5 tỉnh miền Trung sắp có mưa lớn, miền Bắc đang ấm lên

Dự báo thời tiết từ nay đến ngày 4.2, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục cảnh báo mưa phùn, mưa nhỏ ở các tỉnh miền Bắc và mưa lớn diện rộng ở miền Trung.

5 tỉnh miền Trung dự báo có mưa lớn trong những ngày tới ẢNH: T.N

Trong ngày 26 - 27.1, các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét; riêng vùng núi và trung du có nơi rét đậm. Khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai trời có mưa vài nơi, phía bắc đêm và sáng sớm trời rét. Cao nguyên Trung bộ đêm và sáng trời rét.

Dự báo thời tiết từ đêm 27.1 đến ngày 4.2, miền Bắc, Bắc Trung bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ; từ khoảng chiều tối và đêm 30.1 đến ngày 31.1 có mưa rải rác. Trời rét, riêng vùng núi Bắc bộ có nơi rét đậm.

Khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vài nơi. Dự báo riêng thời kỳ từ ngày 28 - 29.1 và từ ngày 31.1 - 3.2, 5 tỉnh miền Trung nói trên có mưa, mưa rào và có nơi có giông; phía bắc đêm và sáng sớm trời rét.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, 5 tỉnh miền Trung đón 2 đợt mưa lớn

Mưa lớn diện rộng ở Bắc và Nam Trung bộ

Dự báo xu thế khí hậu tháng từ nay đến ngày 20.2 (tức mùng 4 tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, nhiệt độ trung bình ở miền Bắc, từ Thanh Hóa đến Huế phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1 độ C, có nơi trên 1,5 độ C.

Trong thời gian tới, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm, tuy nhiên vẫn gây ra các đợt rét đậm, rét hại ngắn ngày tại miền Bắc và từ Thanh Hóa đến Nghệ An, có thể kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá ở vùng núi cao.

Trong thời kỳ từ nay đến ngày 20.2, các khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế và duyên hải Nam Trung bộ có khả năng xảy ra một số đợt mưa lớn diện rộng; trên phạm vi cả nước có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.