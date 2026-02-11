TP.HCM lại xuất hiện mưa trái mùa, nhà vườn lo mất xuân

Sau trận mưa trái mùa vào sáng sớm, đến trưa ngày 11.2, khu vực trung tâm TP.HCM trời tiếp tục xuất hiện mây giông mạnh khiến bầu trời xám xịch. Đến đầu giờ chiều xuất hiện mưa với lượng khá lớn khiến sinh hoạt thường nhật của nhiều người bị ảnh hưởng. Đặc biệt, nhiều nhà vườn bán hoa tết lo lắng khi mưa lớn thường xuyên sẽ ảnh hưởng đến chất lượng hoa tết và thu nhập.
Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết, thời tiết TP.HCM và Nam bộ chịu sự chi phối của không khí lạnh tăng cường yếu kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao. Theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa kèm giông, sét trên khu vực phường xã như Cầu Ông Lãnh, Tân Mỹ, Tân Hưng, Cát Lái, Bình Chánh, Bình Hưng, Bình Khánh, Nhà Bè…
Trong 3 giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo giông, sét trên toàn bộ các khu vực trên sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 6 - 30 mm, có nơi trên 30 mm. Trong cơn giông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5 - 7 (8 - 17m/giây).
