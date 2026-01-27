Dự báo mưa lớn 4 ngày ở 5 tỉnh miền Trung

Dự báo thời tiết hôm nay 27.1, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định sẽ có mưa lớn 4 ngày ở 5 tỉnh, thành phố miền Trung. Biển Đông tiếp tục duy trì gió mạnh, sóng lớn có thể gây ra nguy hiểm cho các tàu, thuyền.

Dự báo 5 tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai có mưa lớn trong những ngày tới ẢNH: TN

Trong đêm qua 26.1, vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6. Dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay, vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông tiếp tục có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động. Sóng biển cao 2 - 4 m.

Dự báo từ đêm nay đến ngày mai 28.1, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông vẫn có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động. Sóng biển cao 2 - 4 m. Theo đó, tàu thuyền hoạt động trong vùng biển nói trên cần cảnh giác, đề phòng gió mạnh và sóng lớn.

Dự báo thời tiết từ nay đến ngày 5.2, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ hôm nay đến ngày 28.1, thời tiết miền Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Riêng khu vực Đông Bắc bộ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thời tiết khu vực từ Thanh Hóa đến TP.Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vài nơi; riêng phía bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía bắc đêm và sáng sớm trời rét. Các khu vực khác đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Cao nguyên miền Trung đêm và sáng trời rét.

5 tỉnh miền Trung sắp có mưa lớn, miền Bắc đang ấm lên

Từ đêm 28.1 đến ngày 5.2, dự báo các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; từ khoảng chiều tối và đêm 30.1 đến ngày 31.1 có mưa rải rác. Trời rét, riêng vùng núi miền Bắc có nơi rét đậm.

Còn ở khu vực 5 tỉnh miền Trung từ Quảng Trị, TP.Huế, TP.Đà Nẵng, phía đông tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai trời có mưa vài nơi. Trong đó, riêng thời kỳ 4 ngày, từ ngày 31.1 - 3.2, 5 tỉnh, thành phố nói trên sẽ có mưa, mưa rào và có nơi có giông; phía bắc đêm và sáng sớm trời rét. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.