Dự báo thời tiết 2.2, các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung bộ có rét, vùng núi có rét đậm. Miền Trung có mưa ở nhiều nơi, mưa tập trung ở 5 tỉnh, thành từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Dự báo thời tiết miền Bắc có rét kéo dài, miền Trung sẽ có mưa giông ẢNH: TN

Thời tiết trên nhiều vùng biển có gió mạnh, sóng lớn. Trong ngày và đêm nay, vùng biển bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh cấp 6, riêng phía đông bắc gió mạnh cấp 7, giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh, sóng biển cao 3 - 5 m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) gió cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển động, sóng cao 2 - 4 m.

Vùng biển từ nam Quảng Trị đến Đắk Lắk và khu vực giữa Biển Đông gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển động, sóng cao 2 - 3 m.

Trung tâm Dự báo thời tiết quốc gia cho biết, thời tiết trong 10 ngày tới, khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa vài nơi, trời rét. Dự báo thời tiết ngày 3.2, miền Bắc tiếp tục có rét; vùng núi có nơi rét đậm.

Dự báo thời tiết đến ngày 3.2, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào; phía bắc đêm và sáng trời rét.

Các khu vực khác đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, riêng khu vực cao nguyên Trung bộ đêm và sáng sớm trời rét. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ ngày 3.2 đến ngày 11.2, các tỉnh Bắc bộ, Bắc Trung bộ trời có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Riêng khoảng đêm 6 - 7.2, miền Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Miền Bắc rét kéo dài, miền Trung mưa giông

Khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa rào vài nơi; riêng ngày 3.2 và khoảng từ 7 - 10.2, trời có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và giông, phía bắc đêm và sáng trời rét.

Các khu vực khác đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, riêng khu vực cao nguyên Trung bộ đêm và sáng sớm trời rét.