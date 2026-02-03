Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Miền Bắc có 4 ngày mưa, rét đậm từ 7.2

Phan Hậu
Phan Hậu
03/02/2026 07:57 GMT+7

Dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, miền Bắc sẽ có 4 ngày mưa. Từ ngày 7.2 trở đi, vùng núi miền Bắc có rét đậm.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, các tỉnh miền Bắc sẽ có 4 ngày mưa, chia làm 2 đợt. Còn tại miền Trung, 5 tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa trong 5 ngày.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Miền Bắc có 4 ngày mưa, rét đậm từ 7.2- Ảnh 1.

Dự báo thời tiết miền Bắc sẽ có mưa 4 ngày, từ ngày 7.2, vùng núi có nơi rét đậm

ẢNH: ĐÌNH HUY

Dự báo cụ thể từ ngày 3.2 - 4.2, các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ trời có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trời rét, vùng núi miền Bắc có nơi rét đậm.

Dự báo thời tiết hôm nay 3.2, khu vực từ Quảng Trị đến TP.Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai trời có mưa, mưa rào rải rác. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 4.2, khu vực phía bắc từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực cao nguyên miền Trung có rét về đêm và sáng.

Dự báo thời tiết từ ngày 4 - 12.2, các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng ngày 5 - 6.2, sáng và đêm phía đông Bắc bộ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. 

Dự báo thời kỳ khoảng đêm 6 - 7.2 và 2 ngày 11 - 12.2, trời có mưa nhỏ rải rác, đêm và sáng trời rét. Từ 7.2, do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết miền Bắc có rét, riêng vùng núi có nơi rét đậm.

Còn ở miền Trung, khu vực từ Quảng Trị đến TP.Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai trời có mưa rào vài nơi; riêng khoảng từ 7 - 11.2, trời có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và giông, phía bắc đêm và sáng trời rét.

Dự báo thời tiết ở Nam bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng; cao nguyên Trung bộ đêm và sáng sớm trời rét.

