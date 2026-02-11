Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
TP.HCM lại xuất hiện mưa trái mùa, nhà vườn lo mất xuân

Chí Nhân
Chí Nhân
11/02/2026 14:32 GMT+7

Trưa 11.2, một trận mưa trái mùa với lượng khá lớn xuất hiện nhiều nơi ở trung tâm TP.HCM. Mưa lớn liên tục xuất hiện khiến nhiều nhà vườn lo lắng hoa tết bị ảnh hưởng đến chất lượng và giá thành.

Sau trận mưa trái mùa vào sáng sớm, đến trưa ngày 11.2, khu vực trung tâm TP.HCM trời tiếp tục xuất hiện mây giông mạnh khiến bầu trời xám xịch. Đến đầu giờ chiều xuất hiện mưa với lượng khá lớn khiến sinh hoạt thường nhật của nhiều người bị ảnh hưởng. Đặc biệt, nhiều nhà vườn bán hoa tết lo lắng khi mưa lớn thường xuyên sẽ ảnh hưởng đến chất lượng hoa tết và thu nhập.

TP.HCM lại xuất hiện mưa trái mùa, nhà vườn bán hoa tết lo mất xuân - Ảnh 1.

Trận mưa trái mùa thứ 2 trong ngày 11.2, lượng mưa lớn khiến nhiều nhà vườn bán hoa kiểng phải nhanh chóng che đậy để hạn chế hoa nở sớm

ẢNH: CHÍ NHÂN

TP.HCM lại xuất hiện mưa trái mùa, nhà vườn bán hoa tết lo mất xuân - Ảnh 2.

Hôm nay ngày 24 tháng chạp, vẫn đang trong giai đoạn cao điểm của thị trường hoa tết. Cơn mưa bất ngờ khiến nhiều nhà vườn lo lắng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng hoa

ẢNH: CHÍ NHÂN

TP.HCM lại xuất hiện mưa trái mùa, nhà vườn bán hoa tết lo mất xuân - Ảnh 3.

Những chậu cúc mâm xôi đang nở rực rỡ đang chờ khách thì mưa ập đến

ẢNH: CHÍ NHÂN

TP.HCM lại xuất hiện mưa trái mùa, nhà vườn bán hoa tết lo mất xuân - Ảnh 4.

Cúc mâm xôi và mai vàng, đào, quất... là những loài rất nhạy cảm với nước mưa

ẢNH: CHÍ NHÂN

TP.HCM lại xuất hiện mưa trái mùa, nhà vườn bán hoa tết lo mất xuân - Ảnh 5.

Dự báo mưa trái mùa vẫn còn kéo dài trong hôm nay và ngày mai ở TP.HCM và Nam bộ

ẢNH: CHÍ NHÂN

TP.HCM lại xuất hiện mưa trái mùa, nhà vườn bán hoa tết lo mất xuân - Ảnh 6.

Những nhà vườn trồng lan đã chuẩn bị che chắn nước mưa từ sáng sớm

ẢNH: CHÍ NHÂN

TP.HCM lại xuất hiện mưa trái mùa, nhà vườn bán hoa tết lo mất xuân - Ảnh 7.

Mưa trái mùa xuất hiện trong những ngày giáp tết ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhiều người

ẢNH: CHÍ NHÂN

TP.HCM lại xuất hiện mưa trái mùa, nhà vườn bán hoa tết lo mất xuân - Ảnh 9.

Trưa ngày 11.2, trận mưa trái mùa vẫn khiến một số người bất ngờ không kịp chuẩn bị

ẢNH: CHÍ NHÂN

Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết, thời tiết TP.HCM và Nam bộ chịu sự chi phối của không khí lạnh tăng cường yếu kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao. Theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa kèm giông, sét trên khu vực phường xã như Cầu Ông Lãnh, Tân Mỹ, Tân Hưng, Cát Lái, Bình Chánh, Bình Hưng, Bình Khánh, Nhà Bè…

Trong 3 giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo giông, sét trên toàn bộ các khu vực trên sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 6 - 30 mm, có nơi trên 30 mm. Trong cơn giông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5 - 7 (8 - 17m/giây).

Mây âm u cả ngày, thời tiết TP.HCM tháng 2 thế nào?

Mây âm u cả ngày, thời tiết TP.HCM tháng 2 thế nào?

Vì sao giữa mùa khô nhưng thời tiết TP.HCM lại xuất hiện mây âm u cả ngày? Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ dự báo trong những ngày tới TP.HCM sẽ đón một đợt mưa trái mùa.

