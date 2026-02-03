Bắt đầu trao quà tết Bính Ngọ cho các hộ khó khăn

D ẤU ẤN TỪ HỘI XUÂN T ÂN B ÌNH

Chiều 1.2, tại công viên Làng Báo Chí (P.Tân Bình, TP.HCM), không khí ngày hội "Xuân yêu thương - Tết nghĩa tình" do Ủy ban MTTQ VN P.Tân Bình tổ chức diễn ra rộn rã, tươi vui.

Tại ngày hội, Báo Thanh Niên và Bệnh viện (BV) thẩm mỹ Gangwhoo đã trao tận tay 200 phần quà cho các hộ dân, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng.

Bác sĩ Phú Quốc An, Phó khoa Phẫu thuật thẩm mỹ; bác sĩ Phạm Thị Lương, Trưởng khoa Gây mê hồi sức của BV thẩm mỹ Gangwhoo, và các nhân viên hỗ trợ của BV cùng với đại diện Báo Thanh Niên có mặt tại điểm trao quà từ sớm, giúp công tác trao quà diễn ra nhanh chóng, thuận lợi. 100 phần quà từ BV thẩm mỹ Gangwhoo và 100 phần quà của bạn đọc Báo Thanh Niên cũng đã được trao tận tay bà con trong không khí ấm áp và vui tươi của ngày hội.

Bác sĩ Phú Quốc An, Phó khoa Phẫu thuật thẩm mỹ BV thẩm mỹ Gangwhoo, trao quà cho bà con ẢNH: DUY KHANG

Ấ M ÁP KHI NHẬN ĐƯỢC SỰ QUAN TÂM

Anh Trần Hữu Nam (sống tại P.Tân Bình, TP.HCM) đi nhận quà cùng con gái T.K.N (4 tuổi), chia sẻ: "Vợ tôi mất do Covid-19 khi cháu N. vừa lọt lòng, tôi bận chạy xe công nghệ để nuôi con, dành rất ít thời gian cho con gái, đa phần thời gian cháu ở nhà cùng bà. Nay cháu nghe tin được đi nhận quà, rất háo hức nên tôi đưa cháu đi tham quan ngày hội của phường và cũng để nhận quà".

Chia sẻ thêm về phần quà do Báo Thanh Niên trao tặng, anh Nam xúc động: "Những năm gần đây, dịp tết nào tôi cũng được nhận quà để lo cho con và gia đình. Tôi biết ơn Báo Thanh Niên, các đơn vị tài trợ và nhất là chính quyền địa phương đã quan tâm, trao những phần quà này, giúp gia đình tôi vui tươi hơn trong những ngày tết đến".

Nhà báo Nguyễn Đức Tú, Trưởng ban Công tác bạn đọc Báo Thanh Niên, trao các phần quà cho bà con ẢNH: DUY KHANG

Bà Nguyễn Thị Thắng (74 tuổi, cũng sống tại P.Tân Bình) chia sẻ: "Đây là năm đầu tiên tôi được nhận quà nên rất vui. Tôi cảm ơn chính quyền địa phương và các đơn vị tài trợ đã giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn như tôi. Đối với tôi món quà tết này rất ý nghĩa, giúp gia đình được có cái tết ấm no".

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN P.Tân Bình, cho biết trong dịp Tết Bính Ngọ, chính quyền địa phương đã vận động và sẽ trao 2.045 phần quà tết cho các hộ khó khăn trên địa bàn phường, trong đó bạn đọc Báo Thanh Niên trao tặng 100 phần quà, và BV thẩm mỹ Gangwhoo tài trợ 100 phần quà. "Chúng tôi rất vui mừng khi nhận được sự đồng hành của Báo Thanh Niên, sự tài trợ của BV thẩm mỹ Gangwhoo cùng nhiều đơn vị, cá nhân, bà con nhân dân đã chung tay, đồng hành để mang niềm vui đến với bà con trong dịp tết. Kính chúc Báo Thanh Niên, BV thẩm mỹ Gangwhoo một mùa xuân mới 2026 nhiều niềm vui, thắng lợi!", bà Kim Oanh nói.