Không khí lạnh vào miền Trung, 5 tỉnh có mưa lớn

Dự báo thời tiết hôm nay 1.2, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Trung bộ và một số nơi ở Tây Bắc bộ, nhiệt độ giảm từ 2 - 4 độ C so với ngày 31.1.

Không khí lạnh dự báo sẽ gây ra mưa rào, mưa lớn ở 5 tỉnh, thành từ Quảng Trị đến Gia Lai ẢNH: TN

Dự báo trong hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung bộ và Tây Bắc bộ, sau đó đi sâu vào phía nam, ảnh hưởng đến Trung Trung bộ; trên đất liền gió đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Bắc Trung bộ trong sáng nay có mưa, mưa nhỏ rải rác. Thời tiết Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét, riêng vùng núi Bắc bộ có nơi rét đậm. Dự báo nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc bộ phổ biến 12 - 15 độ C, vùng núi 10 - 13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C. Các tỉnh Bắc Trung bộ phổ biến 14 - 17 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay có mưa vài nơi, trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13 - 15 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cảnh báo thiên tai đi kèm không khí lạnh ở miền Trung trong những ngày tới. Dự báo từ hôm nay đến đêm 3.2, không khí lạnh ảnh hưởng sẽ khiến khu vực 5 tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai có mưa, mưa rào; một số có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Không khí lạnh gây ra gió giật cấp 9, sóng biển cao 5 m

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiều vùng biển tiếp tục có thời tiết xấu, gió mạnh, sóng lớn trong những ngày tới.

Dự báo khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, riêng phía đông bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9. Sóng biển cao 3 - 5 m, biển động mạnh.

Vùng biển từ nam Quảng Trị đến Đắk Lắk và vùng biển phía tây khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8. Sóng biển cao 2 - 3 m, biển động.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8. Sóng biển cao 2 - 4 m, biển động.

Không khí lạnh tràn xuống miền Bắc, 5 tỉnh miền Trung mưa lớn

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, không khí lạnh gây ra thời tiết rét đậm trong những ngày tới sẽ ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng. Ở các tỉnh miền Trung, mưa lớn cục bộ có nguy cơ gây ngập úng, lũ quét, sạt lở đất. Còn ở trên biển, gió mạnh, sóng lớn có thể ảnh hưởng đến tàu, thuyền và các hoạt động hàng hải.