Cận cảnh cặp đào thất thốn 400 triệu, chờ đại gia thuê về chơi tết

Những ngày cận tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hàng nghìn cây đào với đa dạng mẫu mã, kích thước đã xuất hiện trên phố Lạc Long Quân (P.Tây Hồ, Hà Nội). Trong đó, nổi bật là hai tác phẩm đào thất thốn trồng trên gỗ lũa được rao cho thuê với giá 400 triệu đồng.

Cặp tác phẩm đào thất thốn "dáng rừng" được cho thuê với giá 400 triệu đồng ẢNH: HUY HẬU

Chủ nhân của cặp đào thất thốn này là anh Hoàng Văn Sang (chủ nhà vườn Hoàng Hải tại P.Mộc Châu, tỉnh Sơn La). Dịp tết năm nay, anh Sang cùng gia đình chở khoảng 300 - 400 gốc đào thất thốn từ Mộc Châu xuống Hà Nội, bày bán trên đường Lạc Long Quân. Đa số các gốc đào thất thốn vườn có tuổi đời khá cao, trong đó có cây lên tới 60 - 70 năm, những cây nhỏ thì khoảng 5 - 6 năm.

Theo anh Sang, cặp đào thất thốn trồng trên gỗ lũa là tác phẩm tiêu biểu nhất trong số những cây đào mang xuống thủ đô lần này, tác phẩm có tên là "dáng rừng".

"Những năm trước, cặp cây này được một đại gia ở Ninh Bình thuê, chúng tôi phải chở thẳng từ Mộc Châu xuống Ninh Bình nhưng năm nay lâu đài của khách đang được sửa lại nên không đặt thuê, buộc phải mang xuống Hà Nội chờ khách", anh Sang nói.

Anh Sang cho biết thêm, đào thất thốn là dòng đào “khó tính”, đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc đặc biệt và điều kiện sinh trưởng khắt khe. Không giống những giống đào phổ biến ở đồng bằng, đào thất thốn phải được nuôi dưỡng ở vùng núi cao, nơi có khí hậu lạnh và sương mù thường xuyên.

Việc trồng đào thất thốn trong môi trường nhân tạo như container lạnh hay tủ lạnh tuy có thể điều chỉnh thời điểm ra hoa, nhưng lại khiến chất lượng hoa giảm và đẩy giá thành lên cao. Điều này khiến dòng đào quý trở nên khó tiếp cận hơn với người chơi phổ thông.

Mỗi tác phẩm được đặt trên gỗ lũa và ghép từ 5 gốc đào cổ thụ, có tuổi đời trên 20 năm ẢNH: HUY HẬU

Vị chủ vườn tiết lộ, với tác phẩm dáng rừng, điểm đặc biệt của cây là có tuổi đời lâu năm (trên 20 năm) và đặt trên thân gỗ lũa. Trong đó, gỗ lũa được anh mua lại của người dân với giá hơn 100 triệu đồng. Đây là loại gỗ được khai thác từ suối, rất cứng. Tuy vậy, theo thời gian, phần gỗ lũa sẽ bị mục dần, buộc người trồng phải thường xuyên xử lý, bào nhẵn lại để giữ dáng và độ bền cho tác phẩm.

"Chúng tôi cho thuê tác phẩm trong vòng 1 tháng, mỗi chậu giá 200 triệu đồng. Thông thường, khách phải đặt cọc gấp đôi số tiền thuê, song với khách quen, thỏa thuận đặt cọc có thể linh hoạt hơn", anh Sang nói.

Chia sẻ thêm về thị trường đào thất thốn năm nay, anh Sang cho hay, trước đây, nhiều đại gia sẵn sàng chi tiền để sở hữu hoặc thuê những cây đào độc lạ. Nhưng vài năm trở lại đây, lượng khách giảm rõ rệt. Một phần do kinh tế khó khăn, phần khác do thị hiếu thay đổi.

Hoa, thân, gốc của đào thất thốn đều rất đặc biệt ẢNH: HUY HẬU

"So với năm ngoái thì năm nay lượng bán giảm đi rất nhiều. Mọi năm đến khoảng 20 tết thì tôi đã bán được một nửa số hàng nhưng năm nay mới bán được khoảng 20 - 30%", anh Sang nói và hy vọng thời tiết những ngày tới sẽ rét để tránh cho đào nở sớm.