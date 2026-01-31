Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Không khí lạnh tràn xuống miền Bắc, 5 tỉnh miền Trung mưa lớn

Phan Hậu
31/01/2026 07:20 GMT+7

Không khí lạnh dự báo từ chiều nay bắt đầu tràn xuống miền Bắc nước ta gây rét đậm, rét hại trở lại và gây mưa ở nhiều nơi.

Dự báo thời tiết ngày 31.1, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ chiều hôm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung bộ, Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ.

Không khí lạnh tràn xuống miền Bắc, 5 tỉnh miền Trung mưa lớn- Ảnh 1.

Dự báo từ chiều nay không khí lạnh tràn xuống miền Bắc, gây rét đậm, rét hại

ẢNH: TUẤN MINH

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày và đêm nay, miền Bắc và bắc Trung bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác, khu vực Đông Bắc bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. 

Dự báo từ đêm nay 31.1, khu vực Bắc Trung bộ và Tây Bắc bộ (trừ Điện Biên và Lai Châu) trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến 12 - 15 độ C; vùng núi Bắc bộ từ 9 - 12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C.

Dự báo Hà Nội hôm nay có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa vài nơi, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13 - 15 độ C. 

Không khí lạnh gây mưa diện rộng

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khi đi sâu vào phía nam, không khí lạnh tiếp tục gây ra mưa lớn trên diện rộng ở các tỉnh miền Trung.

Dự báo thời tiết từ 1 - 4.2, 5 tỉnh, thành phố gồm: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông.  

Không khí lạnh cũng gây ra gió mạnh, sóng lớn trên nhiều vùng biển. Dự báo ở vùng biển vịnh Bắc bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao 1,5 - 2,5 m. Vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao 2 - 4 m. 

Dự báo thời tiết từ ngày mai 1.2, bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng cao 2 - 5 m. 

Dự báo từ chiều và tối 1.2, vùng biển phía tây khu vực giữa Biển Đông và từ nam QuảngTrị đến Đắk Lắk có gió đông bắc cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng cao 2 - 4 m.

