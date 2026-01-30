Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Phố cổ Hà Nội đỏ rực đón tết Nguyên đán Bính Ngọ, người dân rộn ràng check-in

Đình Huy - Nguyễn Trường
30/01/2026 09:26 GMT+7

Những ngày giáp tết, các tuyến phố cổ Hà Nội như Hàng Mã, Hàng Lược, Hàng Khoai... rực rỡ sắc màu truyền thống. Không chỉ mua sắm, người dân và du khách còn tìm đến để cảm nhận không khí xuân sớm và lưu giữ nét văn hóa tết xưa giữa lòng thủ đô.

Phố cổ Hà Nội đỏ rực đón tết Nguyên đán Bính Ngọ, người dân rộn ràng check-in - Ảnh 1.

Những ngày qua, nhiều tuyến phố cổ ở Hà Nội như Hàng Mã, Hàng Lược, Hàng Khoai, Hàng Rươi... bắt đầu rực rỡ sắc màu, thu hút đông đảo người dân, du khách tìm đến để cảm nhận không khí tết truyền thống

ẢNH: ĐÌNH HUY

- Ảnh 2.

Tại phố Hàng Mã, các cửa hàng buôn bán sản phẩm cho tết Nguyên đán Bính Ngọ "khoác áo" đỏ rực

ẢNH: ĐÌNH HUY

- Ảnh 3.

Các sản phẩm chủ yếu được bày bán là lì xì, cành đào nhựa, đèn lồng, dây lộc, câu đối...

ẢNH: ĐÌNH HUY

- Ảnh 4.
- Ảnh 5.
- Ảnh 6.
- Ảnh 7.

Một số tiểu thương cho biết, năm nay các mặt hàng đa dạng về mẫu mã và thiết kế nhưng giá không chênh lệch quá nhiều so với năm ngoái

ẢNH: ĐÌNH HUY

- Ảnh 8.

Thậm chí, một số tiểu thương cho rằng, tình hình buôn bán năm nay chậm khi rất ít người dân đi mua hàng sớm. "Bằng giờ này năm ngoái chúng tôi bán hàng không kịp, tuyến phố luôn đông người qua lại nhưng năm nay hiện tại mới chỉ có những người đi buôn đến mua hàng. Tôi hy vọng sắp tới người dân sẽ đi mua nhiều hơn", ông Trần Văn T., chủ cửa hàng trên phố Hàng Mã chia sẻ.

ẢNH: ĐÌNH HUY

- Ảnh 9.

Bên cạnh việc đi mua sắm, nhiều người dân còn đến đây check-in, hòa mình vào không khí những ngày giáp tết tại thủ đô tỏa từ những gian hàng, món hàng truyền thống được trang trí tại các tuyến phố. Với họ, việc mua sắm tại chợ hoa không chỉ đáp ứng nhu cầu ngày tết của gia đình, mà còn góp phần gìn giữ nét văn hóa lâu đời của Hà Nội.

ẢNH: ĐÌNH HUY

- Ảnh 10.
- Ảnh 11.
- Ảnh 12.

Một số người tranh thủ chụp lại những bức ảnh kỷ niệm

ẢNH: ĐÌNH HUY

- Ảnh 13.

Theo UBND P.Hoàn Kiếm, chính quyền đang phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tái hiện “chợ hoa Hàng Lược” tại các tuyến phố: Hàng Lược, Hàng Mã, Hàng Rươi, Hàng Khoai và Phùng Hưng, nhằm tôn vinh giá trị tết cổ truyền thông qua các hoạt động dân gian, làng nghề, nghệ thuật truyền thống… góp phần quảng bá hình ảnh phố cổ Hà Nội

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

- Ảnh 14.

Trên tuyến phố Phùng Hưng, không gian sự kiện được bố trí với gần 80 gian hàng tre, cùng sân khấu chính và sân khấu phụ phục vụ các hoạt động biểu diễn nghệ thuật dân gian

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

- Ảnh 15.
- Ảnh 16.

Tại các tuyến phố Hàng Lược - Hàng Khoai - Hàng Rươi, điểm nhấn là 40 kệ trưng bày cây hoa đặc trưng của chợ hoa Hàng Lược, cùng các gian hàng bọc mành tre mang đậm hơi thở phố cổ

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

- Ảnh 17.

Trong khi đó, phố Hàng Mã được trang trí với các gian hàng tre, gian nhà bạt di động kết hợp kệ cao, cùng khoảng không gian treo đèn lồng tạo nên khung cảnh lung linh, đậm chất tết cổ truyền

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

