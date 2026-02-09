Đào, quất ế ẩm, tiểu thương đỏ mắt mong 'trời đừng mưa nữa'

Mưa rét, chẳng ai đi mua đào, quất

Trưa 9.2, thời tiết Hà Nội vẫn mưa phùn rải rác, trời rét 12 - 13 độ C cộng thêm gió mùa đông bắc khiến cái rét càng thêm tê tái. Giữa mưa rét, nhiều tiểu thương buôn bán đào, quất, mai dọc các tuyến đường Hà Nội như Lê Quang Đạo, Lạc Long Quân, Tố Hữu... vẫn đỏ mắt chờ "thượng đế", ánh mắt mắt họ thể hiện rõ sự thấp thỏm hướng ra dòng người đi đường.

Trời mưa rét nên chỉ lác đác người dân đi mua đào, quất ẢNH: ĐÌNH HUY

Mặc dù chỉ còn đúng 1 tuần nữa sẽ chính thức đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 nhưng không khí mua sắm thời điểm hiện tại đìu hiu hơn so với mọi năm khiến các tiểu thương lo lắng mất tết.

Đứng trước những cành đào huyền vừa vận chuyển từ Bắc Giang về Hà Nội, anh Nguyễn Văn Hải (30 tuổi, trú xã Hoài Đức) lắc đầu ngao ngán. "Hai ngày mưa gió liên tiếp chẳng ai đi mua hàng, những cành đào của tôi đang nở càng khiến tôi sốt ruột", anh Hải nói.

Đầu tư 100 cành đào huyền với hy vọng về một cái tết “bánh chưng có thịt” cho gia đình, thế nhưng, thực tế lại khiến anh Hải thất vọng. Anh Hải đánh giá sức mua năm nay giảm mạnh phần vì thời tiết khắc nghiệt, phần vì đào năm nay nở sớm.

Anh Hải vặt hoa đào để người dân mua hàng, không ép giá ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo anh Hải, giá mỗi cành đào huyền anh bán khoảng 1,3 - 1,4 triệu đồng, cành cao nhất 1,6 triệu đồng, giá này so với năm nay rất hợp lý vì đào nhập giá cao cộng công vận chuyển, tiền thuê sân bãi. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại anh mới chỉ bán được khoảng 20 cành.

"Năm nay nhuận 1 tháng nên không có cách nào hãm hoa nở, tôi đã vặt bớt hoa đi chứ không mọi người nhìn thấy cành đào nở rộ hết lại không muốn mua. Tôi hy vọng trời đừng mưa nữa để người dân đi mua cây nhiều hơn", anh Hải nói tiếp.

Những bông hoa đào rụng la liệt trên mặt đất ẢNH: ĐÌNH HUY

Tiểu thương than bán hàng ế ẩm

Cách khu vực của anh Hải không xa, đang ngồi tránh rét trong một chiếc lều tạm dựng trên vỉa hè, anh Nguyễn Trung Hiếu (34 tuổi) lặng lẽ nhìn ra khoảng không vắng khách.

Vượt hàng nghìn ki lô mét từ Vĩnh Long ra Hà Nội với gần 2.000 gốc mai vàng (cây thấp nhất giá khoảng 200 - 300.000 đồng, cây cao nhất giá khoảng 10 triệu đồng), nhưng sau hơn 10 ngày, mới bán được khoảng 2 - 3% khiến anh Hiếu phải thốt lên "còn quá trời, không thấy ai mua hết trơn”.

Anh Nguyễn Trung Hiếu vừa tránh rét trong lều, vừa ngóng khách mua ẢNH: ĐÌNH HUY

Từ khi Hà Nội đón không khí lạnh tăng cường, anh Hiếu cùng anh trai mình mất ăn mất ngủ vì không chịu được rét. Thế nhưng, họ vẫn phải cắn răng trụ lại vỉa hè qua mỗi tối để trông coi mai. Ban ngày, anh Hiếu ngồi co ro trong lều nhìn vọng ra ngoài, nếu có khách mới bước ra chào mời.

Anh Hiếu chia sẻ, gia đình anh trồng mai từ hàng chục năm nay. Đây cũng là năm thứ 2 anh quyết định ra Hà Nội buôn bán với hy vọng có một cái tết no đủ. Tuy vậy, sức mua năm nay giảm rất nhiều so với năm ngoái.

"Tôi mới gỡ được tiền xe vận chuyển mai. Hy vọng những ngày tới trời sẽ nắng ấm để người dân đi mua, anh em sẽ bán hết hàng, đến ngày 28 kịp về đón tết cùng gia đình”, anh Hiếu nói và cho hay, trường hợp không có người mua nhưng anh sẽ nhất định không giảm giá, bán không hết sẽ mang về nhà.

Vườn mai đã nở rộ nhưng ít người qua lại xem ẢNH: ĐÌNH HUY

Sức mua giảm mạnh không chỉ xảy ra với những loại đào, quất, mai thông thường. Những loại cây đặc biệt luôn thu hút khách hàng ở những dịp tết năm trước như đào thất thốn cũng trong tình cảnh tương tự. Các tiểu thương cho biết, năm nay thời tiết thuận lợi khiến họ không có cách nào để hãm đào nở trước tết.

Anh Hoàng Văn Sang, một chủ cửa hàng bán đào thất thốn trên đường Lạc Long Quân cho biết, dịp tết năm nay, anh cùng gia đình chở khoảng 300 - 400 gốc đào thất thốn từ Mộc Châu xuống Hà Nội. Đa số các gốc đào thất thốn vườn có tuổi đời khá cao, trong đó có cây lên tới 60 - 70 năm, những cây nhỏ thì khoảng 5 - 6 năm.

Các khu vực bán cây cảnh tết lớn như đường Lê Quang Đạo, Lạc Long Quân đều trong tình trạng ế ẩm nhiều ngày nay ẢNH: ĐÌNH HUY

Anh Sang cho hay, trước đây, nhiều đại gia sẵn sàng chi tiền để sở hữu hoặc thuê những cây đào độc lạ. Nhưng vài năm trở lại đây, lượng khách giảm rõ rệt. Một phần do kinh tế khó khăn, phần khác do thị hiếu thay đổi.

"So với năm ngoái thì năm nay lượng bán giảm đi rất nhiều. Mọi năm đến khoảng thời gian này tôi đã bán được một nửa số hàng nhưng năm nay mới bán được khoảng 20 - 30%", anh Sang nói.