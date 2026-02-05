Miền Bắc đón 2 đợt không khí lạnh mạnh cuối tuần, có nơi rét 3 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, phía bắc có một khối không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống nước ta.

Miền Bắc đón 2 đợt không khí lạnh mạnh cuối tuần, nhiệt độ có nơi còn 3 độ C ẢNH: ĐÌNH HUY

Dự báo, khoảng trưa và chiều 7.2 (thứ bảy), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến vùng núi, trung du miền Bắc. Từ đêm 7.2, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc bộ, Trung bộ.

Từ chiều và đêm 7 - 8.2, ở miền Bắc và Thanh Hóa có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Từ ngày 8 - 9.2, khu vực Nghệ An - Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi - Gia Lai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc từ đêm 7 - 9.2 có rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở miền Bắc từ 10 - 13 độ C, vùng núi 7 - 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; ở Bắc Trung bộ phổ biến 12 - 15 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, vùng núi cao miền Bắc trong ngày và đêm 8.2 cần đề phòng băng giá, mưa tuyết.

Khu vực Hà Nội trong ngày 7 - 8.2 có mưa, mưa rào; từ đêm 7 - 9.2 trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này khoảng 11 - 13 độ C. Trong đó, ngày 8.2 (chủ nhật) là ngày rét nhất.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong tháng 2, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, vẫn xảy ra rét đậm - rét hại ngắn ngày tại miền Bắc và các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An, đề phòng hiện tượng băng giá ở khu vực vùng núi cao.

Từ Hà Tĩnh đến Huế và duyên hải Trung bộ có khả năng mưa diện rộng. Khu vực Nam bộ có thể có mưa trái mùa.