Phố cổ Hà Nội đỏ rực đón tết Nguyên đán Bính Ngọ, người dân rộn ràng check-in

Thậm chí, một số tiểu thương cho rằng, tình hình buôn bán năm nay chậm khi rất ít người dân đi mua hàng sớm. "Bằng giờ này năm ngoái chúng tôi bán hàng không kịp, tuyến phố luôn đông người qua lại nhưng năm nay hiện tại mới chỉ có những người đi buôn đến mua hàng. Tôi hy vọng sắp tới người dân sẽ đi mua nhiều hơn", ông Trần Văn T., chủ cửa hàng trên phố Hàng Mã chia sẻ.