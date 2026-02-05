Đào cổ thụ từ Sa Pa xuống Hà Nội, chủ chỉ cho thuê giá 650 triệu

Những ngày cận tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí tại những ngôi làng truyền thống như Nhật Tân, Phú Thượng, Tứ Liên đang trong giai đoạn nhộn nhịp nhất bởi người dân và thương lái tấp nập đổ về chọn mua, đặt cây chơi tết.

Cây đào 50 năm xuất hiện tại làng đào Phú Thượng ẢNH: HUY HẬU

Đáng chú ý, sự xuất hiện của một cây đào "khổng lồ" tại một nhà vườn trên địa bàn P.Phú Thượng khiến giới chơi cây cảnh không khỏi tò mò. Với thân cây xù xì, cổ thụ tán rộng hàng mét và dáng thế tự nhiên hiếm gặp, cây đào được ví như một tác phẩm hoàn hảo mà hiếm người có thể sở hữu.

Chủ nhân của cây đào đặc biệt này là anh Nguyễn Thanh Tùng (46 tuổi, chủ nhà vườn Sa Pa Lâm Garden). Trao đổi với Thanh Niên, anh Tùng cho biết, cây đào có tuổi đời khoảng 50 năm, được anh mua của người dân tại khu vực giáp biên giới giữa tỉnh Lai Châu và Trung Quốc từ 3 năm trước.

"Địa hình rừng núi rất hiểm trở, không thể đưa máy móc vào nên chúng tôi phải thuê người dân địa phương vận chuyển bằng sức người. Phải mất khoảng 3 ngày, chúng tôi mới đưa được cây ra đường lớn để chuyển lên xe ô tô và đưa về Sa Pa (Lào Cai) để chăm sóc”, anh Tùng kể.

Gốc đào xù xì, hằn in tác động của thời gian ẢNH: HUY HẬU

Anh Tùng cho rằng, việc đưa một cây đào cổ thụ từ rừng về vườn là một cuộc đánh cược. Chỉ cần sai sót trong khâu vận chuyển hay chăm sóc ban đầu, cây có thể chết hoặc mất dáng. Sau khi đưa về Sa Pa trồng ổn định, anh Tùng quyết định ghép cây với giống đào phai Nhật Tân - loại đào nổi tiếng với hoa to, sắc sáng, được người chơi đào miền Bắc ưa chuộng.

Tại Sa Pa, anh Tùng cùng những người thợ tiếp tục chăm cây thêm khoảng 3 năm. Trong thời gian này, anh không vội ép cây ra hoa mà tập trung tạo hệ cành, tán sao cho tương xứng với thân cây già.

“Nếu cho cây ra hoa ngay từ 1 - 2 năm đầu thì hoa không đủ phủ kín thân, nhìn cây sẽ trống và thiếu đẹp. Phải để cành đủ độ già, tạo nhiều cành dăm thì khi nở hoa mới đạt được hiệu ứng thẩm mỹ cao nhất”, anh Tùng lý giải.

Cây được ghép với giống đào phai Nhật Tân ẢNH: HUY HẬU

Chủ vườn tiết lộ, điểm đặc biệt của cây đào là toàn bộ 5 thân đều hình thành tự nhiên, không có sự can thiệp của con người. Dáng cây gợi liên tưởng đến nhiều ý nghĩa biểu tượng như “ngũ phúc”, “dáng đa làng”, tạo nên giá trị độc đáo.

"Kỳ tích" đưa cây đào khổng lồ về Hà Nội

Sau 3 năm chăm sóc, cận tết Nguyên đán năm nay, anh Tùng chuyển cây về nhà vườn ở Hà Nội. Thế nhưng, quá trình vận chuyển cũng khó khăn không kém lúc mua cây. Theo anh Tùng, nhà vườn phải thuê xe cứu hộ chuyên dụng 15 tấn cùng xe cẩu để hạ cây nằm xuống trong quá trình vận chuyển.

Người dân choáng ngợp khi đứng dưới cây đào khổng lồ ẢNH: HUY HẬU

Với chiều cao khoảng 6 m, tán rộng từ 5,6 - 6 m, cây đào không thể đi qua các cây cầu có độ cao giới hạn chỉ khoảng 4,7 m. Vì vậy, cây buộc phải đặt nằm ngang trên xe, khiến việc di chuyển trở nên vô cùng phức tạp.

"Trong quá trình vận chuyển, một số cành bị gãy. Có lúc tôi nghĩ cây khó có thể về được đến nơi. Việc đưa cây về đến Hà Nội gần như là một kỳ tích”, anh Tùng nhớ lại.

Anh Tùng khẳng định, dịp tết năm nay anh chỉ cho khách thuê chứ không bán, mức giá thuê là 650 triệu đồng. Anh cho rằng, với đặc điểm và quá trình chăm sóc phức tạp, mức giá thuê này là hợp lý.

Một số vết va đập trên thân cây do quá trình vận chuyển đường xa ẢNH: HUY HẬU

"Riêng chi phí vận chuyển cây từ Sa Pa về Hà Nội, từ Hà Nội về Sa Pa có thể lên đến hơn 100 triệu đồng nên việc sở hữu cây đào này chỉ thực sự dành cho những người đam mê và có điều kiện", anh Tùng nói và cho biết, năm nay có thể cây không có khách thuê nhưng nó sẽ là điểm nhấn của đào Phú Thượng, trong nhiều năm nữa, rất khó để tìm được một cây đào lớn như vậy.