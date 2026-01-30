Phố cổ Hà Nội đỏ rực đón tết Nguyên đán Bính Ngọ, người dân rộn ràng check-in

Những ngày giáp tết, các tuyến phố cổ Hà Nội như Hàng Mã, Hàng Lược, Hàng Khoai... rực rỡ sắc màu truyền thống. Không chỉ mua sắm, người dân và du khách còn tìm đến để cảm nhận không khí xuân sớm và lưu giữ nét văn hóa tết xưa giữa lòng thủ đô.
Một số tiểu thương cho biết, năm nay các mặt hàng đa dạng về mẫu mã và thiết kế nhưng giá không chênh lệch quá nhiều so với năm ngoái
ẢNH: ĐÌNH HUY
Một số người tranh thủ chụp lại những bức ảnh kỷ niệm
ẢNH: ĐÌNH HUY
Tại các tuyến phố Hàng Lược - Hàng Khoai - Hàng Rươi, điểm nhấn là 40 kệ trưng bày cây hoa đặc trưng của chợ hoa Hàng Lược, cùng các gian hàng bọc mành tre mang đậm hơi thở phố cổ
Bình luận (0)