Thời sự

Dự báo thời tiết đến 6.2: Miền Bắc rét đậm, 5 tỉnh miền Trung mưa lớn

Phan Hậu
Phan Hậu
28/01/2026 06:49 GMT+7

Dự báo thời tiết từ nay đến ngày 6.2, miền Bắc tiếp tục rét đậm, miền Trung sẽ có mưa. Trong đó, mưa lớn xảy ra tập trung ở các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, dự báo thời tiết hôm nay 28.1 đến ngày 6.2, miền Bắc tiếp tục có rét, rét đậm ở vùng núi. Trong khi đó, các tỉnh miền Trung thời kỳ này có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

Dự báo thời tiết đến 6.2: Miền Bắc rét đậm, 5 tỉnh miền Trung mưa lớn- Ảnh 1.

Dự báo 5 tỉnh, thành phố miền Trung gồm Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai sẽ có mưa lớn từ ngày 31.1 - 3.2

ẢNH: TN

Dự báo thời tiết từ ngày 28 - 29.1, miền Bắc và các tỉnh, thành miền Trung gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Huế trời có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét, riêng vùng núi miền Bắc có nơi rét đậm.

Thời tiết ở các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ, dự báo khu vực phía bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; phía nam đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng; phía bắc đêm và sáng sớm trời rét.

Các tỉnh cao nguyên Trung bộ và Nam bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Cao nguyên Trung bộ về đêm và sáng sớm trời rét.

Dự báo thời tiết thời kỳ từ ngày 29.1 đến ngày 6.2, các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù.

Tong đó, Bắc bộ từ chiều tối và đêm 30.1 đến ngày 31.1 có mưa rải rác. Thời tiết về đêm và sáng trời rét. Dự báo từ 1.2, do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết miền Bắc chuyển rét sâu hơn, riêng vùng núi Bắc bộ có nơi rét đậm.

Còn tại miền Trung, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, trời có mưa rào vài nơi. Trong đó, riêng thời kỳ từ đêm 31.1 - 3.2, trời có mưa, mưa rào và có nơi có giông; phía bắc đêm và sáng trời rét.

Các khu vực khác như cao nguyên miền Trung, Nam bộ trong thời kỳ ngày 29.1 đến 6.2  thời tiết phổ biến ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Cao nguyên Trung bộ về đêm và sáng sớm trời rét.

Tuy nhiên, người dân ở các khu vực nói trên cần đề phòng trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo từ nay đến ngày 20.2, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cho biết, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm nhưng vẫn gây ra rét đậm, rét hại ngắn ngày ở miền Bắc, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An. Trong đó, vùng núi cao miền Bắc có thể có sương muối, băng giá.

Đặc biệt, trong thời kỳ này, các tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Huế và duyên hải Nam Trung bộ vẫn có khả năng xuất hiện một số đợt mưa lớn diện rộng.

Khám phá thêm chủ đề

mưa lớn dự báo thời tiết rét đậm rét hại
