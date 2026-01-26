Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

5 tỉnh miền Trung sắp có mưa lớn, miền Bắc đang ấm lên

Phan Hậu
Phan Hậu
26/01/2026 08:32 GMT+7

Dự báo thời tiết 5 tỉnh, thành miền Trung, từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai sắp có mưa lớn diện rộng. Ở miền Bắc, không khí lạnh suy yếu, thời tiết ấm lên.

Dự báo thời tiết từ nay đến ngày 4.2, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục cảnh báo mưa phùn, mưa nhỏ ở các tỉnh miền Bắc và mưa lớn diện rộng ở miền Trung.

5 tỉnh miền Trung sắp có mưa lớn, miền Bắc đang ấm lên- Ảnh 1.

5 tỉnh miền Trung dự báo có mưa lớn trong những ngày tới

ẢNH: T.N

Trong ngày 26 - 27.1, các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét; riêng vùng núi và trung du có nơi rét đậm. Khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai trời có mưa vài nơi, phía bắc đêm và sáng sớm trời rét. Cao nguyên Trung bộ đêm và sáng trời rét.

Dự báo thời tiết từ đêm 27.1 đến ngày 4.2, miền Bắc, Bắc Trung bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ; từ khoảng chiều tối và đêm 30.1 đến ngày 31.1 có mưa rải rác. Trời rét, riêng vùng núi Bắc bộ có nơi rét đậm.

Khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vài nơi. Dự báo riêng thời kỳ từ ngày 28 - 29.1 và từ ngày 31.1 - 3.2, 5 tỉnh miền Trung nói trên có mưa, mưa rào và có nơi có giông; phía bắc đêm và sáng sớm trời rét.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, 5 tỉnh miền Trung đón 2 đợt mưa lớn

Mưa lớn diện rộng ở Bắc và Nam Trung bộ

Dự báo xu thế khí hậu tháng từ nay đến ngày 20.2 (tức mùng 4 tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, nhiệt độ trung bình ở miền Bắc, từ Thanh Hóa đến Huế phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1 độ C, có nơi trên 1,5 độ C.

Trong thời gian tới, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm, tuy nhiên vẫn gây ra các đợt rét đậm, rét hại ngắn ngày tại miền Bắc và từ Thanh Hóa đến Nghệ An, có thể kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá ở vùng núi cao.

Trong thời kỳ từ nay đến ngày 20.2, các khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế và duyên hải Nam Trung bộ có khả năng xảy ra một số đợt mưa lớn diện rộng; trên phạm vi cả nước có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin liên quan

Không khí lạnh dồn sâu xuống miền Trung, 9 tỉnh nguy cơ mưa lớn

Không khí lạnh dồn sâu xuống miền Trung, 9 tỉnh nguy cơ mưa lớn

Không khí lạnh đã xâm nhập sâu vào các tỉnh Trung Trung bộ và một số nơi ở Nam Trung bộ, dự báo 9 tỉnh, thành miền Trung, từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa lớn.

Khám phá thêm chủ đề

mưa lớn Không khí lạnh dự báo thời tiết rét đậm rét hại
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận