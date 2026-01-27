Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Dự báo mưa lớn 4 ngày ở 5 tỉnh miền Trung

Phan Hậu
Phan Hậu
27/01/2026 07:43 GMT+7

Không khí lạnh suy yếu nhưng vẫn gây ra gió mạnh, sóng lớn trên nhiều vùng biển. Dự báo 5 tỉnh miền Trung có mưa lớn trong 4 ngày, kéo dài sang đầu tháng 2.

Dự báo thời tiết hôm nay 27.1, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định sẽ có mưa lớn 4 ngày ở 5 tỉnh, thành phố miền Trung. Biển Đông tiếp tục duy trì gió mạnh, sóng lớn có thể gây ra nguy hiểm cho các tàu, thuyền.

Dự báo mưa lớn 4 ngày ở 5 tỉnh miền Trung- Ảnh 1.

Dự báo 5 tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai có mưa lớn trong những ngày tới

ẢNH: TN

Trong đêm qua 26.1, vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6. Dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay, vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông tiếp tục có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động. Sóng biển cao 2 - 4 m.

Dự báo từ đêm nay đến ngày mai 28.1, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông vẫn có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động. Sóng biển cao 2 - 4 m. Theo đó, tàu thuyền hoạt động trong vùng biển nói trên cần cảnh giác, đề phòng gió mạnh và sóng lớn.

Dự báo thời tiết từ nay đến ngày 5.2, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ hôm nay đến ngày 28.1, thời tiết miền Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Riêng khu vực Đông Bắc bộ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thời tiết khu vực từ Thanh Hóa đến TP.Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vài nơi; riêng phía bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía bắc đêm và sáng sớm trời rét. Các khu vực khác đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Cao nguyên miền Trung đêm và sáng trời rét.

5 tỉnh miền Trung sắp có mưa lớn, miền Bắc đang ấm lên

Từ đêm 28.1 đến ngày 5.2, dự báo các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; từ khoảng chiều tối và đêm 30.1 đến ngày 31.1 có mưa rải rác. Trời rét, riêng vùng núi miền Bắc có nơi rét đậm.

Còn ở khu vực 5 tỉnh miền Trung từ Quảng Trị, TP.Huế, TP.Đà Nẵng, phía đông tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai trời có mưa vài nơi. Trong đó, riêng thời kỳ 4 ngày, từ ngày 31.1 - 3.2, 5 tỉnh, thành phố nói trên sẽ có mưa, mưa rào và có nơi có giông; phía bắc đêm và sáng sớm trời rét. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tin liên quan

9 tỉnh miền Trung mưa lớn, biển Gia Lai - Cà Mau sóng cao 5 m

9 tỉnh miền Trung mưa lớn, biển Gia Lai - Cà Mau sóng cao 5 m

Dự báo thời tiết hôm nay 21.12, 9 tỉnh, thành phố miền Trung từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, một số nơi có mưa lớn. Vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau có sóng cao 5 m.

Khám phá thêm chủ đề

mưa lớn dự báo thời tiết Không khí lạnh rét đậm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận