Dự báo không khí lạnh gây mưa 3 ngày ở 5 tỉnh miền Trung

Chiều 31.3, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Đông Bắc bộ, gây mưa, mưa nhỏ rải rác và khiến nền nhiệt độ giảm 2 - 4 độ C so với ngày hôm qua 30.3. Tại trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã ghi nhận có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Không khí lạnh sẽ gây mưa ở 5 tỉnh miền Trung trong 3 ngày đầu tháng 2 ẢNH: TN

Dự báo trong chiều tối và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc bộ, Bắc Trung bộ và khu vực Tây Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung bộ. Trên đất liền các khu vực nói trên sẽ có gió đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trong đêm nay 31.1 và sáng mai 1.2, Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Thời tiết khu vực Đông Bắc bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Dự báo từ đêm 31.1, Bắc Trung bộ và Tây Bắc bộ trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc bộ phổ biến 12 - 15 độ C, vùng núi 10 - 13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C. Các tỉnh Bắc Trung bộ phổ biến 14 - 17 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 1.2, trời rét, có mưa ở vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13 - 15 độ C.

Không khí lạnh gây mưa diện rộng, Biển Đông sóng cao 4 m

Dự báo nhiệt độ trong 3 ngày tới, tính từ đêm nay 31.3 đến ngày 2.2, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, các tỉnh Bắc bộ thấp nhất 13 - 16 độ C; vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; nhiệt độ trung bình 17 - 19 độ C. Nhiệt độ ở Bắc Trung bộ thấp nhất 15 - 18 độ C, trung bình ngày từ 18 - 20 độ C.

Dự báo thời tiết 3 ngày tới, từ ngày 1.2 đến đêm 3.2 ở 5 tỉnh miền Trung gồm từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào; có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Chịu tác động của không khí lạnh, vịnh Bắc bộ trong những ngày tới có gió đông bắc cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng cao 1,5 - 2,5 m.

Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng cao 2 - 4 m. Vùng biển từ nam Quảng Trị đến Đắk Lắk và vùng biển phía tây khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng cao 2 - 3 m.

Dự báo thời tiết biển từ ngày 1.2, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm phía tây đặc khu Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng cao 2 - 4 m.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cảnh báo, không khí lạnh gây ra thời tiết rét trong những ngày tới có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng. Ở miền Trung, mưa lớn cục bộ nguy cơ gây ngập úng, lũ quét, sạt lở đất; gió mạnh, sóng lớn trên biển ảnh hưởng đến tàu thuyền và các hoạt động hàng hải.