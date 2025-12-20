5 tỉnh thành miền Trung mưa lớn từ đêm nay 20.12, nguy cơ ngập úng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 20.12, các tỉnh, thành từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa rào, một số nơi có mưa lớn cục bộ.

Nhiều khu vực ở 5 tỉnh, thành miền Trung từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa lớn từ đêm nay 20.12 ẢNH: TN

Dự báo từ đêm nay đến ngày mai 21.12, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Dự báo lượng mưa phổ biến từ 10 - 30 mm, một số nơi có lượng mưa lớn trên 70 mm. Trong mưa giông, người dân đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, mưa lớn cục bộ trong đêm nay và ngày mai ở 5 tỉnh, thành miền Trung nói trên có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục cảnh báo thời tiết xấu trên nhiều vùng biển trong đêm nay và ngày mai 21.12.

Theo đó, vùng biển khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng cao 3 - 5 m.

Vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng cao 2 - 4 m. Vùng biển vịnh Bắc bộ gió mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8, sóng cao 2 - 3 m.

Dự báo thời tiết ngày mai 21.12, vùng biển khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng cao 3 - 5 m.

Vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông, bao gồm phía tây đặc khu Hoàng Sa gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng cao 2,5 - 3,5 m.

Dự báo từ đêm nay và ngày 21.12, vùng biển khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và giông rải rác, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.