Mây âm u cả ngày, thời tiết TP.HCM tháng 2 thế nào?

Trong ngày 5.2, thời tiết TP.HCM trời nhiều mây và gần như không có nắng và nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ C. Vì sao giữa mùa khô mà thời tiết TP.HCM lại diễn biến lạ? Theo các chuyên gia khí tượng, thời tiết TP.HCM và Nam bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh ở phía bắc tăng cường. Khoảng ngày 7.2, một đợt không khí lạnh có cường độ khá mạnh ở phía bắc tiếp tục xuống phía nam. Đến khoảng ngày 9.2, một đợt không khí lạnh mới tiếp tục bổ sung.

Thời tiết TP.HCM trong những ngày đầu tháng 2 vẫn chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh, sau đó nắng nóng gia tăng và có khả năng đón 2 - 3 đợt mưa trái mùa ẢNH: CHÍ NHÂN

Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết, hiện tượng ENSO đang chuyển dần sang trạng thái trung tính. Bên cạnh các đợt không khí lạnh, dự báo khoảng ngày 11 - 12.2, trên địa bàn TP.HCM và Nam bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa trái mùa ở một số khu vực nhưng lượng mưa tương đối nhỏ và diện hẹp.

Trong giai đoạn nửa cuối tháng 2, các đợt không khí lạnh bắt đầu suy yếu và chỉ tập trung trên khu vực đông nam Trung Quốc; trong khi đó, áp thấp nóng phía tây có xu hướng mạnh dần và mở rộng gây ra các đợt nắng nóng. Do vậy, nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ so với tháng 1 và xấp xỉ trung bình nhiều năm; mức nhiệt thấp nhất trong giai đoạn từ này phổ biến từ 20 - 25 độ C và cao nhất từ 33 - 35 độ C.

Bên cạnh đó, rãnh áp thấp xích đạo có khả năng mạnh dần và nâng trục lên phía bắc nối với nhiễu động xoáy thấp hoạt động trên khu vực Philippines và đông nam Biển Đông gây nên các đợt mưa trái mùa. Mưa có xu hướng tăng nhẹ về diện và lượng với tổng lượng mưa trong tháng 2 tương đương tháng 1 và xấp xỉ trung bình nhiều năm, với số ngày mưa từ 3 - 6 ngày.