ tỉnh Thanh Hóa - Huế phổ biến 16 - 19 độ C, cao nhất phổ biến 23 - 26 độ C. Duyên hải nam Trung bộ nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19 - 22 độ C, cao nhất phổ biến 26 - 29 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ đêm và sáng sớm nhiều mây, có sương mù và sương mù nhẹ, ngày trời nắng, không xảy ra nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở cao nguyên Trung bộ từ 14 - 17 độ C, Nam bộ từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 25 - 28 độ C ở cao nguyên Trung bộ, Nam bộ từ 30 - 33 độ C.

Giai đoạn từ ngày 10 - 11.2 (từ 23 - 24 tháng chạp) ở khu vực phía nam của cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có khả năng xuất hiện mưa trái mùa.

Dự báo thời tiết giai đoạn chính Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, từ ngày 14 - 20.2 (từ 27 tháng chạp - mùng 4 tết), chưa có dấu hiệu xuất hiện của không khí lạnh.

Trong khoảng ngày 14 - 18.2 (từ 27 tháng chạp đến mùng 2 tết), các tỉnh miền Bắc phổ biến đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, có sương mù và sương mù nhẹ, đêm và sáng trời rét, trưa và chiều trời nắng nhẹ.

Các tỉnh miền Trung phổ biến có mưa vài nơi; cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa vài nơi và chưa có dấu hiệu xuất hiện nắng nóng.