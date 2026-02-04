Đào, quất 'xuống phố', Hà Nội rộn rã sắc xuân

Từ những mô hình trang trí biểu tượng năm mới độc đáo thu hút người dân đến check-in đến khung cảnh hối hả trên các tuyến phố buôn bán sầm uất, tất cả khiến Hà Nội như khoác lên mình tấm áo mới, rực rỡ sắc màu đón chào năm mới.

Những ngày cận tết Nguyên đán, tại làng đào Nhật Tân, không khí lao động trở nên hối hả. Chia sẻ về vụ đào năm nay, bà Nguyễn Thị Thủy cho biết, dù đào nở sớm nhưng nhờ xu hướng sắm tết sớm của khách hàng tăng mạnh so với mọi năm nên bà con nhà vườn cũng bớt thấp thỏm về vấn đề tiêu thụ. ẢNH: TUẤN MINH

Tại phố Hàng Mã, sắc đỏ của các mặt hàng trang trí đã phủ kín cả con đường. Trong khi đó, tại "thủ phủ" hoa Lạc Long Quân và chợ hoa Quảng An, không khí mua bán diễn ra tấp nập. Hình ảnh những người thợ làm vườn tỉ mỉ tỉa cành, các công nhân vận chuyển những gốc đào "khủng" xuống phố báo hiệu tết đang đến rất gần.

Dù là ngày trong tuần, chợ hoa Quảng An (Hà Nội) vẫn tấp nập người dân tìm mua đào ẢNH: TUẤN MINH

Tranh thủ đi sắm tết sớm, bà Nguyễn Thị Hòa (P.Ba Đình) cùng con gái có mặt tại khu chợ hoa Quảng An để chọn những cành đào ưng ý.

Tay xách 2 cây quất nhỏ và bó đào phai vừa mua được với giá 400.000 đồng, bà Hòa không giấu được sự hào hứng: "Năm nay đào, quất "xuống" phố sớm, nhiều cành thế đẹp và đa dạng. Tôi mua trước cành nhỏ về cắm cho có không khí. Đợi đến sát tết, gia đình sẽ quay lại đây để "rinh" thêm cây lớn".

Trên đường Lạc Long Quân, nhiều chủ vườn thuê xe cẩu chuyên dụng để đưa những gốc đào “khủng” xuống phố từ sớm. Theo mức giá được tiết lộ, để sở hữu một chậu đào thế, khách hàng phải chi trả từ 10 triệu đồng trở lên tùy theo kích cỡ và kiểu dáng cây. ẢNH: TUẤN MINH

Bên cạnh nét đẹp truyền thống của những cành đào, cây quất, thị trường tết năm nay còn trở nên sôi động hơn nhờ những sản phẩm sáng tạo độc đáo như bánh gato tạo hình bánh chưng, thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng.

Cùng đó, những mô hình trang trí biểu tượng năm mới cũng đã hoàn thiện trên nhiều tuyến phố, tạo nên một bầu không khí hân hoan, náo nhiệt và tràn đầy sức sống trên từng góc phố Hà Nội trước thềm năm mới.

Bà Nguyễn Thị Hòa cùng con gái vui mừng vì mua được 2 cây quất cùng bó đào phai để chơi tết sớm ẢNH: TUẤN MINH

Không khí tết cũng đã lan tỏa rộn ràng khắp các tuyến phố trung tâm Hà Nội. Tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, những mô hình biểu tượng chào năm mới 2026 được trang hoàng lộng lẫy đã trở thành điểm nhấn đặc biệt. Nhiều nhóm bạn trẻ thích thú rủ nhau đến check-in. ẢNH: TUẤN MINH

Tại một quán cà phê được trang trí họa tiết hoa đào bắt mắt, nhóm du khách đến từ Indonesia tranh thủ lưu lại bức hình kỷ niệm. “Chúng tôi cảm nhận rõ không khí tết Nguyên đán đang lan tỏa khắp mọi nơi. Dù lỡ hẹn với khoảnh khắc giao thừa năm nay, nhưng chúng tôi đã lên kế hoạch quay lại đây để đón tết trong tương lai', chị Annabelle D Gusly, du khách Indonesia, chia sẻ. ẢNH: TUẤN MINH

Quầy hàng của bà Đàm Thị Ngọc Oanh (P.Hai Bà Trưng) trên phố Hàng Mã thu hút người mua bởi sắc đỏ ngập tràn. Để chuẩn bị cho tết Bính Ngọ 2026, bà Oanh đã nhập về nhiều sản phẩm tạo hình linh vật ngựa có mẫu mã đa dạng, với giá dao động từ 70.000 đồng/sản phẩm. ẢNH: TUẤN MINH

Phố Hàng Giầy được nhiều người biết đến với cái tên "phố bánh kẹo", đông nghẹt người mua sắm ngày cận tết ẢNH: TUẤN MINH

Không chỉ trên những tuyến phố kinh doanh truyền thống, khung cảnh tấp nập người mua sắm dịp tết cũng diễn ra bên trong nhiều trung tâm thương mại ẢNH: TUẤN MINH