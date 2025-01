Cây mùa xuân 2025: Quà tết yêu thương đến với bà con nghèo khó

Sáng 21.1, Báo Thanh Niên phối hợp cùng Bệnh viện thẩm mỹ Nam An (trụ sở tại Q.10, TP.HCM) trao trực tiếp 100 phần quà tết cho các hộ gia đình khó khăn, hộ người cao tuổi, bệnh tật đang sinh sống trên địa bàn P.8, Q.Gò Vấp. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, gồm phong bao lì xì 300.000 đồng và bánh kẹo, được trao tận tay bà con, mang lại tình yêu thương ấm áp trong những ngày xuân.

Bà Nguyễn Thị Như Lan, Giám đốc điều hành Bệnh viện thẩm mỹ Nam An, trao quà tết tận tay bà con ở P.8, Q.Gò Vấp ẢNH: BÙI CHIẾN

Ông Hồ Thanh Phong, 55 tuổi, thuê phòng trọ sống một mình tại KP.3. Cách nay 3 năm, ông bị tai nạn giao thông, gãy chân, hiện đi đứng phải chống nạng. Dù vậy, hằng ngày ông vẫn đi làm cho các chủ vườn kiểng kiếm tiền nuôi thân. "Mỗi ngày người ta trả công cho tôi hơn 100.000 đồng, tôi không dám tiêu xài nhiều, chủ yếu trả tiền thuê phòng trọ và phòng khi trái gió trở trời. Nay nhận phần quà tết này, tôi vui lắm, quý lắm", ông Phong xúc động nói.

Vợ chồng bà Nguyễn Thị Cúc, 71 tuổi, quê ở Cần Thơ, thuê nhà trọ ở KP.1, bán vé số tự nuôi nhau. "Lớn tuổi cả rồi, con cháu lại ít và còn khó khăn, tết vợ chồng tôi ở lại bán vé số luôn, về quê tốn kém lắm. Phần quà tết này thực sự làm chúng tôi rất vui, ấm áp và tình cảm quá. Cảm ơn Báo Thanh Niên và cán bộ, nhân viên Bệnh viện thẩm mỹ Nam An cùng chính quyền địa phương đã thấu hiểu hoàn cảnh những người thuê trọ, gửi phần quà tết ý nghĩa", bà Cúc chia sẻ.

Nhà báo Trần Thanh Bình, đại diện Báo Thanh Niên, trao quà tết đến bà con ở P.8, Q.Gò Vấp ẢNH: BÙI CHIẾN

Tương tự, các bà Dương Thị Xâm (75 tuổi), Nguyễn Thị Cóc (74 tuổi), Bùi Thị Nga (70 tuổi), cùng ngụ KP.4, cũng gặp khó khăn và hay đau ốm. Nhận phần quà tết, các bà cười vui và gửi lời cảm ơn chương trình cũng như sự chia sẻ của ban tổ chức...

Phát biểu tại lễ trao quà, bà Nguyễn Thị Như Lan, Giám đốc điều hành Bệnh viện thẩm mỹ Nam An, nói: "Tôi rất xúc động và vinh dự bởi hôm nay bệnh viện chúng tôi được đồng hành với Báo Thanh Niên và chính quyền địa phương đến chia sẻ tình cảm cùng bà con cô bác có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Ất Tỵ. Thời gian qua, bên cạnh hoạt động chuyên môn, Bệnh viện thẩm mỹ Nam An cũng luôn có những hoạt động thiện nguyện, mang những lợi ích, niềm vui đến với cộng đồng, xã hội. Nhân dịp tết đến, chúng tôi xin được gửi món quà nhỏ nhưng ý nghĩa đến bà con cô bác có hoàn cảnh khó khăn, chúc bà con đón một cái tết vui tươi và hạnh phúc".

Thay mặt chính quyền địa phương, bà Nguyễn Thị Kim Anh, Bí thư Đảng ủy P.8, gửi lời cảm ơn Báo Thanh Niên và Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã luôn quan tâm, dành nhiều tình cảm với bà con nghèo, những hộ khó khăn, bệnh tật.

Bà con chụp hình cùng nhà tài trợ và ban tổ chức chương trình ẢNH: BÙI CHIẾN

"Sự chia sẻ của Báo Thanh Niên và Bệnh viện thẩm mỹ Nam An cũng như các đơn vị tài trợ đối với bà con trong những dịp lễ, tết thật ý nghĩa và xúc động. Chúng tôi luôn trân trọng và ghi nhận nghĩa cử quý báu đó. Chúc Báo Thanh Niên, Bệnh viện thẩm mỹ Nam An cùng bà con cô bác một năm mới an khang thịnh vượng, năm mới vượt khó khăn, ổn định cuộc sống", bà Kim Anh chia sẻ.