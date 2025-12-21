9 tỉnh miền Trung mưa lớn, biển Gia Lai - Cà Mau sóng cao 5 m

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong đêm qua 20.12 và sáng sớm nay 21.12, khu vực từ Quảng Trị đến TP.Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, một số nơi có mưa lớn.

Quảng Trị đến TP.Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai đang có mưa lớn ẢNH: VRAIN

Theo ghi nhận từ các trạm quan trắc, tính từ 19 giờ ngày 20.12 đến 3 giờ ngày 21.12, lượng mưa một số nơi trên 60 mm như tại trạm An Quang (Gia Lai) là 80,2 mm; Núi Thành (TP.Đà Nẵng) là 60,2 mm…

Dự báo thời tiết ngày và đêm nay, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk sẽ có mưa, mưa rào, một số nơi có mưa lớn. Dự báo lượng mưa phổ biến từ 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 70 mm.

Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngoài ra, mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp.

Cũng trong hôm nay, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo thời tiết xấu với mưa giông, gió mạnh trên nhiều vùng biển. Khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và giông rải rác, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cụ thể, vùng biển khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3 - 5 m.

Vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau và khu vực giữa Biển Đông, gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng cao 2 - 4 m, riêng khu vực giữa Biển Đông sóng cao 3 - 5 m.

Vùng biển vịnh Bắc bộ hôm nay có gió mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8, sóng cao 2 - 3 m. Vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa, gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng cao 2,5 - 3,5 m.