Đào, quất 'xuống phố', Hà Nội rộn rã sắc xuân

Chỉ còn ít ngày nữa là tới tết Nguyên đán 2026, không khí xuân đã len lỏi khắp các nẻo đường, góc phố của thủ đô.
Từ những mô hình trang trí biểu tượng năm mới độc đáo thu hút người dân đến check-in đến khung cảnh hối hả trên các tuyến phố buôn bán sầm uất, tất cả khiến Hà Nội như khoác lên mình tấm áo mới, rực rỡ sắc màu đón chào năm mới.
Tại phố Hàng Mã, sắc đỏ của các mặt hàng trang trí đã phủ kín cả con đường. Trong khi đó, tại "thủ phủ" hoa Lạc Long Quân và chợ hoa Quảng An, không khí mua bán diễn ra tấp nập. Hình ảnh những người thợ làm vườn tỉ mỉ tỉa cành, các công nhân vận chuyển những gốc đào "khủng" xuống phố báo hiệu tết đang đến rất gần.
Tranh thủ đi sắm tết sớm, bà Nguyễn Thị Hòa (P.Ba Đình) cùng con gái có mặt tại khu chợ hoa Quảng An để chọn những cành đào ưng ý.
Tay xách 2 cây quất nhỏ và bó đào phai vừa mua được với giá 400.000 đồng, bà Hòa không giấu được sự hào hứng: "Năm nay đào, quất "xuống" phố sớm, nhiều cành thế đẹp và đa dạng. Tôi mua trước cành nhỏ về cắm cho có không khí. Đợi đến sát tết, gia đình sẽ quay lại đây để "rinh" thêm cây lớn".
Bên cạnh nét đẹp truyền thống của những cành đào, cây quất, thị trường tết năm nay còn trở nên sôi động hơn nhờ những sản phẩm sáng tạo độc đáo như bánh gato tạo hình bánh chưng, thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng.
Cùng đó, những mô hình trang trí biểu tượng năm mới cũng đã hoàn thiện trên nhiều tuyến phố, tạo nên một bầu không khí hân hoan, náo nhiệt và tràn đầy sức sống trên từng góc phố Hà Nội trước thềm năm mới.
