Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

5 tỉnh thành miền Trung mưa lớn từ đêm nay 20.12, nguy cơ ngập úng

Phan Hậu
Phan Hậu
20/12/2025 18:54 GMT+7

Dự báo đêm nay 20.12, các tỉnh, thành miền Trung gồm: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi, Đắk Lắk xảy ra mưa lớn, nguy cơ gây ra ngập úng cục bộ, sạt lở đất, lũ quét.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 20.12, các tỉnh, thành từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa rào, một số nơi có mưa lớn cục bộ.

5 tỉnh miền Trung mưa lớn từ đêm nay 20.12, nguy cơ ngập úng - Ảnh 1.

Nhiều khu vực ở 5 tỉnh, thành miền Trung từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa lớn từ đêm nay 20.12

ẢNH: TN

Dự báo từ đêm nay đến ngày mai 21.12, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Dự báo lượng mưa phổ biến từ 10 - 30 mm, một số nơi có lượng mưa lớn trên 70 mm. Trong mưa giông, người dân đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, mưa lớn cục bộ trong đêm nay và ngày mai ở 5 tỉnh, thành miền Trung nói trên có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục cảnh báo thời tiết xấu trên nhiều vùng biển trong đêm nay và ngày mai 21.12.

Theo đó, vùng biển khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng cao 3 - 5 m. 

5 tỉnh thành miền Trung mưa lớn từ đêm 20.12, nguy cơ ngập úng

Vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng cao 2 - 4 m. Vùng biển vịnh Bắc bộ gió mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8, sóng cao 2 - 3 m.

Dự báo thời tiết ngày mai 21.12, vùng biển khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng cao 3 - 5 m.

Vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông, bao gồm phía tây đặc khu Hoàng Sa gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng cao 2,5 - 3,5 m.

Dự báo từ đêm nay và ngày 21.12, vùng biển khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và giông rải rác, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Tin liên quan

5 tỉnh miền Trung mưa lớn, Biển Đông sóng cao 5 m

5 tỉnh miền Trung mưa lớn, Biển Đông sóng cao 5 m

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, dự báo thời tiết hôm nay 17.12, tại 5 tỉnh miền Trung có mưa lớn. Nhiều vùng biển có mưa giông, gió mạnh, sóng cao đến 5 m.

Khám phá thêm chủ đề

mưa lớn Mưa giông lũ quét sạt lở đất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận